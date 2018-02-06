45 gün kullanım süresi vadeden Amazfit Bip tanıtıldı

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Yüksek kullanım süresi sunan akıllı saatleriyle dikkat çeken Huami’nin yeni akıllı saati Amazfit Bip tanıtıldı. Xiaomi’nin alt markalarından Huami tarafından üretilen cihaz 45 güne varan kullanım süresi sunacak.

Amazfit Bip fiyatı ve çıkış tarihi

Firmanın diğer akıllı saatlerinde olduğu gibi Amazfit Bip için de uygun bir fiyat etiketi biçilmiş. Şimdiden satışına başlanan akıllı saat, 99 dolara alıcılarını bekliyor. Ön siparişleri alınmaya başlanan saatin sevkiyatı Mart 2018'den itibaren yapılacak.

Amazfit Bip özellikleri

Android ve iOS ile uyumlu olarak çalışan Bip, her zaman açık renkli bir ekran ile geliyor. Fiziksel aktiviteleri takip edebiliyor, dâhili GPS’i ile telefondan bağımsız olarak konum bilgisi tutabiliyor. Optik kalp ritmi sensörü sayesinde keskin doğrulukla ölçüm yapıyor. Oldukça hafif bir ağılığa sahip Amazfit Bip sadece 31 gram ağırlığında.

Ekrandaki 2.5D hafif kavisli yapı sayesinde oldukça şık duruyor. Yansıma önleyicili 1.28 inç büyüklüğündeki ekranda çizilmelere karşı Gorilla Glass 3 teknolojisi kullanılıyor. 20 mm standart genişlikte kayış ile gelen Bip’e sıradan bir analog saat kayışı takmak mümkün. Suya ve toza karşı IP68 seviyesinde koruma sağlıyor.

Xiaomi Mi Fit mobil uygulaması üzerinden telefon ve akıllı saat arasındaki iletişim sağlanıyor. Uygulamada gün içerisindeki fiziksel aktiviteleri takip edebiliyor ve saate bildirim gönderecek uygulamalar seçilebiliyor.

Amazfit Bip’e uygulama yüklenemiyor. Bu da Bip ile sadece bildirim ve fiziksel aktivite takibi yapabileceğiniz anlamına geliyor.

Üretici firmanın açıklamasına göre tüm bildirimler açıkken 30 gün kullanım süresi sunuyor. Bildirimlerde ufak kısıtlamalara gidilerek bu süreyi 45 güne çıkarmanın mümkün olduğu belirtiliyor. Amazfit Bip’in Bip Lite adında farklı özellikli versiyonu bulunuyordu. Bu defa tanıtımı yapılan Amazfit Bip, küresel çapta satılacak. Her zaman açık ekranı, dahili GPS'i ve şık tasarımıyla Amazfit Bip'in fiyatı uygun görünüyor.