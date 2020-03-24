5 çekirdekli Intel Lakefield işlemcisi bekleneni veremeyebilir

Tam Boyutta Gör

Intel’in farklı mimarileri aynı IHS altında buluşturacağı LakeField platformu detaylanmaya devam ediyor. Erken mühendislik örneği yonga pek içici seviyede değil.

Geekbench veritabanına düşen Core i5-L15G7 5 çekirdek 5 izlekli bir model çekirdek sayısıyla alışılagelinmişin dışında. Bunun sebebi olan ARM’ın big.LITTLE benzeri tasarım sahip yongada Sunny Cove çekirdeğiyle Tremont çekirdeği bir arada bulunuyor.

İlginizi Çekebilir

Sızan Tiger Lake-U işlemcisi Core i7-1065G7’nin önünde

Farklı mimariler bir arada

Henüz kesinleşmese de 1 çekirdeğin Skylake’ten bu yana değişmeyen Sunny Cove çekirdeği olduğu düşünülüyor ki testte 1.4 GHz’den 2.95 GHz’e ulaştığı rapor edilen birim de bu çekirdek olabilir. Diğer taraftan geriye kalan 4 çekirdeğin frekansı ise bilinmiyor.

Tam Boyutta Gör

Geekbench’te tek çekirdek testinde 725 puan alan Lakefield modeli çoklu çekirdek kısmında ise 1566 puan almayı başarmış. Bu değerler Qualcomm Snapdragon 835’in tek çekirdek sonucunun 2 katına yakınken çoklu çekirdekte ise mavi takım Qualcomm’la kafa kafaya konumda.

Ayrıca Bkz. "Sızan Tiger Lake-U işlemcisi Core i7-1065G7’nin önünde"

Snapdragon 8cx’e baktığımızda ise Lakefield yongası Qualcomm’un iddialı çözümüyle tek çekirdekte aynı seviyede kalırken çoklu çekirdekte %77’ye yakın fark atmayı başarmış. Nihai yongada durumun nasıl olacağı merak konusu iken tablo çok fazla değişmezse Intel’in bu piyasada zorlanacağı ihtimali üzerinde duruluyor.

https://wccftech.com/intel-lakefield-core-i5-l15g7-soc-geekbench-performance-leaked/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.