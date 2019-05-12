Sony “God of War: Raising Kratos” belgeselini yayınladı

Sony tarafından YouTube üzerinden yayınlanan yeni tam uzunluktaki belgesel, PlayStation 4’ün hit oyunlarından God of War’ın geliştirme sürecini anlatıyor.

Geliştiricilerin oyunu hayata geçirmek için harcadığı beş yılı ve bu sürecin zorluklarını anlatan belgesel, tutkulu ve yetenekli insanların sevgiyle yaptığı işi anlatıyor.

Belgeselin ana teması da tıpkı oyun gibi bir konuya odaklanıyor: Aile. God of War oynayanların bileceği üzere iki tanrının hikayesinin anlatıldığı oyun, belgeselin ardından anlaşılıyor ki aslında geliştiricilerden de parçalar içeriyor.

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Bu iki saatlik belgesel, eğer God of War hayranıysanız ya da oyun endüstrisi ilginizi çekiyorsa kesinlikle izlemeye değecektir.