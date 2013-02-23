5. nesil iPad modeli için tasarlandığı belirten kılıf görseli internete sızdı





Apple'ın bu yıl iPad ve iPad mini modellerinin yeni nesillerini pazara sürmesi beklenirken, zaman konusunda farklı görüşler mevcut. Bazı kaynaklar gelecek ay 5. nesil iPad ve 2. nesil iPad mini modelinin tanıtılacağını belirtirken, bazı kaynaklar ise bu tarihi Eylül ayına götürüyor.





Bununla birlikte modeller ile ilgili yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. 2. nesil iPad mini ile ilgili kasa görselinden sonra bu kez 5. nesil iPad modeli ile ilgili bir kılıf görseli internete sızdı.





MiniSuit adlı aksesuar üreticisi tarafından üretilen kılıf, güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında geliştirilmiş. Ancak bu bilgiler 5. nesil iPad modelinin tasarımını ne kadar yansıtıyor bilemiyoruz.





Kılıfın 4. nesle göre daha dar bir yapıda olduğu görülüyor. Tahminler ekran kenarlarının biraz daha azaltıldığı yönünde. Böylece ekran boyutu aynı kalırken, kasa biraz daha daralmış oluyor. Daha önceki iddialarda 5. nesil iPad modelinin iPad mini ile tasarım anlamında benzerlik göstereceği dile getirilmişti. Bu kılıf da bir nevi bunu destekliyor.





Kılıfın orta üst kısmında görülen deliğin mikrofon için olduğu sanılırken, alt kısımda ise stereo hoparlör çıkışları dikkat çekiyor. Ayrıca modelin önceki nesle göre daha da ince olduğu ifade ediliyor.





Artık Apple'ın eskisi kadar sızıntıların önüne geçemediğini iPhone 5 öncesindeki iddialardan hatırladığımız için, bu iddiaların da gerçeğe yakın olabileceği ihtimali akla geliyor. Ancak 2011 yılında Hard Candy firmasının bir kaynaktan on binlerce dolar ödeyerek satın aldığı sözde yeni nesil iPad kasalarının gerçek çıkmaması nedeniyle uğradığı zarar da hala hafızalarda.

http://www.macrumors.com/2013/02/22/new-ipad-5-case-consistent-with-rumored-mini-style-redesign/