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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 Kia Carnival'in kabininden ilk resmi görüntü geldi

    Dördüncü nesline erişen Kia Carnival, selefiyle karşılaştırıldığında çok daha modern ve teknolojik detaylara sahip bir iç mekanla karşımızda.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Kia Carnival'in kabininden ilk resmi görüntü geldi
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    Minivan modellerin SUV ve crossover’ların gölgesinde kaldığı otomotiv dünyasında Kia, yenilenen Carnival modeliyle bu tutkuyu devam ettirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz haftalarda 2020 Kia Carnival’in dış tasarımını paylaşan marka, şimdi de iç mekandan bir görüntüyle karşımızda.

    Paylaşılan görsele baktığımızda, dördüncü nesil olarak karşımızda olacak 2020 Kia Carnival’in tıpkı dış tasarımda olduğu gibi kabinde de önemli değişimler barındıracağını görebiliyoruz. Konsola baktığımızda ilk göze çarpan detay, bitişik şekilde konumlandırılan 12.3’er inçlik dijital gösterge ve bilgi-eğlence ekranları oluyor. Klima ayarları ise parlak siyah detayların hakim olduğu orta konsoldaki dokunmaya duyarlı düğmeler vasıtasıyla yapılıyor. Ayrıca eski nesildeki vites kolu da yerini “shift by wire” teknolojisi kullanan döner vites düğmesine bırakmış.

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    2020 Kia Carnival'in kabininden ilk resmi görüntü geldi
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    Verilen bilgiye göre 2020 Kia Carnival sunulduğu pazara bağlı olarak toplamda 7, 9 veya 11 kişilik oturma kapasitesi sunan üç veya dört sıralı koltuk düzeniyle satın alınabilecek. 7 koltuk düzeni seçildiğinde ikinci sıra koltuklarda ayarlanabilir sırt, kol ve bacak desteklerine sahip “kaptan koltuk” opsiyonu tercih edilebiliyor. İkinci sıra koltuklardaki yolcular ayrıca USB girişleri ve akıllı telefon gibi eşyaları için bolca saklama alanına da sahip olabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Alman mühendislik şirketi, yerli otomobil için Türkiye'de ofis açtı"

    Kia, yeni Carnival’i “Grand Utility Vehicle” olarak nitelendiriyor. Selefine kıyasla 30 mm daha uzun aks mesafesi sunan ve 10 mm daha geniş olan 2020 Kia Carnival’in oldukça ferah bir yaşam alanına sahip olduğu aşikar. Diğer tüm detaylar gibi aracın kaputu altındaki seçenekler de belirsizliğini koruyor. Fakat toplamda 227 beygir güç ve 350 Nm tork üreten, bir elektrik motoru ve 1.5 kWh lityum iyon batarya ile kombinlenmiş 1.6 litre turbo dört silindirli motorun seçenekler arasında olması bekleniyor.

    2020 Kia Carnival bu yılın son çeyreğinde önce Kore’de ardından kademeli olarak diğer pazarlarda satışa sunulacak.



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    AlmostFly 1 sa.
    Tasarıma bakar mısın, tam bir afet
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    haberelectro 1 sa.
    Mercedes, audi jaguar birlikteliği. Karışık çalışmış çekik gözlü hırsız kardeşlerimiz
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    Armin van Buuren* (Arda Arı) 1 sa.
    Koreliler aldı gidiyor. Bi 5-10 yıl önceki iç mekanlarına bak bir de bunlara. Yeni i30'u kimse beğenmedi forumdan ancak orada bile belliydi kaliteyi arttırdıkları. Şimdi artık 3 büyük Alman'ın yoluna göz koymuşlar, net olarak belli.
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