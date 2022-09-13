Instagram hesap silme linkiyle Instagram hesabı kapatma

- Dört adımda Instagram kalıcı hesap silme ❌
- 1. Instagram silme linkine tıklayın 🔗
- 2. Instagram hesabınıza giriş yapın 🔐
- 3. Hesap silme nedeninizi seçin ☑
- 4. Instagram hesap kapatma işlemini onaylayın ✔
- iPhone Instagram uygulamasından hesap silme 📱
- Instagram hesabı kaç günde silinir ❓
- Kalıcı olarak kapatılan Instagram hesabı geri açılır mı ❓
- Instagram hesabı kapatıldığı nasıl anlaşılır ❓
- Yorumlar
Instagram hesabınızı kapatmak istiyor ancak "Instagram hesap silme nasıl yapılır?" diye mi merak ediyorsunuz. O halde hem telefonda hem de bilgisayarda işe yarayan aşağıdaki kalıcı Instagram hesabı kapatma adımlarını izleyerek, siz de günümüzün en popüler ve aynı zamanda da en çok bağımlılık yapan sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram'a veda edebilirsiniz.
Dört adımda Instagram kalıcı hesap silme ❌
Instagram kapatmak için iki farklı seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki Instagram silme linki ile yapılmakta. Bu yöntemle hem bilgisayardan hem de telefondan Instagram hesap silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için sırasıyla aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
1. Instagram silme linkine tıklayın 🔗
iPhone iOS/Android telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan şu bağlantıya tıklayın: 2022 Instagram silme linki
2. Instagram hesabınıza giriş yapın 🔐
Yukarıdaki linke tıkladıktan sonra otomatik olarak Instagram giriş yapma ekranına yönlendirileceksiniz. Açılan bu ekrandan Instagram hesabınıza giriş yapın.
3. Hesap silme nedeninizi seçin ☑
Instagram hesap kapatma nedeninizi seçerek, tekrardan Instagram şifrenizi girin.
4. Instagram hesap kapatma işlemini onaylayın ✔
[Kullanıcı adı]'nı sil düğmesine basarak Instagram hesabı silme işleminizi tamamlayabilirsiniz.
iPhone Instagram uygulamasından hesap silme 📱
Apple'ın iOS 16 ile doğrudan uygulama içerisinden hesap silme özelliğini zorunlu tutmasıyla birlikte, Instagram iOS uygulamasına da hesap silme işlevi eklendi. Dolayısıyla iPhone kullanıcıları, ek zahmete girmeden uygulama üzerinden hesaplarını kapatabiliyor. iPhone'dan Instagram kalıcı hesap silmek için sırasıyla aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
- Instagram uygulamasını açın ve ayalrar bölümüne gidin.
- Ayarlar sayfasından hesap düğmesine tıklayın.
- Hesap sayfasındaki "Hesabı sil" düğmesine dokunun.
- Hesabı sil seçeneğine tıklayın.
Instagram hesabı kaç günde silinir ❓
Instagram hesapları, hesap kapatma işleminden 30 gün sonra silinir ve ardından tüm profil/hesap bilgileri kalıcı olarak temizlenir.
Kalıcı olarak kapatılan Instagram hesabı geri açılır mı ❓
Instagram kapatma işlemi geri alınır mı diye merak ediyorsanız; hesap silme işlemini takip eden 30 gün içerisinde hesabınıza giriş yapmanız durumunda hesabınız tekrardan aktif olacaktır. Ancak Instagram hesabınızı tamamıyla kaybetmek istemiyor ve platforma bir süreliğine ara verme gibi bir düşünceniz varsa geçici Instagram hesap dondurma rehberimize göz atabilirsiniz.
Instagram hesabı kapatıldığı nasıl anlaşılır ❓
Bir Instagram hesabının kapatıldığını anlamak için arama kısmına kullanıcı adı girilmeli ve şayet ilgili hesap gözükmüyorsa kapanmış demektir. Ayrıca hesabı kapatılan bir Instagram kullanıcısıyla daha önce mesajlaştıysanız da o kişi DM kutunuzda "Instagram Kullanıcısı" olarak gözükecektir.
Instagram hesap silme içeriğimizin sonuna geldik. Eğer ki dijital dünyadaki görünürlüğünüzü azaltmak istiyor ve Instagram ile birlikte diğer sosyal medya hesaplarınızı da silmek istiyorsanız aşağıdaki bağlantılar sizin için faydalı olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Abone sayısı doğru mudur acaba
içerik cok iyi teşekkürler
@gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...
Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler