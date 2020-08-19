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    50.000 Kariyer.net üyesinin kişisel verileri çalındı! [Güncelleme: Kariyer.net'ten açıklama]

    Kariyer.net, 50 bin üyenin kişisel verilerinin çalındığını duyurdu. Kullanıcıların parolaları dahil birçok kişisel verisi internete sızmış durumda. Güncelleme: Kariyer.net'ten açıklama geldi.
    2 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    50.000 Kariyer.net üyesinin kişisel verileri çalındı! [Güncelleme: Kariyer.net'ten açıklama]

    Online iş ve işçi bulma platformu Kariyer.net, 50 bin üyesinin kişisel verilerini çalındığını duyurdu. Kariyer.net tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na yapılan açıklamada, ihlalin 10.08.2020 tarihinde gerçekleştiği ve üyelerin parolalarından, telefon numaralarına kadar Kariyer.net'e kayılı birçok verisinin internete yüklendiği ifade ediliyor.

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    Kariyer.net veri ihlaliyle gündemde

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

    Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

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    Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hiz. AŞ tarafından Kurumumuza gönderilen yazıda özetle;

    • İhlalin Kariyer.Net’e tedarikçi olarak hizmet veren bir danışman tarafından 12 Ağustos 2020 tarihinde Kariyer.net’in bir çalışanına, adı geçen sitede üyeliği bulunan 50.000 kişiye ait olduğu iddia edilen bir dosyanın aynı gün internette bir siteye yüklendiği bilgisinin aktarılmasıyla tespit edildiği,
    • İhlalin 10.08.2020 tarihinde gerçekleştiği, Kariyer.net tarafından 12.08.2020 tarihinde tespit edildiği,
    • İhlalden etkilenen verilerin, “email adresi”, “kullanıcı şifresi”, “isim soyad”, “doğum tarihi”, “telefon numarası”, “profil fotografı” URL link bilgisi, “yaşadığı il”, “yaşadığı ilçe” bilgileri olduğu,
    • İhlalden etkilenen kişi sayısının 40.955, kayıt sayısının 53.149 olduğu,
    • İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak adaydestek@kariyer.net adresinden ve 0 216 468 76 00 numarasından bilgi alabilecekleri

    ifade edilmiştir.

    Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.08.2020 tarih ve 2020/634 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    Söz konusu veri ihlaliyle ilgili olarak; eğer Kariyer.net şifreniz ile başka herhangi bir platforma giriş için kullandığınız şifre aynıysa bu platformlardaki şifrenizi ivedilikle değiştirmenizi tavsiye ederiz.

    Hesaplar deneme yanılma yoluyla çalınmış

    Veri ihlaline ilişkin Kariyer.net'ten gelen açıklamaya göre; veri ihlali Kariyer.net'in kendi veritabanlarından kaynaklanmıyor. Öyle ki üye kişilerin verileri deneme yanılma yordamıyla ele geçirilmiş.

    Yani bir kullanıcının başka herhangi bir platformdaki şifresiyle kariyer.net şifresi aynıysa ve o diğer platforma yönelik bir saldırı gerçekleşmişse sızan şifreler, deneme yanılma yoluyla Kariyer.net'te deneniyor. Şifrelerin uyuşması halinde de veri ihlali meydana geliyor. İşte Kariyer.net'te yaşanan veri ihlali de bundan kaynaklanıyor. 



    https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6786/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Kariyer-net-Elektronik-Yayincilik-ve-Iletisim-Hiz-A-S- Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Estonya Feribotu (Emre Kaptan) 2 gün en beğenilen
    Sahte iş ilanlarıyla baş edemezken bir de bu mu?
    Yanıtla +48
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 2 gün
    bi tarafınızla iş yapıp, yazılımcıları karın tokluğuna çalıştırırsanız olacağı bu.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 gün
    Kariyer.net bedel ödeyecek mi onu söyleyin.
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    Yorumlar (60) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    vega55 (Cengiz Gulmez) 42 dk.
    Ne bekliyoruz para kazanmak için reklam şirketlerine 50 bin üyemizin bilgilerini sattık mı diyeceklerdi
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 5 sa. (düzenlendi)
    "Hesaplar deneme yanılma yoluyla çalınmış."
    Hiç inandırıcı gelmedi!
    50 bin kişinin bilgileri tek tek deneme yanılma yoluyla mı çalınmış? Diyelim ki öyle olsun. Hadi bir 50 bin de şifresi uymayıp çalınamayan olsun 100 bin kullanıcının kullanıcı adı ve şifresi tek bir merkezde denenirken sistem güvenliği ne yapmış. "Kardeş 100 binlerce kişinin şifresini rahat rahat dene başarabildiklerini çalarsın helal olsun" mu demiş? Veri ihlalinin ve çalınan şifrelerin sorumluluğunu kullanıcılara atmışlar.
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 8 sa.
    banka ve mail hariç neredeyse tüm site ve platformlarda aynı şifreyi kullanıyorum yazıklar olsun
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    Askaparta 10 sa.
    Epeydir sızdırma ya da çalınma haberi yoktu camiada.
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    recplayer 7 sa. Askaparta
    Yeni kanundan sonra bildirmek zorunlu ve bildirilmezse cezası var şirket bilançosuna göre hesaplanan, Kimbilir başka ne sızıntılar oldu önceden ve bizim hiçbirini ruhumuz bile duymadan aynı mail ve şifreleri kullanmaya devam ettik
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    x-c9 (S K) 13 sa. (düzenlendi)
    Anlaşılan birileri email şifre kombinasyonlarını başka bi yerde çalmış, muhtemelen bunları satmış ve birileri bu kombinasyonları kariyer net te kullanmış. Bu adres bilgilerini de satın alan olur.tabi ki kariyer net bi bedel ödemeyecek
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    Ybarış (barış yurttaş) 13 sa.
    Satmışlardır ne çalınacak soran olurda çalındı dersiniz
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    Dark Territory (E. K.) 16 sa.
    Bunlarda fırsattan istifade mail atmışlar

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    burakdc 21 sa.
    Verileri calan kisi olsam hemen bir cv olusturup deneyim kismina bu olayi eklerdim 😇
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    cngiz (Cengiz Çiftci) 1 gün
    Eee ne işimize yaradı bu bilgi? Yaptırım yok, bir şey yok. Zaten veriyi kendileri çaldırmış birde yalan söylüyorlar. Üstüne üstlük kendileri verileri çalınanlara ulaşacaklarına, kullanıcılardan ulaşması bekleniyor. Bu aptalca fikri üreten herkes aptal, gerizekalılar demek istiyorum.
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    ArtyomPopov 1 gün
    Turkiyede IT'yi adam yerine koyan yok
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    7789 kez okundu.
    60 kişi, toplam 60 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    kariyer.net, kariyer.net veri ihlali ve
    3 etiket daha kariyer.net hacklenme Internet Güvenlik
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