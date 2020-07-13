450 beygirlik V8 motorlu Wrangler Rubicon 392 Concept tanıtıldı

Çok yakında örtüsü kaldırılacak Ford Bronco ailesinin spot ışıklarının altında olduğu şu günlerde dikkatleri üzerine çekmek isteyen Jeep, V8 motorlu Wrangler Rubicon 392 Concept’i görücüye çıkardı.

Son yıllarda Jeep tutkunlarından V8 motorlu bir Wrangler için yoğun talep aldıklarını belirten ABD’li marka, Wrangler Rubicon 392 Concept ile bu hayalin çok yakında gerçeğe dönüşebileceğini gösterdi. Bu yüksek performanslı modelin kalbinde 6.4 litre V8 motor yatıyor. 450 beygir güç ve 609 Nm tork üreten motor, 8 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle kombine edilmiş. Bu sistem, konseptin 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyenin altında tamamlamasına imkan veriyor.

İlginizi Çekebilir

Volkswagen Caravelle Highline Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör

Elbette bir Wrangler konseptinden bahsediyorsak offroad yeteneği hızdan daha önemli. Bu durumda Wrangler Rubicon 392 Concept’in arazi yeteneğini güçlendiren donanımlara ev sahipliği yaptığını söyleyebiliriz. Örneğin ön ve arkada aracın arazi özelliklerine uygun üçüncü nesil Dana 44 aks sistemi tercih edilmiş. Bunun yanı sıra önemli güncellemelere sahip Fox amortisörler, 2 inçlik yükseltme indirme kiti, 37 inç mud-terrain lastiklerle çevrili 17 inç beadlock jantlar da konseptin arazi yeteneğini güçlendiren detaylardan.

Ayrıca Bkz. "2020 Kia Carnival'in kabininden ilk resmi görüntü geldi"

Wrangler Rubicon 392 Concept’in diğer özelliklerine baktığımızda çift modlu egzoz, Warn vinç, çelik tamponlar ve alt koruma plakası ile karşılaşıyoruz. Tüm bu değişiklikler ışığında yerden yüksekliği 337 mm’ye ulaşan offroad canavarı, 864 mm derinliğindeki sudan geçebiliyor. Konsept model ayrıca sırasıyla 51.6 derece, 40,1 derece ve 29.5 derece yaklaşma, uzaklaşma ve karın açılarına sahip.

Yukarıdaki videoda Wrangler Rubicon 392 Concept’in detaylarını inceleyebilir ve kalbindeki V8 motorun hırçın sesini duyabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.