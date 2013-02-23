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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

5. nesil iPad modeli için tasarlandığı belirten kılıf görseli internete sızdı

6 yıl
936
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18
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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5. nesil iPad modeli için tasarlandığı belirten kılıf görseli internete sızdı

Apple'ın bu yıl iPad ve iPad mini modellerinin yeni nesillerini pazara sürmesi beklenirken, zaman konusunda farklı görüşler mevcut. Bazı kaynaklar gelecek ay 5. nesil iPad ve 2. nesil iPad mini modelinin tanıtılacağını belirtirken, bazı kaynaklar ise bu tarihi Eylül ayına götürüyor.

Bununla birlikte modeller ile ilgili yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. 2. nesil iPad mini ile ilgili kasa görselinden sonra bu kez 5. nesil iPad modeli ile ilgili bir kılıf görseli internete sızdı.

MiniSuit adlı aksesuar üreticisi tarafından üretilen kılıf, güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında geliştirilmiş. Ancak bu bilgiler 5. nesil iPad modelinin tasarımını ne kadar yansıtıyor bilemiyoruz.

Kılıfın 4. nesle göre daha dar bir yapıda olduğu görülüyor. Tahminler ekran kenarlarının biraz daha azaltıldığı yönünde. Böylece ekran boyutu aynı kalırken, kasa biraz daha daralmış oluyor. Daha önceki iddialarda 5. nesil iPad modelinin iPad mini ile tasarım anlamında benzerlik göstereceği dile getirilmişti. Bu kılıf da bir nevi bunu destekliyor. 

Kılıfın orta üst kısmında görülen deliğin mikrofon için olduğu sanılırken, alt kısımda ise stereo hoparlör çıkışları dikkat çekiyor. Ayrıca modelin önceki nesle göre daha da ince olduğu ifade ediliyor.

Artık Apple'ın eskisi kadar sızıntıların önüne geçemediğini iPhone 5 öncesindeki iddialardan hatırladığımız için, bu iddiaların da gerçeğe yakın olabileceği ihtimali akla geliyor. Ancak 2011 yılında Hard Candy firmasının bir kaynaktan on binlerce dolar ödeyerek satın aldığı sözde yeni nesil iPad kasalarının gerçek çıkmaması nedeniyle uğradığı zarar da hala hafızalarda. 

http://www.macrumors.com/2013/02/22/new-ipad-5-case-consistent-with-rumored-mini-style-redesign/ Yorum Yaz
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Eric Cartman. 6 yıl en beğenilen
WikiLeaks gibi AppleLeaks... Sızdıran sızdırana. Vay arkadaş.

Ona değil de, Nisan 2012'de aldığım 3. nesil iPad'in üzerine 2013'ün sonuna kadar 2 tane yeni iPad modeli çıkacak ya. Ona yanarım.

Her sene ürün çıkarır oldular.
WikiLeaks gibi AppleLeaks... Sızdıran sızdırana. Vay arkadaş.Ona değil de, Nisan 2012'de aldığım 3. nesil iPad'in üzerine 2013'ün sonuna kadar 2 t...
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THESTER 6 yıl
iPad mini'nin uzatılmış hali mi bana mı öyle geldi??
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DH Misafiri 6 yıl
Bu haber, dünyanın en iyi tabletinin iPad olduğunu bir kez daha doğruluyor. Büyüksün Apple!
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Smile75 6 yıl
iPhone 5'te de sızmıştı, doğruda çıktı. Tasarımın yanında biraz da boyut düşürseler bence iyi olur ama bakalım.
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afavar 6 yıl
Eric Cartman.
WikiLeaks gibi AppleLeaks... Sızdıran sızdırana. Vay arkadaş. Ona değil de, Nisan 2012de aldığım 3. nesil iPadin üzerine 2013ün sonuna kadar 2 tane yeni iPad modeli çıkacak ya. Ona yanarım. Her sene ürün çıkarır oldular.

Halısınız, sızıntı haberleri fazla ama, bir çok firma buna apple da dahil olmak üzere her sene ürün çıkarıyorlar. Apple bu konuda daha temkinli davransada 4. jenerasyon ipad modelinin acilen çıkması gerekiyordu. Çünkü lightning portunu değiştirdikleri için bir an önce tüm cihazlarını buna uyumlu hale getirmelerei gerekiyordu. Aksi taktirde aaksesuar üreticileri hala 30pin üretmeye devam edecekti. Belki a6x koyması çok göze çarptı ama surface ın altında kalmasın diye onuda eklmeiş olabilirler. Zaten sunumu tammen izledim üzerinde durmadılar bile. 2 dk falan sürdü. Bunun nedeni de bana kalırsa bu. Bu yüzden ben mart ayında tekrar yeni bir ipad modeli duyurulmasını bekliyorum. Ne yazıkki günümüz mobil teknolojisi çok hızlı geçiyor. Bu şekilde baş ademessiniz.Yapabilceğiniz tek şey ürünü bulabilidiğiniz en ucuz yollarla getirmek ve 2. el de satabildiğiniz en iyi fiyata satmak. Böylelikle benim gibi yeni modellere ve teknolojiye merakınız varsa fazla zarara uğramadan yeni modellere sahip olabiliyorsunuz. Tabi bu 2.el olayı Apple ürünlerinde çok daha rahat. Android tablet ve cihazlar Apple ciahzlarına göre daha çabuk eskiyor ve 2.el fiyatları daha aşağılara düşüyor aynı süre zarfında. Apple ürünlerinin fiyatını belirli bir süre koruması benimde firmayı tercih etme sebeplerimden birisi.
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hazarRS 6 yıl
carman1tr

