Yeni Fiat Doblo Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

|Versiyon
|Motor
|Fiyat
|Doblo Cargo Standart
|1.5 100 HP MT
|509.900 TL
|Doblo Cargo Maxi
|1.5 100 HP MT
|544.900 TL
|Doblo Combi Easy
|1.5 100 HP MT
|644.900 TL
|Doblo Combi Urban
|1.5 130 HP MT
|694.900 TL
|Doblo Combi Urban
|1.5 130 HP AT
|764.900 TL
|Doblo Combi Premio Plus
|1.5 130 HP AT
|809.900 TL
Yeni Fiat Doblo, daha önce de pek çok kez kaleme aldığımız gibi Stellantis çatısı altındaki Peugeot Rifter, Citroen Berlingo, Opel Combo ve Toyota ProCity ile aynı platformu kullanıyor. Zaten iç ve dış tasarımdan da bunu anlamak oldukça kolay. Fiat Doblo'nun yeni neslinde benzinli, dizel ve hatta %100 elektrikli versiyonlar var. Ancak Türkiye'ye gelen Doblo'lar 100 ve 130 beygirlik BlueHDI dizel motorlarla satılıyor.
Yeni Doblo Combi; 4,4 metre uzunluğa, 1,83 metre genişliğe ve 1,88 metre yüksekliğe sahip. 5 koltuklu yaşam alanı sunan model pandizota kadar 775 litre ve tavana kadar 1355 litre bagaj hacmi sunuyor. Magic Cargo, Magic Mirror ve Magic Window gibi "Magic Features" donanımlarının da sunulduğu yeni Doblo'da 12 adet aktif ve pasif gelişmiş güvenlik sistemi görev yapıyor.
Yeni Fiat Doblo Combi donanım seviyeleri
Yeni nesil Doblo'nun Easy donanım seviyesinde 16 inç çelik jantlar ve plastik jant kapakları, manuel klima, kelebek tipi açılır arka camlar, ön sis farları, yağmur ve karanlık sensörleri, 3'ü ayrı katlanabilir arka koltuklar, 5 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, arka park sensörleri ile sürücü ve yolcu hava yastıkları gibi standart donanımlar karşımıza çıkıyor.
Urban donanım seviyesinde ise Easy pakete ek olarak 16 inç alaşım jantlar, açılır bagaj kapağı camı "Magic Window", karartılmış arka camlar, tavan çıtaları, elektrikli arka camlar, uzun far asistanı, katlanabilir elektrikli ayna, anahtarsız giriş ve çalıştırma, otomatik klima, elektrikli park freni ve 8 inç dokunmatik multimedya ekranı gibi daha gelişmiş donanımlar devreye giriyor.
En üstte yer alan Premio Plus'ta jantlar 17 inç'e yükselirken navigasyon, otomatik kararan iç dikiz aynası, ön park sensörleri, kör nokta uyarısı, yarı otomatik park asistanı, cam tavan "Magic Top", perde hava yastıkları ve 180 derece geri görüş kamerası ile konfor ve güvenlik özellikleri daha da artıyor.
Son olara, yeni Doblo'nun en üst versiyonunda 35 bin liralik opsiyon olarak Güvenlik Paketi de tercih edilebiliyor. Bu paket içerisinde; şerit takip asistanı, trafik işareti tanıma, ön çarpışma uyarısı ve acil durum freni ile yorgunluk uyarı asistanı yer alıyor.
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi