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    Instagram ana sayfa akışı değişti: İşte keşfete dönen yeni akış

    Instagram, ana sayfadaki gönderileri "Önerilen" ve "Eski" olmak üzere iki bölüme ayıran yeni sekmeli görünümü kullanıma sundu. İşte keşfete dönen yeni ana sayfa görünümü:
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Instagram ana sayfa akışı değişti: İşte keşfete dönen yeni akış
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    Bir süredir ana sayfadaki gönderileri "önerilen" ve "eski" olmak üzere iki bölüme ayıran sekmeli görünüm üzerinde çalışan Instagram, yeni sekmeli akışı kullanıma sundu.

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    Kullanıcılar ana sayfadaki tüm gönderileri görüntüleyip "Hepsini Gördün" bildirimini aldıktan sonra, otomatikman önerilen gönderileri görmeye başlıyor. Bu sayede kullanıcıların Instagram'da daha çok vakit geçirmeleri sağlanacak.

    Instagram ana sayfa akışı değişti: İşte keşfete dönen yeni akış
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    Daha eski gönderileri görüntülemek isteyen kullanıcılarsa ekranın üzerinde beliren "Önerilen Gönderiler" sekmesinin yanındaki yukarı yönlü ok işaretine tıklamaları halinde, "Hepsini Gördün" penceresinin altındaki daha eski gönderileri gör seçeneğine yönlendiriliyor. Kullanıcılar buraya tıkladıklarında, eski gönderileri görüntüleyebiliyor.

    Önerilen gönderiler sekmesinde tıpkı keşfet sayfasında olduğu gibi kullanıcıların daha önceki etkileşimlerine göre beğenebilecekleri gönderilerle birlikte, reklam ve sponsorlu içerikler sıralanıyor. IGTV ve Reels içeriklerine ise şimdilik yer yok. 



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Galatas4ray (ENVER A.) 2 gün en beğenilen
    Saçma sapan bişey oldu
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    Portraitclub 2 gün
    Bitirdiler instagramı eski havası yok.
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    FLEXIBLE 2 gün
    Gelistirildikce batıyor sanki
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 13 sa.
    Mark içinden geçti İnsta’nın. Nerede saçma sapan içerik varsa karşına çıkarmaya çalışıyorlar. Instagramı DM hariç kullanmıyorum artık.
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 gün
    sosyal medya kullanmıyorum kafam çok rahat . tavsiye ederim
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    ozakin70 (Pickle Rick) 1 gün
    Gün geçtikçe bok gibi olmaya başladı
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    Baalzebuub (Kaan K.) 1 gün
    Kitlesi ayrı geliştiricileri ayrı soğutuyor uygulamadan. Bu arada yaklaşık 1 aydır benden anasayfa böyleydi zaten :d
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    Darknesia (Darknesia ) 1 gün
    Farklılık yaratacağım diye maymun ettiler güzelim programı...
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    DH Misafiri 1 gün
    Hiç güzel değil zaten arama çubuğu yerinde var bu tarz gönderiler ana sayfaya taşımak hem mantıksız hem de fazlalık olmuş
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    drjacob (... ) 1 gün
    mark bunun da içine etti
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    canguler917 (can guler) 2 gün
    bildirim sekmesini değiştirerek sıçmışlardı, bununla da sıvamışlar
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    ByGalaxyS3 2 gün
    ana sayfayı rezil etmişler tiktok mantigina dönmüş nerede olursan ol saçma sapan içerikleri izle diye uğraşıyorlar
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    dL1burak (ander izoal) 2 gün
    fake hesabımda sıkılmadan gezebileceğim✌🏻
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    7567 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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