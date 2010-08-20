4.Nesil iPod Touch'ın Dokunmatik Paneli satışta; FaceTime desteği kesinleşiyor ?

iPod ailesinin geleneksel revizyon ayı olan Eylül ayına kısa bir süre kala yeni nesil iPod'larla ilgili bilgilerde hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Apple'ın iPhone 4'le birlikte hayata geçirdiği FaceTime görüntülü görüşme kabiliyetine sahip olacağına kesin gözüyle bakılan 4.Nesil iPod Touch'a ait olduğu iddia edilen dokunmatik paneller Çin'li bir site tarafından satışa sunuldu. 95 dolardan satışa sunulan parçalardaki "Apple 2010 yazısı" ve "ikinci kamera" için yapılmış olması muhtemel olan delik dikkat çekiyor.

Steve Jobs, iPhone 4'ün tanıtımında FaceTime destekli on milyonlarca cihazı 2010 yılı içinde satışa sunacakları yönündeki açıklamasıyla iPod Touch'ın da FaceTime destekleyeceğinin ilk sinyallerini vermişti.