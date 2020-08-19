Instagram ana sayfa akışı değişti: İşte keşfete dönen yeni akış

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Bir süredir ana sayfadaki gönderileri "önerilen" ve "eski" olmak üzere iki bölüme ayıran sekmeli görünüm üzerinde çalışan Instagram, yeni sekmeli akışı kullanıma sundu.

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Kullanıcılar ana sayfadaki tüm gönderileri görüntüleyip "Hepsini Gördün" bildirimini aldıktan sonra, otomatikman önerilen gönderileri görmeye başlıyor. Bu sayede kullanıcıların Instagram'da daha çok vakit geçirmeleri sağlanacak.

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Daha eski gönderileri görüntülemek isteyen kullanıcılarsa ekranın üzerinde beliren "Önerilen Gönderiler" sekmesinin yanındaki yukarı yönlü ok işaretine tıklamaları halinde, "Hepsini Gördün" penceresinin altındaki daha eski gönderileri gör seçeneğine yönlendiriliyor. Kullanıcılar buraya tıkladıklarında, eski gönderileri görüntüleyebiliyor.

Önerilen gönderiler sekmesinde tıpkı keşfet sayfasında olduğu gibi kullanıcıların daha önceki etkileşimlerine göre beğenebilecekleri gönderilerle birlikte, reklam ve sponsorlu içerikler sıralanıyor. IGTV ve Reels içeriklerine ise şimdilik yer yok.

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