Neden üründen önce kılıf çıkar hep?? Nasıl işliyor bu sistem anlamam...

kılıf üreticileri telefon üreticisinden, telefon daha piyasaya çıkmadan 3 boyutlu hacimsel modeli alırlar. Piyasaya çıkmadan alırlar(bazen) çünkü tasarım ve hacimli üretim süreçlerinin ardından dünya geneline dağıtılabilmesi için belli bir süre gerekir. 'e telefon çıksın ondan sonra kılıflar çıksın ne olacak' diyebilirsiniz. Ancak bir model piyasaya çıktığında aksesuarlarının bol bulunması onun popüler bir telefon olmasına katkıda bulunur. Belki de kılıfı görüp beğenerek o kılıfa uygun telefon bile alan vardır :) O yüzden aksesuarlar telefon üreticileri için önemlidir.
Yani bu iş hem telefon üreticisinin, hem de kılıf üreticisinin işine gelen bir anlaşmadır. Büyük ihtimalle gizlilik anlaşmaları yapılıyordur ancak kılıfların üretildiği fabrikada ya da bölgesel dağıtıcıların elinde bu şekilde açığa çıkma riski bulunuyor kılıfların.
1 Yanıt Yanıtla
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Be All My Sins Remembered 6 yıl hazarRS
hazarRS
carman1tr

Neden üründen önce kılıf çıkar hep?? Nasıl işliyor bu sistem anlamam...

kılıf üreticileri telefon üreticisinden, telefon daha piyasaya çıkmadan 3 boyutlu hacimsel modeli alırlar. Piyasaya çıkmadan alırlar(bazen) çünkü tasarım ve hacimli üretim süreçlerinin ardından dünya geneline dağıtılabilmesi için belli bir süre gerekir. 'e telefon çıksın ondan sonra kılıflar çıksın ne olacak' diyebilirsiniz. Ancak bir model piyasaya çıktığında aksesuarlarının bol bulunması onun popüler bir telefon olmasına katkıda bulunur. Belki de kılıfı görüp beğenerek o kılıfa uygun telefon bile alan vardır :) O yüzden aksesuarlar telefon üreticileri için önemlidir.
Yani bu iş hem telefon üreticisinin, hem de kılıf üreticisinin işine gelen bir anlaşmadır. Büyük ihtimalle gizlilik anlaşmaları yapılıyordur ancak kılıfların üretildiği fabrikada ya da bölgesel dağıtıcıların elinde bu şekilde açığa çıkma riski bulunuyor kılıfların.

Bende merak ediyordum açıklama için Sağol
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DH Misafiri 6 yıl
ürünün hakkında en detay haberi anlarımda çıkmamış ürünün çıkmamış kılıfı hakkındaki bi yazıya haber değeri veremem
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hazarRS 6 yıl
ipad mini'nin kasasını ekranda ilk gördüğümde çok beğenmiştim. Canlı canlı görünce ise daha da çok beğendim. Benzer bir tasarımla gelmesi çok daha iyi olur. Önceki nesilin kasası tasarım olarak biraz eskidi çünkü.
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FFadeleSS 6 yıl
la yeter ya :DD gene külotlar cıktı piyasaya
3 Yanıt Yanıtla +1
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Behaviour 6 yıl
aynen gene doğmamış çocuğa don biçme al işte. deminde s4 e yapıldı diyolardı. bunlar neyin kafasını yaşıyor anlamıyorum
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ZodiaK123 6 yıl FFadeleSS
IamGambLer
la yeter ya :DD gene külotlar cıktı piyasaya


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rizelli1903 6 yıl FFadeleSS
IamGambLer
la yeter ya :DD gene külotlar cıktı piyasaya



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Vedpla 6 yıl
narrator12
Zaten hep sızdırılır nedense artık insanlar bunları yemiyor appple

Zaten adamların işi gücü yok kendileri sızdırır sonra dünyayı sallar sızdıranı bulmak için sonra adamları içeri tıktırır gerçekten çok gerçekçi düşünüyorsun
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carman1tr 6 yıl
Neden üründen önce kılıf çıkar hep?? Nasıl işliyor bu sistem anlamam...
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narrator12 6 yıl
Zaten hep sızdırılır nedense artık insanlar bunları yemiyor appple
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