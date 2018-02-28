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MSB'nin Şehitler Listesi yeniden kullanıma açıldı

E-Devlet'in kullanıma sunduğu Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama hizmetinden sonra yoğun ilgi gören MSB Şehitler Listesi uygulaması bir süre askıya alınmıştı. Şehitler Listesi yeniden kullanıma sunuldu.
1 yıl
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Web Siteleri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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MSB'nin Şehitler Listesi yeniden kullanıma açıldı
 

E-Devlet üzerinde Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama hizmetinin vatandaşların kullanımına sunulmasından sonra Milli Savunma Bakanlığı’nın “Şehitler Listesi Sorgulama” hizmeti de gördüğü yoğun ilgiden sonra bir süre askıya alınmıştı. MSB, bu uygulamayı yeniden kullanıma açtı.

Yeniden kullanıma açıldı 

Milli Savunma Bakanlığı’nın Şehitler Listesi hizmeti yeniden kullanıma sunuldu. 2008 yılında vatandaşların kullanımına sunulan “Şehit Tespit Projesi” dahilinde Osmanlı’nın yıkılış dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda yaşanan savaşlarda şehit düşenlerin kayıtları internete taşınmıştı. Soyağacından büyüklerinin ismini öğrenen vatandaşlar da şimdi bu hizmeti kullanarak yakınlarından şehit düşen olup olmadığını kontrol ediyor.

MSB’nin bu listesinde 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklal Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit düşenlerin bilgileri yer alıyor.

Listeden arama yapmak için http://msb.gov.tr/Personel/SehitleriListele linkini kullanabilirsiniz.


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MustafaC53 1 yıl en beğenilen
Bu işlemi kişinin direkt soy ağacıyla eşleştirip sehit var mı yok mu öğrenilmesi lazım.
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cosica 1 yıl
malesef soy ağacı kayıtları eksik. bir şekilde kaybolmuş bazı şehirlerdeki kayıtlar.
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dede17 1 yıl
Nasıl arıyacaz daha kolay olamaz mı?
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dulcet 1 yıl
İyi de zaten çoğu kişi büyük büyük baba ve annelerini daha yeni öğrendi soyağacı sorgulaması ile. Burada sorgulama bilgilerinde "ad" zorunlu. Ola ki büyük baba ve büyük annelerin kardeşleri şehit düşmüsse bunu soyağacından görmek zor. Yatay işlemiyor mantığı gereği zaten.
Bence şehit sorgulamasında il, ilçe ve mahalle/köy bazında listelerin dökülmesi lazım... Zaten nüfus azdı o dönemlerde herkes bir şekilde akrabalarından araştırıp sorabilir bu bilgilerle.
Rastgele isimlerle denediğim sorgularda köy isimleri bile çıkıyor zaten. Yapılması zor birşey değil bu bilgilerle.
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MustafaC53 1 yıl en beğenilen
Bu işlemi kişinin direkt soy ağacıyla eşleştirip sehit var mı yok mu öğrenilmesi lazım.
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kadirirdem 1 yıl MustafaC53
Aynen hem bu sistemde çökmezdi.
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