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45 gün kullanım süresi vadeden Amazfit Bip tanıtıldı

Xiaomi Huami Amazfit Bip, her zaman açık renkli ekranına rağmen 45 gün kullanım süresi sunuyor. Apple Watch benzeri görünüme sahip saatin satış fiyatı oldukça uygun. Amazfit Bip özellikleri ve fiyatı:
1 yıl
5,8b
1
22
Cep Tel Aksesuarları
Yusuf Akbaş
Yazar
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45 gün kullanım süresi vadeden Amazfit Bip tanıtıldı
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Yüksek kullanım süresi sunan akıllı saatleriyle dikkat çeken Huami’nin yeni akıllı saati Amazfit Bip tanıtıldı. Xiaomi’nin alt markalarından Huami tarafından üretilen cihaz 45 güne varan kullanım süresi sunacak.

Amazfit Bip fiyatı ve çıkış tarihi

Firmanın diğer akıllı saatlerinde olduğu gibi Amazfit Bip için de uygun bir fiyat etiketi biçilmiş. Şimdiden satışına başlanan akıllı saat, 99 dolara alıcılarını bekliyor. Ön siparişleri alınmaya başlanan saatin sevkiyatı Mart 2018'den itibaren yapılacak.

Amazfit Bip özellikleri

Android ve iOS ile uyumlu olarak çalışan Bip, her zaman açık renkli bir ekran ile geliyor. Fiziksel aktiviteleri takip edebiliyor, dâhili GPS’i ile telefondan bağımsız olarak konum bilgisi tutabiliyor. Optik kalp ritmi sensörü sayesinde keskin doğrulukla ölçüm yapıyor. Oldukça hafif bir ağılığa sahip Amazfit Bip sadece 31 gram ağırlığında.

Ekrandaki 2.5D hafif kavisli yapı sayesinde oldukça şık duruyor. Yansıma önleyicili 1.28 inç büyüklüğündeki ekranda çizilmelere karşı Gorilla Glass 3 teknolojisi kullanılıyor. 20 mm standart genişlikte kayış ile gelen Bip’e sıradan bir analog saat kayışı takmak mümkün. Suya ve toza karşı IP68 seviyesinde koruma sağlıyor.

Xiaomi Mi Fit mobil uygulaması üzerinden telefon ve akıllı saat arasındaki iletişim sağlanıyor. Uygulamada gün içerisindeki fiziksel aktiviteleri takip edebiliyor ve saate bildirim gönderecek uygulamalar seçilebiliyor.

Amazfit Bip’e uygulama yüklenemiyor. Bu da Bip ile sadece bildirim ve fiziksel aktivite takibi yapabileceğiniz anlamına geliyor.

Üretici firmanın açıklamasına göre tüm bildirimler açıkken 30 gün kullanım süresi sunuyor. Bildirimlerde ufak kısıtlamalara gidilerek bu süreyi 45 güne çıkarmanın mümkün olduğu belirtiliyor. Amazfit Bip’in Bip Lite adında farklı özellikli versiyonu bulunuyordu. Bu defa tanıtımı yapılan Amazfit Bip, küresel çapta satılacak. Her zaman açık ekranı, dahili GPS'i ve şık tasarımıyla Amazfit Bip'in fiyatı uygun görünüyor.


