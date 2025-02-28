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    Çin dünyanın en hızlı treni olan CR450'yi kullanıma hazırlıyor

    Çin, dünyanın en hızlı treni olan CR450'ün test sürecinin başarıyla devam ettiğini açıkladı. Hızı 450 kilometreye ulaşan tren, yakın bir gelecekte Çin'de kullanıma sokulabilir.
    hızlı tren Tam Boyutta Gör
    Hızlı tren konusunda bugün artık öncü konumda olan Çin, yakında çıtayı daha da yükseltecek gibi görünüyor. Japonya, Fransa, İspanya gibi ülkelerde hızlarıyla epey iddialı hızlı trenler bulunuyor olsa da bugün dünyanın en hızlı treni Çin'de faaliyet gösteriyor. Şu anda Çin'de faaliyette olan hızlı trenler, saatte 350 kilometre hızla seyahat ediyor. Bunu 400 kilometreye çekmeyi hedefleyen Çin, yeni nesil hızlı treni CR450'yi bir süredir test ediyor.

    Geçtiğimiz yılın sonunda bir açıklama yaparak CR450'nin testlerine başlandığını duyuran Çin, şimdi bu projenin son durumunu paylaştı. CR450'ün, iki aydır gerçekleşen kapsamlı testlerden başarıyla geçtiği açıklandı.

    Test aşamasında 450 km/s'e ulaşan CR450, dünyanın en hızlı treni olarak şimdiden rakiplerini solladı. Tabii bu tren kullanıma sunulduğunda maksimum hızda faaliyet göstermeyecek. Çin'deki demiryolları idaresi, bu trenlerin 400 km/s hızda hizmet vereceğini belirtiyor. Bu da CR450'yi kullanımdaki en hızlı tren yapacak. Çünkü başta da belirttiğimiz gibi şu anda kullanımda olan en hızlı tren, Çin'in 350 km/s hızla seyahat eden CR400 modelleri.

    CR450'nin ilk prototiplerini başarıyla test eden geliştirme ekibi, yapım aşamasında hızı arttırmak için ağırlığı azaltmaları gerektiğini, aşmaları gereken asıl zorluğun da bu olduğunu belirtiyor. Çünkü ağırlık azalarken güç ve dayanıklığın artması gerekiyor. Ekip bunu başarmak için yeni materyaller, yeni teknolojiler geliştiriyor. Geliştirilen bu teknolojiler sadece CR450'yi daha güvenli hâle getirmekle kalmayacak, aynı zamanda hızlı trenlerin bir sonraki jenerasyonları için de yolu döşemiş olacak.

    CR450 modeli artık günlük kullanıma hazır hâle getirilmeye çalışıldığı için, ekip gürültü seviyesini de mümkün olduğunca aşağı çekmeye çalışıyor. Test sürecinde önemli yol kat eden CR450, bu yıl bitmeden sekiz vagonlu tam hâliyle test edilecek ve bu da tamamlandıktan sonra şehirdeki ilk test yolculukları başlayacak.

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