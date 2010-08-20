4.Nesil iPod Touch'ın Dokunmatik Paneli satışta; FaceTime desteği kesinleşiyor ?

Haber Editörü
iPod ailesinin geleneksel revizyon ayı olan Eylül ayına kısa bir süre kala yeni nesil iPod'larla ilgili bilgilerde hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Apple'ın iPhone 4'le birlikte hayata geçirdiği FaceTime görüntülü görüşme kabiliyetine sahip olacağına kesin gözüyle bakılan 4.Nesil iPod Touch'a ait olduğu iddia edilen dokunmatik paneller Çin'li bir site tarafından satışa sunuldu. 95 dolardan satışa sunulan parçalardaki "Apple 2010 yazısı" ve "ikinci kamera" için yapılmış olması muhtemel olan delik dikkat çekiyor.
Steve Jobs, iPhone 4'ün tanıtımında FaceTime destekli on milyonlarca cihazı 2010 yılı içinde satışa sunacakları yönündeki açıklamasıyla iPod Touch'ın da FaceTime destekleyeceğinin ilk sinyallerini vermişti.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Üst mesajlarda verildi.Araştırma yapalım.
Çok daha keskin bir görüntü ve daha geniş görüş açısı sunuyor.
Canlansın konu yav.2 gün kaldı.
Bu arada mrykt sen iTouch alırsan telefon ne alacaksın/kullanacaksın?
şu an 6630 var ama zaman gösterecek ne kullanaağımı
itouch 800-900 liradan çıkarsa acımam zaten i4 alır keyfima bakarım
Edit : Binbaşı olmuşum
İnşallah.
Şimdi arkada yok kamera olmayacak yok flash ne gezer kamerada iPod'da diyen arkadaşlara sesleniyorum yukarıda Erasmus arkadaşın paylaştığı habere bakınız.
Ama ben demiştim.Dediklerim de birbir çıkıyor.iPhone 4 ile tek fark telefon olacak bu sefer,daha da iyi bir cihaz olacak.Demedi demeyin,her şey çıkıyor,çıkacak bir bir...
son resimlerin hem doğru olmasını istiyorum hem de istemiyorum
zira kamera var bu güzel ama tasarım değişmemiş oluyor bu doğru çıkarsa
hade bakalim heyecanli olacak bilmediğimiz ne varsa öğrenicez artık çifte bayram
Ne kadar erken o kadar iyi
Ooo çok sağol hocam. Tarihi çok merak ediyordum.
@mrykt
Tipine göre derken? Artık özellikler belli zaten diye umursamıyorsun herhalde. Kasa değişikliği olursa mı alacaksın?
Bence sırf Retina yeter.
Öyle olursa çok iyi.Bir de arkası nasıl öyle kılıf mı var üzerinde yoksa cam mı?
Sen ne diyorsun hocam hala merakla bekliyor musun mrykt?
Ben bekliyorum hala tipine göre alacağım artık parası hazır
Alttaki kılıfın resmi ama fake olabilir
Retina Ekran Olacağını Sanmiyorum.Çünkü iPhone 4'ün En Pahali Parçasi Retina Ekraniydi.4.Nesil iPod Touch'un Fiyati Hep Ayni Kaldığı İçin Şimdilik Pahali Malzeme Kullanmak İstemiyorlar.[Belki Bir Sonraki Nesilde Kullanabilirler. ]