50.000 Kariyer.net üyesinin kişisel verileri çalındı! [Güncelleme: Kariyer.net'ten açıklama]

Online iş ve işçi bulma platformu Kariyer.net, 50 bin üyesinin kişisel verilerini çalındığını duyurdu. Kariyer.net tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na yapılan açıklamada, ihlalin 10.08.2020 tarihinde gerçekleştiği ve üyelerin parolalarından, telefon numaralarına kadar Kariyer.net'e kayılı birçok verisinin internete yüklendiği ifade ediliyor.

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Kariyer.net veri ihlaliyle gündemde

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

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Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hiz. AŞ tarafından Kurumumuza gönderilen yazıda özetle;

İhlalin Kariyer.Net’e tedarikçi olarak hizmet veren bir danışman tarafından 12 Ağustos 2020 tarihinde Kariyer.net’in bir çalışanına, adı geçen sitede üyeliği bulunan 50.000 kişiye ait olduğu iddia edilen bir dosyanın aynı gün internette bir siteye yüklendiği bilgisinin aktarılmasıyla tespit edildiği,

İhlalin 10.08.2020 tarihinde gerçekleştiği, Kariyer.net tarafından 12.08.2020 tarihinde tespit edildiği,

İhlalden etkilenen verilerin, “email adresi”, “kullanıcı şifresi”, “isim soyad”, “doğum tarihi”, “telefon numarası”, “profil fotografı” URL link bilgisi, “yaşadığı il”, “yaşadığı ilçe” bilgileri olduğu,

İhlalden etkilenen kişi sayısının 40.955, kayıt sayısının 53.149 olduğu,

İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak adaydestek@kariyer.net adresinden ve 0 216 468 76 00 numarasından bilgi alabilecekleri

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.08.2020 tarih ve 2020/634 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Söz konusu veri ihlaliyle ilgili olarak; eğer Kariyer.net şifreniz ile başka herhangi bir platforma giriş için kullandığınız şifre aynıysa bu platformlardaki şifrenizi ivedilikle değiştirmenizi tavsiye ederiz.

Hesaplar deneme yanılma yoluyla çalınmış

Veri ihlaline ilişkin Kariyer.net'ten gelen açıklamaya göre; veri ihlali Kariyer.net'in kendi veritabanlarından kaynaklanmıyor. Öyle ki üye kişilerin verileri deneme yanılma yordamıyla ele geçirilmiş.

Yani bir kullanıcının başka herhangi bir platformdaki şifresiyle kariyer.net şifresi aynıysa ve o diğer platforma yönelik bir saldırı gerçekleşmişse sızan şifreler, deneme yanılma yoluyla Kariyer.net'te deneniyor. Şifrelerin uyuşması halinde de veri ihlali meydana geliyor. İşte Kariyer.net'te yaşanan veri ihlali de bundan kaynaklanıyor.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6786/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Kariyer-net-Elektronik-Yayincilik-ve-Iletisim-Hiz-A-S-

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