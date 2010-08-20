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iPod / iPod Touch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

4.Nesil iPod Touch'ın Dokunmatik Paneli satışta; FaceTime desteği kesinleşiyor ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
32,4b
1
188
iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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iPod ailesinin geleneksel revizyon ayı olan Eylül ayına kısa bir süre kala yeni nesil iPod'larla ilgili bilgilerde hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Apple'ın iPhone 4'le birlikte hayata geçirdiği FaceTime görüntülü görüşme kabiliyetine sahip olacağına kesin gözüyle bakılan 4.Nesil iPod Touch'a ait olduğu iddia edilen dokunmatik paneller Çin'li bir site tarafından satışa sunuldu. 95 dolardan satışa sunulan parçalardaki "Apple 2010 yazısı" ve "ikinci kamera" için yapılmış olması muhtemel olan delik dikkat çekiyor.

Steve Jobs, iPhone 4'ün tanıtımında FaceTime destekli on milyonlarca cihazı 2010 yılı içinde satışa sunacakları yönündeki açıklamasıyla iPod Touch'ın da FaceTime destekleyeceğinin ilk sinyallerini vermişti.

4.Nesil iPod Touch'ın Dokunmatik Paneli satışta; FaceTime desteği kesinleşiyor ?
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4.Nesil iPod Touch'ın Dokunmatik Paneli satışta; FaceTime desteği kesinleşiyor ?
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4.Nesil iPod Touch'ın Dokunmatik Paneli satışta; FaceTime desteği kesinleşiyor ?
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4.Nesil iPod Touch'ın Dokunmatik Paneli satışta; FaceTime desteği kesinleşiyor ?
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Harley-Davidson 9 yıl
Retina ekranın ne farkı var normal ekrana göre
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deagle100 9 yıl

Rammstein

Retina ekranın ne farkı var normal ekrana göre

Üst mesajlarda verildi.Araştırma yapalım.
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Sylargray 9 yıl

Rammstein

Retina ekranın ne farkı var normal ekrana göre

Çok daha keskin bir görüntü ve daha geniş görüş açısı sunuyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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deagle100 9 yıl
Up yahu.

Canlansın konu yav.2 gün kaldı.
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Transformation 9 yıl
burdanmi takip edecez yaf
eğer burdan takip edeceksek konu başlığnın değişmesi lazim yoksa konubaşlığı açıklandiği günmü değişecek
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deagle100 9 yıl
Hadi bir şeyler yazın yav.

Bu arada mrykt sen iTouch alırsan telefon ne alacaksın/kullanacaksın?
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mrykt 9 yıl
deagle100

Hadi bir şeyler yazın yav.

Bu arada mrykt sen iTouch alırsan telefon ne alacaksın/kullanacaksın?
benim iş karışık biraz
şu an 6630 var ama zaman gösterecek ne kullanaağımı
itouch 800-900 liradan çıkarsa acımam zaten i4 alır keyfima bakarım


Edit : Binbaşı olmuşum
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deagle100 9 yıl
@mrykt
İnşallah.

Şimdi arkada yok kamera olmayacak yok flash ne gezer kamerada iPod'da diyen arkadaşlara sesleniyorum yukarıda Erasmus arkadaşın paylaştığı habere bakınız.

Ama ben demiştim.Dediklerim de birbir çıkıyor.iPhone 4 ile tek fark telefon olacak bu sefer,daha da iyi bir cihaz olacak.Demedi demeyin,her şey çıkıyor,çıkacak bir bir...
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mrykt 9 yıl

deagle100

@mrykt
İnşallah.

Şimdi arkada yok kamera olmayacak yok flash ne gezer kamerada iPod'da diyen arkadaşlara sesleniyorum yukarıda Erasmus arkadaşın paylaştığı habere bakınız.

Ama ben demiştim.Dediklerim de birbir çıkıyor.iPhone 4 ile tek fark telefon olacak bu sefer,daha da iyi bir cihaz olacak.Demedi demeyin,her şey çıkıyor,çıkacak bir bir...

son resimlerin hem doğru olmasını istiyorum hem de istemiyorum
zira kamera var bu güzel ama tasarım değişmemiş oluyor bu doğru çıkarsa
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deagle100 9 yıl
Yok ya Retina kesin.O işte başka bir şey vardır.
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A_R_D_A 9 yıl
Bnce facetime koymazlar koyarlarsa anca wifi dan olur o biraz saçma gibi retina+arka kamera+a4 gelsin yeter umarım 16gb gelir bu sefer

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herdem09 9 yıl
Müjdemi isterim. Bloomberg'e göre Apple Event bu yıl 7 Eylül'de imiş. Hep cuma olurdu ama?
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Transformation 9 yıl

herdem09

Müjdemi isterim. Bloomberg'e göre Apple Event bu yıl 7 Eylül'de imiş. Hep cuma olurdu ama?



hade bakalim heyecanli olacak bilmediğimiz ne varsa öğrenicez artık çifte bayram
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mrykt 9 yıl

herdem09

Müjdemi isterim. Bloomberg'e göre Apple Event bu yıl 7 Eylül'de imiş. Hep cuma olurdu ama?
Ne kadar erken o kadar iyi
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deagle100 9 yıl
herdem09

Müjdemi isterim. Bloomberg'e göre Apple Event bu yıl 7 Eylül'de imiş. Hep cuma olurdu ama?

Ooo çok sağol hocam.
Tarihi çok merak ediyordum.

@mrykt
Tipine göre derken?
Artık özellikler belli zaten diye umursamıyorsun herhalde.
Kasa değişikliği olursa mı alacaksın?
Bence sırf Retina yeter.
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deagle100 9 yıl
Sağol hocam haber için.Alt resimdeki ne öyle?Bir de Led flaş'lı kamera mı?
Öyle olursa çok iyi.Bir de arkası nasıl öyle kılıf mı var üzerinde yoksa cam mı?
Sen ne diyorsun hocam hala merakla bekliyor musun mrykt?
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mrykt 9 yıl

deagle100

Sağol hocam haber için.Alt resimdeki ne öyle?Bir de Led flaş'lı kamera mı?
Öyle olursa çok iyi.Bir de arkası nasıl öyle kılıf mı var üzerinde yoksa cam mı?
Sen ne diyorsun hocam hala merakla bekliyor musun mrykt?


Ben bekliyorum hala tipine göre alacağım artık parası hazır

Alttaki kılıfın resmi ama fake olabilir
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deagle100 9 yıl
Ya retina:)
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Brainy 9 yıl

deagle100

Ya retina:)


Retina Ekran Olacağını Sanmiyorum.Çünkü iPhone 4'ün En Pahali Parçasi Retina Ekraniydi.4.Nesil iPod Touch'un Fiyati Hep Ayni Kaldığı İçin Şimdilik Pahali Malzeme Kullanmak İstemiyorlar.[Belki Bir Sonraki Nesilde Kullanabilirler.
]
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sinuhe.s 9 yıl
güzel
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buckethead® 9 yıl
Gereksiz
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