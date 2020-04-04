Tesla, 2020'ye iyi giriş yaptı: İlk çeyrek satışları beklenenin üzerinde

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Tesla, 2020 yılının ilk çeyreğinde 102.672 araç üreterek 88.400 araç teslim etti. Teslimat sayısı bir önceki çeyreğe göre azalırken, genel sonuçlar analistlerin beklediğinden daha iyi oldu ve Tesla'nın hisse senedi alım satımının işlem sonrası saatlerde yüzde 10'dan fazla artmasına yol açtı.

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Geçtiğimiz seneye göre yükselişte

Tesla'nın son sonuçları, bir yıl önceki sonuçlarına göre büyük bir artış; şirket 2019'un ilk çeyreğinde 77.100 araç üreterek 63.000 adet teslim etti. Büyüme, Tesla'nın Kaliforniya'nın Fremont şehrindeki amiral gemisi fabrikasındaki gelişmiş verimliliği 2019'un sonlarında faaliyete geçen Şangay'daki yeni üretim tesisini temsil ediyor.

Tesla yaptığı açıklamada; "Şangay fabrikamız önemli aksaklıklara rağmen rekor düzeyde üretim yapmaya devam etti." dedi.

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Sonuçlar, devam eden koronavirüs pandemisi göz önüne alındığında etkileyici duruyor. İlk çeyrek satış rakamlarını açıklayan Ford, satışlardaki yıllık %12'lik düşüş nedeniyle koronavirüsü suçladı. Muhtemelen, koronavirüs hakkındaki ekonomik belirsizlik, bazı insanların Mart ayında Tesla araçları satın almasını da engellemiştir. Buna rağmen, Tesla'nın ilk çeyrek için teslimatları bir önceki yıla göre yüzde 40 arttı.

https://www.engadget.com/2020-04-03-tesla-first-quarter-production-delivery.html

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