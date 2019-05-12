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Sony “God of War: Raising Kratos” belgeselini yayınladı

PlayStation 4 için hit oyunlardan birisi olan God of War hakkında Sony tarafından bir belgesel yayınlandı. God of War: Raising Kratos, geliştiricilerin beş yıllık sürecini anlatıyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Oyunlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Sony tarafından YouTube üzerinden yayınlanan yeni tam uzunluktaki belgesel, PlayStation 4’ün hit oyunlarından God of War’ın geliştirme sürecini anlatıyor. 
Geliştiricilerin oyunu hayata geçirmek için harcadığı beş yılı ve bu sürecin zorluklarını anlatan belgesel, tutkulu ve yetenekli insanların sevgiyle yaptığı işi anlatıyor.
Belgeselin ana teması da tıpkı oyun gibi bir konuya odaklanıyor: Aile. God of War oynayanların bileceği üzere iki tanrının hikayesinin anlatıldığı oyun, belgeselin ardından anlaşılıyor ki aslında geliştiricilerden de parçalar içeriyor. 
Bu iki saatlik belgesel, eğer God of War hayranıysanız ya da oyun endüstrisi ilginizi çekiyorsa kesinlikle izlemeye değecektir.

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serafon 3 hf.
ps4 ün tepe oyunları bana pc ye göre boş geliyor. Abartılıyor gibi geliyor. Belki baştan bir tanışıklığımız olmadığı içindir. Bu oyunun 3.sünün remastered ını 10dk oynadım en ufak zevk almadım. Witcher oynuyorum zevk alıyorum, uncharted 4 oynuyorum çok boş/yapmacık geliyor. Rpg, strateji, biraz da eski tür macera tarzı oyunlar daha çok sarıyor. Last of us fena değildi ama. rdr oynayamadım henüz.
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Night_Blade 3 hf.
Oynamadan anlayamazsın (eski PC gamer, yeni PS4procu)
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Askaparta 3 hf.
Bir oynayamadık şu oyunu. Oyunun kahramanlarını gösteren bir belgesel hoş olmuş.
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