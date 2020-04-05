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    41 milyon yıl öncesine ait, kehribara hapsolmuş böcekler keşfedildi

    Avustralya'nın Otway Havzasında çalışan paleontologlar, kehribar içine hapsolmuş ve araştırmalar sonunda 41 milyon yıl öncesine ait olduğu bulunan bir çift sineği ve birçok böceği keşfettiler.
    3 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    41 milyon yıl öncesine ait, kehribara hapsolmuş böcekler keşfedildi
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    41 milyon yıl önce Gondvana'da(Süperkıta Pangea'nın parçalanmasından sonra güneyde kalan kısım) bir kehribarın içine hapson bir çift böcek, günümüzde Avustralya'da paleontologlar tarafından keşfedildi. Böcekler çiftleşmek için bir araya gelmişler ancak kehribar içinde hapsolmuşlar.

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    İlk başta Monash Üniversitesi'nden baş araştırmacı Jeffrey Stilwell; "Gözlerine inanamıyorum. Küçük, eski yıllara ait böceklerin fosilleşmiş reçine içinde bulunması olağandışı değildir ancak Güney Yarımkürede bu tür örnekleri bulmak nadirdir ve çiftleşme eyleminde iki böceğin kehribara hapsolması çok az rastlanan bir durum." diyerek olayın farklılığına vurgu yapıyor.

    41 milyon yıl öncesine ait, kehribara hapsolmuş böcekler keşfedildi
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    Stilwell ve araştırma ekibi, eklem bacaklılar, mantarlar, yosunlar, tohumlar ve yapraklar da dahil olmak üzere diğer kehribar örneklerini inceliyor. Çalışma yazarları, yine yaklaşık 40 milyon yıl öncesine ait 2.500'den fazla kehribar parçasını inceleyerek antik yaşamın bu küçük izlerini bulmaya çalışıyor.    



    https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8180917/Prehistoric-pair-fornicating-flies-frozen-amber-41-million-years-ago-discovered.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    oly1786 (caner nebi) 3 gün en beğenilen recep.ali
    Harika saçmalamışsın..
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    KaleyDeskop (ali ) 3 gün
    gerekli olmayınca canlılar evrim geöirmezmiş. ben sinek gibi bir böceğin binlerce düşmanına rağmen farklı bir evrimleşme geçirmemesini tuhaf buluyorum, zira korku evrim açısından en büyük tetikleyicidir. 5 milyon yıllık insan ayağı bile bulundu, demem o ki bugün bildiğiniz dayatmalara çok sıkı bağlanmayın her şey her an değişebilir; tıpkı talih gibi..
    gerekli olmayınca canlılar evrim geöirmezmiş. ben sinek gibi bir böceğin binlerce düşmanına rağmen farklı bir evrimleşme geçirmemesini tuhaf buluyorum, zira kor...
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    4 Yanıt Yanıtla +8
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    alipar (ali parmaklioglu) 3 gün yeni yorumcu KaleyDeskop
    bana bunun adem ile hava nın neresinde olduğunu gösterirmisin?
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    zeki_ce 2 gün KaleyDeskop
    5 milyon yıllık insan ayağımı.

    Peki Allah 5 milyon yıldır insanı yaratmıştı neden son birkaç binyıldır emirlerini ve kitaplarını indiriyor. 4 milyon yıl önce insanlara okuma yazmayı neden öğretmemiş. Amazon ormanlarında bugünkü insanlıktan habersiz ilkel yaşayan insanlara neden din tebliğ edilmiyor. Hadi kabul ettik diyelim 13 milyar yıldır evren varken neden sadece 5 milyon yıldır insan var. Beyin bedava.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    muroooo19 (murat aksdjas) 2 gün KaleyDeskop
    Binlerce sinek türü var. Hayvan korkudan binlere ayrılmış 😃
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    speed001 (Ramazan Çelik) 3 gün
    1993 Jurassic Park filminin başlangıç sahnesi geldi aklıma
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jwwjshdudhdhd 14 sa. yeni yorumcu
    Evrim kavramı neden dinler ile karşıt görülüyor? Nedenini açıklayacak var mı acaba?
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    ayseltosun 2 gün yeni yorumcu
    yazık bu hayvanlara yaa
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    fabahcivan (Fatih ) 2 gün
    Aklıma direk ilk Jurassic Park geldi..
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    PURECAUCASIANWHITE 2 gün
    herkesde kehriban'ın ne olduğunu biliyormuş dh'cilerin osmanlıca kelime dağarcığı sağlam
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    afraze55 (ozan yelken) 2 gün
    Yav evrim geçiriyorsunuz farkında değilsiniz.Hala evrim yok diyorlar.Yakında kanepe şeklini almış omuriliğiniz,kolonyaya alışmış teniniz,Yüzünüz maske şeklini aldı hala evrim derdindeler😅😂
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    Askaparta 3 gün
    Kehribara koyup göndereceksin Mars'a.
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    Askaparta 3 gün
    Sıradaki film insecta park.
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    Askaparta 3 gün
    Çok şükür atamız böcek çıkmadı.
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    5319 kez okundu.
    16 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    kehribar, paleontoloji ve
    4 etiket daha 40 milyon yıllık böcek böcek fosilleri eosen çağı Bilim ve Teknoloji
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