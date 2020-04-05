41 milyon yıl öncesine ait, kehribara hapsolmuş böcekler keşfedildi

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41 milyon yıl önce Gondvana'da(Süperkıta Pangea'nın parçalanmasından sonra güneyde kalan kısım) bir kehribarın içine hapson bir çift böcek, günümüzde Avustralya'da paleontologlar tarafından keşfedildi. Böcekler çiftleşmek için bir araya gelmişler ancak kehribar içinde hapsolmuşlar.

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İlk başta Monash Üniversitesi'nden baş araştırmacı Jeffrey Stilwell; "Gözlerine inanamıyorum. Küçük, eski yıllara ait böceklerin fosilleşmiş reçine içinde bulunması olağandışı değildir ancak Güney Yarımkürede bu tür örnekleri bulmak nadirdir ve çiftleşme eyleminde iki böceğin kehribara hapsolması çok az rastlanan bir durum." diyerek olayın farklılığına vurgu yapıyor.

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Stilwell ve araştırma ekibi, eklem bacaklılar, mantarlar, yosunlar, tohumlar ve yapraklar da dahil olmak üzere diğer kehribar örneklerini inceliyor. Çalışma yazarları, yine yaklaşık 40 milyon yıl öncesine ait 2.500'den fazla kehribar parçasını inceleyerek antik yaşamın bu küçük izlerini bulmaya çalışıyor.

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8180917/Prehistoric-pair-fornicating-flies-frozen-amber-41-million-years-ago-discovered.html

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