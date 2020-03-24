5 çekirdekli Intel Lakefield işlemcisi bekleneni veremeyebilir

Intel’in farklı mimarileri aynı IHS altında buluşturacağı LakeField platformu detaylanmaya devam ediyor. Erken mühendislik örneği yonga pek içici seviyede değil.
Geekbench veritabanına düşen Core i5-L15G7 5 çekirdek 5 izlekli bir model çekirdek sayısıyla alışılagelinmişin dışında. Bunun sebebi olan ARM’ın big.LITTLE benzeri tasarım sahip yongada Sunny Cove çekirdeğiyle Tremont çekirdeği bir arada bulunuyor.İlginizi Çekebilir Sızan Tiger Lake-U işlemcisi Core i7-1065G7’nin önünde
Farklı mimariler bir arada
Henüz kesinleşmese de 1 çekirdeğin Skylake’ten bu yana değişmeyen Sunny Cove çekirdeği olduğu düşünülüyor ki testte 1.4 GHz’den 2.95 GHz’e ulaştığı rapor edilen birim de bu çekirdek olabilir. Diğer taraftan geriye kalan 4 çekirdeğin frekansı ise bilinmiyor.
Geekbench’te tek çekirdek testinde 725 puan alan Lakefield modeli çoklu çekirdek kısmında ise 1566 puan almayı başarmış. Bu değerler Qualcomm Snapdragon 835’in tek çekirdek sonucunun 2 katına yakınken çoklu çekirdekte ise mavi takım Qualcomm’la kafa kafaya konumda.
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Snapdragon 8cx’e baktığımızda ise Lakefield yongası Qualcomm’un iddialı çözümüyle tek çekirdekte aynı seviyede kalırken çoklu çekirdekte %77’ye yakın fark atmayı başarmış. Nihai yongada durumun nasıl olacağı merak konusu iken tablo çok fazla değişmezse Intel’in bu piyasada zorlanacağı ihtimali üzerinde duruluyor.
https://wccftech.com/intel-lakefield-core-i5-l15g7-soc-geekbench-performance-leaked/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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