Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Fiat Doblo Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılan yeni nesil 2023 Fiat Doblo'nun Türkiye lansmanı gerçekleştirildi ve fiyatlar belli oldu. İşte yeni nesil Fiat Doblo Türkiye fiyatları:
    1
    Yeni 2023 Fiat Doblo Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Artık Türkiye'de değil İspanya'da üretilen yeni Fiat Doblo Cargo'nun fiyatları 509.900 TL'den başlıyor. Yeni Fiat Doblo Combi'nin fiyatı ise 644.900 TL seviyesinden başlıyor. Bu fiyatların lansmana özel olduğunu da belirtelim.

    2023 Fiat Doblo fiyat listesi 💸 (Haziran 2023)
    Versiyon Motor Fiyat
    Doblo Cargo Standart 1.5 100 HP MT 509.900 TL
    Doblo Cargo Maxi 1.5 100 HP MT 544.900 TL
    Doblo Combi Easy 1.5 100 HP MT 644.900 TL
    Doblo Combi Urban 1.5 130 HP MT 694.900 TL
    Doblo Combi Urban 1.5 130 HP AT 764.900 TL
    Doblo Combi Premio Plus 1.5 130 HP AT 809.900 TL

    Yeni Fiat Doblo, daha önce de pek çok kez kaleme aldığımız gibi Stellantis çatısı altındaki Peugeot Rifter, Citroen Berlingo, Opel Combo ve Toyota ProCity ile aynı platformu kullanıyor. Zaten iç ve dış tasarımdan da bunu anlamak oldukça kolay. Fiat Doblo'nun yeni neslinde benzinli, dizel ve hatta %100 elektrikli versiyonlar var. Ancak Türkiye'ye gelen Doblo'lar 100 ve 130 beygirlik BlueHDI dizel motorlarla satılıyor.

    Yeni 2023 Fiat Doblo Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Yeni Doblo'da kullanılan motorlara yıllardır PSA'dan aşinayız ancak yine de kısaca detaylarına değinelim. 100 beygirlik 1499 cc dört silindirli BlueHDI motor 250 Nm maksimum tork üretiyor. Bu motor sadece 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor. Aynı motorun 130 beygirlik versiyonunda ise tork 300 Nm'ye çıkıyor. Bu motorda manuel şanzımanın yanı sıra 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği de mevcut.

    Yeni Doblo Combi; 4,4 metre uzunluğa, 1,83 metre genişliğe ve 1,88 metre yüksekliğe sahip. 5 koltuklu yaşam alanı sunan model pandizota kadar 775 litre ve tavana kadar 1355 litre bagaj hacmi sunuyor. Magic Cargo, Magic Mirror ve Magic Window gibi "Magic Features" donanımlarının da sunulduğu yeni Doblo'da 12 adet aktif ve pasif gelişmiş güvenlik sistemi görev yapıyor.

    Yeni Fiat Doblo Combi donanım seviyeleri

    Yeni nesil Doblo'nun Easy donanım seviyesinde 16 inç çelik jantlar ve plastik jant kapakları, manuel klima, kelebek tipi açılır arka camlar, ön sis farları, yağmur ve karanlık sensörleri, 3'ü ayrı katlanabilir arka koltuklar, 5 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, arka park sensörleri ile sürücü ve yolcu hava yastıkları gibi standart donanımlar karşımıza çıkıyor.

    Yeni 2023 Fiat Doblo Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    Urban donanım seviyesinde ise Easy pakete ek olarak 16 inç alaşım jantlar, açılır bagaj kapağı camı "Magic Window", karartılmış arka camlar, tavan çıtaları, elektrikli arka camlar, uzun far asistanı, katlanabilir elektrikli ayna, anahtarsız giriş ve çalıştırma, otomatik klima, elektrikli park freni ve 8 inç dokunmatik multimedya ekranı gibi daha gelişmiş donanımlar devreye giriyor.

    En üstte yer alan Premio Plus'ta jantlar 17 inç'e yükselirken navigasyon, otomatik kararan iç dikiz aynası, ön park sensörleri, kör nokta uyarısı, yarı otomatik park asistanı, cam tavan "Magic Top", perde hava yastıkları ve 180 derece geri görüş kamerası ile konfor ve güvenlik özellikleri daha da artıyor.

    Son olara, yeni Doblo'nun en üst versiyonunda 35 bin liralik opsiyon olarak Güvenlik Paketi de tercih edilebiliyor. Bu paket içerisinde; şerit takip asistanı, trafik işareti tanıma, ön çarpışma uyarısı ve acil durum freni ile yorgunluk uyarı asistanı yer alıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    Profil resmi
    Furkooo85 1 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 1 gün önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 3 gün önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    saab yedek parça bulunur mu kurutma makinesi tüy toplama boynuna tesbih takmak günah mı arçelik kombi yorumları gözlük numarasını lens numarasına çevirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus 2022
    Reeder P13 Blue Plus 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 82KD0041TX03
    Lenovo V15 82KD0041TX03
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız