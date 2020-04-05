41 milyon yıl öncesine ait, kehribara hapsolmuş böcekler keşfedildi

41 milyon yıl önce Gondvana'da(Süperkıta Pangea'nın parçalanmasından sonra güneyde kalan kısım) bir kehribarın içine hapson bir çift böcek, günümüzde Avustralya'da paleontologlar tarafından keşfedildi. Böcekler çiftleşmek için bir araya gelmişler ancak kehribar içinde hapsolmuşlar.
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İlk başta Monash Üniversitesi'nden baş araştırmacı Jeffrey Stilwell; "Gözlerine inanamıyorum. Küçük, eski yıllara ait böceklerin fosilleşmiş reçine içinde bulunması olağandışı değildir ancak Güney Yarımkürede bu tür örnekleri bulmak nadirdir ve çiftleşme eyleminde iki böceğin kehribara hapsolması çok az rastlanan bir durum." diyerek olayın farklılığına vurgu yapıyor.
Stilwell ve araştırma ekibi, eklem bacaklılar, mantarlar, yosunlar, tohumlar ve yapraklar da dahil olmak üzere diğer kehribar örneklerini inceliyor. Çalışma yazarları, yine yaklaşık 40 milyon yıl öncesine ait 2.500'den fazla kehribar parçasını inceleyerek antik yaşamın bu küçük izlerini bulmaya çalışıyor.
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8180917/Prehistoric-pair-fornicating-flies-frozen-amber-41-million-years-ago-discovered.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Peki Allah 5 milyon yıldır insanı yaratmıştı neden son birkaç binyıldır emirlerini ve kitaplarını indiriyor. 4 milyon yıl önce insanlara okuma yazmayı neden öğretmemiş. Amazon ormanlarında bugünkü insanlıktan habersiz ilkel yaşayan insanlara neden din tebliğ edilmiyor. Hadi kabul ettik diyelim 13 milyar yıldır evren varken neden sadece 5 milyon yıldır insan var. Beyin bedava.