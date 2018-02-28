MSB'nin Şehitler Listesi yeniden kullanıma açıldı

E-Devlet üzerinde Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama hizmetinin vatandaşların kullanımına sunulmasından sonra Milli Savunma Bakanlığı’nın “Şehitler Listesi Sorgulama” hizmeti de gördüğü yoğun ilgiden sonra bir süre askıya alınmıştı. MSB, bu uygulamayı yeniden kullanıma açtı.

Yeniden kullanıma açıldı

Milli Savunma Bakanlığı’nın Şehitler Listesi hizmeti yeniden kullanıma sunuldu. 2008 yılında vatandaşların kullanımına sunulan “Şehit Tespit Projesi” dahilinde Osmanlı’nın yıkılış dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda yaşanan savaşlarda şehit düşenlerin kayıtları internete taşınmıştı. Soyağacından büyüklerinin ismini öğrenen vatandaşlar da şimdi bu hizmeti kullanarak yakınlarından şehit düşen olup olmadığını kontrol ediyor.

MSB’nin bu listesinde 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklal Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit düşenlerin bilgileri yer alıyor.

Listeden arama yapmak için http://msb.gov.tr/Personel/SehitleriListele linkini kullanabilirsiniz.