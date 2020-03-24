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    5 çekirdekli Intel Lakefield işlemcisi bekleneni veremeyebilir

    Intel’in düşük güç tüketimli yeni işlemcisi GeekBench’te gün yüzüne çıktı. Yonga performans beklentilerini karşılayamayabilir.
    42 dk.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    5 çekirdekli Intel Lakefield işlemcisi bekleneni veremeyebilir
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    Intel’in farklı mimarileri aynı IHS altında buluşturacağı LakeField platformu detaylanmaya devam ediyor. Erken mühendislik örneği yonga pek içici seviyede değil.

    Geekbench veritabanına düşen Core i5-L15G7 5 çekirdek 5 izlekli bir model çekirdek sayısıyla alışılagelinmişin dışında. Bunun sebebi olan ARM’ın big.LITTLE benzeri tasarım sahip yongada Sunny Cove çekirdeğiyle Tremont çekirdeği bir arada bulunuyor.

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    Farklı mimariler bir arada

    Henüz kesinleşmese de 1 çekirdeğin Skylake’ten bu yana değişmeyen Sunny Cove çekirdeği olduğu düşünülüyor ki testte 1.4 GHz’den 2.95 GHz’e ulaştığı rapor edilen birim de bu çekirdek olabilir. Diğer taraftan geriye kalan 4 çekirdeğin frekansı ise bilinmiyor.

    Geekbench’te tek çekirdek testinde 725 puan alan Lakefield modeli çoklu çekirdek kısmında ise 1566 puan almayı başarmış. Bu değerler Qualcomm Snapdragon 835’in tek çekirdek sonucunun 2 katına yakınken çoklu çekirdekte ise mavi takım Qualcomm’la kafa kafaya konumda.

    Ayrıca Bkz. "Sızan Tiger Lake-U işlemcisi Core i7-1065G7’nin önünde"

    Snapdragon 8cx’e baktığımızda ise Lakefield yongası Qualcomm’un iddialı çözümüyle tek çekirdekte aynı seviyede kalırken çoklu çekirdekte %77’ye yakın fark atmayı başarmış. Nihai yongada durumun nasıl olacağı merak konusu iken tablo çok fazla değişmezse Intel’in bu piyasada zorlanacağı ihtimali üzerinde duruluyor.



    https://wccftech.com/intel-lakefield-core-i5-l15g7-soc-geekbench-performance-leaked/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 1 dk.
    Sunny Cove mimarisi yapılır.


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