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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
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DH Misafiri 1 yıl
Merhabalar ben de AliExpress ten amazfit bip, aldım telefona mi fit uygulamasını indirdim ama, saat üzerinde "connect app toplam retry" yazısı çıkıyor ve bağlantı kurulamıyor ne Android ne de iPhone telefonla. Bağlantı gerçekleştirilemedi, müşteri hizmetlerini arayın diyor.bu sorunu yaşayan ya da çözen var mıdır ?
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kamil_3545 1 yıl DH Misafiri
Merhabalar. hocam facebook ile baglanmayi deneyin ben mi band 2 de yasadim ayni sorunu. mi fit e mail yerine facebookla baglaninca sorun cozuldu.
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yogun54 1 yıl
hakikaten geç kalmış bir haber
sahibinden de 275-300 lira arasında
hepsiburadada ise 340-375 lira arasında bulmak mümkün
aliexpres de ise 260-270 lira arasında 30 gün civarında teslim ediliyor
ben 2 adet aldım birini forumdan birini sahibinden üzerinden
forumdan aldığım sorunsuz çalışıyor eşime verdim diğeri arızalı çıktı bağlanmadı telefona
geri yolladım arkadaş ücreti iade etti
şimdi başka aldım yine sahibinden ama bu seferki 2. el bugün ulaşacak
çok çeşitli akıllı saat bileklik kullandım şarj süreleri adamı deli ediyor
saat olarak en uzun gideni gear fit 2 idi oda sürekli bağlı değilken ancak 3-4 gün gidiyor sürekli bağlı iken 2 gün
gear s3 sanırım 5-6 gün gidiyormuş denemedim apple watch ise 1-1.5 gün
mi band2 bana 15 gün gitti ama oda tam saat gibi değil
biraz daha saate benzeyen ve uzun şarj ömrü sunan bip deneyeceğim birde
android ile kullanacakların custom watchface yükleme şansları var
ancak ios da çok kısıtlı birkaç tane var
biraz kullanayım deneyimlerimi aktaracağım ki ufak çaplı bir konumuz da var
forum.donanimhaber.com/...
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seyru 1 yıl
Haber yanlış ben 3 aydır kullanıyorum zaten 7-8 aydır satılıyor.
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farego 1 yıl
N11 den aldım bakalım.
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Fenomenon 1 yıl
bu saatten benim de alasım var. şuan miband 2 kullanıyorum. ama acaba bu saati mi yoksa 100$'lık diğer amazfit mi alsam bilmiyorum. veya şuan önsatışta olan amazfit 2 de olabilir.
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buraoca2 1 yıl Fenomenon
Fenomenon
bu saatten benim de alasım var. şuan miband 2 kullanıyorum. ama acaba bu saati mi yoksa 100$'lık diğer amazfit mi alsam bilmiyorum. veya şuan önsatışta olan amazfit 2 de olabilir.

Hocam bende çok düşündüm fakat Amazfit Pace alacağım büyük ihtimalle. Bu Bip tam olarak saat değil, Saat - Bileklik arası bir görünümü var. Ekran boyutu ufak ve Yazılıma müdahale edilemiyor, bu sebeplde daha çok bilekliğe benzediğini düşünüyorum Yazılım yapısı itibari ile. Görünüm olarak Saat denilebilir orası ayrı konu tabi.
Amazfit 2 ise şuan için 180 doları haketmiyor; ki 150 doları bile haketmiyor bence; 90 dolar civarına Gearbest üzerinden Amazfit Pace alabilmek varken. Ekranı benzer, Şarjı benzer süre gidiyor; sadece Yazılımı biraz daha geliştirip Görünümü daha farklı olduğu için +50-60 dolar için bile değmez bana göre Amazfit 2. Pace şuan için çok mantıklı.
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Kefelon 1 yıl
Güncel fiyatı 70 dolar (260-270 TL) ancak gümrük vergisi falan rahat 300 TL diyebiliriz. Bu fiyat ise verilmez. Mi Band 2 kullanıcısı 170-200 TL bandına inmeden almam. Yalnız 30 gün full ekranı açık nasıl duruyor anlam veremedim. Renkli E-ink ekran falan mı acaba?
Yalnız Mi Fit uygulaması ve akıllı bilekliklerdeki en büyük eksiklik basit şeylerin bir türlü güncelleme ile eklenmemesi. Mesela hava durumu bilgisini göstermiyorlar. Büyük ihtimalle bu bileklikte göstermiyor. Spor, aktivite vs. içeriği olan bir cihaz telefondan günün hava durumunu alıp nasıl göstermez anlam veremiyorum. Basit bir güncelleme ile halledilecek bir şey ama Mi Band 2 için onlarca yere yazmama rağmen eklenmedi...
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Grkwnxs 1 yıl Kefelon
Kefelon
Güncel fiyatı 70 dolar (260-270 TL) ancak gümrük vergisi falan rahat 300 TL diyebiliriz. Bu fiyat ise verilmez. Mi Band 2 kullanıcısı 170-200 TL bandına inmeden almam. Yalnız 30 gün full ekranı açık nasıl duruyor anlam veremedim. Renkli E-ink ekran falan mı acaba?
Yalnız Mi Fit uygulaması ve akıllı bilekliklerdeki en büyük eksiklik basit şeylerin bir türlü güncelleme ile eklenmemesi. Mesela hava durumu bilgisini göstermiyorlar. Büyük ihtimalle bu bileklikte göstermiyor. Spor, aktivite vs. içeriği olan bir cihaz telefondan günün hava durumunu alıp nasıl göstermez anlam veremiyorum. Basit bir güncelleme ile halledilecek bir şey ama Mi Band 2 için onlarca yere yazmama rağmen eklenmedi...

Ekran teknolojisi memory lcd diye geçiyor, ben bildirimleri almak için kullanıyorum sadece düşük parlaklıkta 1 ay civarında gidiyor pili, hava durumu gösterme, pusula, alarm, zamanlayıcı gibi özellikleri de var bu arada. Akşamları uymadan saati kapatmaya başladım şuan tam bir ay oldu sanırım %40 şarjı var 40-45 günü zorlayacak gibi gözüküyor.
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buraoca2 1 yıl Kefelon
Kefelon

Güncel fiyatı 70 dolar (260-270 TL) ancak gümrük vergisi falan rahat 300 TL diyebiliriz. Bu fiyat ise verilmez. Mi Band 2 kullanıcısı 170-200 TL bandına inmeden almam. Yalnız 30 gün full ekranı açık nasıl duruyor anlam veremedim. Renkli E-ink ekran falan mı acaba?

Yalnız Mi Fit uygulaması ve akıllı bilekliklerdeki en büyük eksiklik basit şeylerin bir türlü güncelleme ile eklenmemesi. Mesela hava durumu bilgisini göstermiyorlar. Büyük ihtimalle bu bileklikte göstermiyor. Spor, aktivite vs. içeriği olan bir cihaz telefondan günün hava durumunu alıp nasıl göstermez anlam veremiyorum. Basit bir güncelleme ile halledilecek bir şey ama Mi Band 2 için onlarca yere yazmama rağmen eklenmedi...

Hocam gearbest indirimlerinde fiyatı 45-55 dolar civarına düşüyor zaman zaman, takip edin isterseniz. 45 Dolar altı ise çok zor görünüyor bu ürün için.
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Grkwnxs 1 yıl
3 aydır kullanıyorum memnunum 58 dolara aldım, 99 dolar edecek bir cihaz değil. Çin pazarında 60 dolar olan ürünü hangi mantıkla Avrupa Amerika pazarına 100 dolara satmayı planlıyorlar anlamadım.
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s_mail 1 yıl
"Optik kalp ritmi sensörü sayesinde keskin doğrulukla ölçüm yapıyor"
Oldu biz boşuna göğüs kalp bandı takıyoruz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
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buraoca2 1 yıl
Haber tarihinde bir yanlışlık olmasın?
Amazfit Bip çıkalı çok uzun zaman oldu; Gearbest'de indirimler ile zaman zaman 45-55 dolar arasına alınabiliyor. Global sürümü çıkmasa, Global sürüm ile ilgili bir haber mi diyeceğim ama, Global sürümü de çıktı.
99 Dolara bırakın Bip'i; Amazfit Pace bile 90 dolara bulunabiliyor indirimler ile Gearbest'de.
Amazfit 2 ile ilgili bir haber yapacak iken yanlışlıkla Bip ile ilgili mi bir haber yapıldı?
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