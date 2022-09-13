Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Instagram hesap silme linkiyle Instagram hesabı kapatma

    Instagram hesap kapatmak için İG hesap silme linki burada! İşte Instagram silmek için adım adım 2022 Instagram kalıcı hesap kapatma işlemi:                      
    Oy Ver

    Instagram hesabınızı kapatmak istiyor ancak "Instagram hesap silme nasıl yapılır?" diye mi merak ediyorsunuz. O halde hem telefonda hem de bilgisayarda işe yarayan aşağıdaki kalıcı Instagram hesabı kapatma adımlarını izleyerek, siz de günümüzün en popüler ve aynı zamanda da en çok bağımlılık yapan sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram'a veda edebilirsiniz. 

    Dört adımda Instagram kalıcı hesap silme ❌

    Instagram kapatmak için iki farklı seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki Instagram silme linki ile yapılmakta. Bu yöntemle hem bilgisayardan hem de telefondan Instagram hesap silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için sırasıyla aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

    1. Instagram silme linkine tıklayın 🔗

    Instagram hesap silme linki
    Tam Boyutta Gör

    iPhone iOS/Android telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan şu bağlantıya tıklayın: 2022 Instagram silme linki

    2. Instagram hesabınıza giriş yapın 🔐

    instagram giriş ekranı
    Tam Boyutta Gör

    Yukarıdaki linke tıkladıktan sonra otomatik olarak Instagram giriş yapma ekranına yönlendirileceksiniz. Açılan bu ekrandan Instagram hesabınıza giriş yapın.

    3. Hesap silme nedeninizi seçin ☑

    instagram hesap kapatma nedeni ekranı
    Tam Boyutta Gör

    Instagram hesap kapatma nedeninizi seçerek, tekrardan Instagram şifrenizi girin.

    4. Instagram hesap kapatma işlemini onaylayın ✔

    instagram kalıcı hesap silme kapatma ekranı
    Tam Boyutta Gör

    [Kullanıcı adı]'nı sil düğmesine basarak Instagram hesabı silme işleminizi tamamlayabilirsiniz.

    iPhone Instagram uygulamasından hesap silme 📱

    Apple'ın iOS 16 ile doğrudan uygulama içerisinden hesap silme özelliğini zorunlu tutmasıyla birlikte, Instagram iOS uygulamasına da hesap silme işlevi eklendi. Dolayısıyla iPhone kullanıcıları, ek zahmete girmeden uygulama üzerinden hesaplarını kapatabiliyor. iPhone'dan Instagram kalıcı hesap silmek için sırasıyla aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

    1. Instagram uygulamasını açın ve ayalrar bölümüne gidin.
    2. Ayarlar sayfasından hesap düğmesine tıklayın.
    3. Hesap sayfasındaki "Hesabı sil" düğmesine dokunun.
    4. Hesabı sil seçeneğine tıklayın.

    Instagram hesabı kaç günde silinir ❓

    Instagram hesapları, hesap kapatma işleminden 30 gün sonra silinir ve ardından tüm profil/hesap bilgileri kalıcı olarak temizlenir.

    Kalıcı olarak kapatılan Instagram hesabı geri açılır mı ❓

    Instagram kapatma işlemi geri alınır mı diye merak ediyorsanız; hesap silme işlemini takip eden 30 gün içerisinde hesabınıza giriş yapmanız durumunda hesabınız tekrardan aktif olacaktır. Ancak Instagram hesabınızı tamamıyla kaybetmek istemiyor ve platforma bir süreliğine ara verme gibi bir düşünceniz varsa geçici Instagram hesap dondurma rehberimize göz atabilirsiniz.

    Instagram hesabı kapatıldığı nasıl anlaşılır ❓

    Bir Instagram hesabının kapatıldığını anlamak için arama kısmına kullanıcı adı girilmeli ve şayet ilgili hesap gözükmüyorsa kapanmış demektir. Ayrıca hesabı kapatılan bir Instagram kullanıcısıyla daha önce mesajlaştıysanız da o kişi DM kutunuzda "Instagram Kullanıcısı" olarak gözükecektir. 

    Instagram hesap silme içeriğimizin sonuna geldik. Eğer ki dijital dünyadaki görünürlüğünüzü azaltmak istiyor ve Instagram ile birlikte diğer sosyal medya hesaplarınızı da silmek istiyorsanız aşağıdaki bağlantılar sizin için faydalı olabilir.

    Snapchat hesap silme

    Telegram hesap silme

    Twitter hesap silme

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    Profil resmi
    serdarzero 5 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

    Profil resmi
    Tony Ferguson 6 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

    Profil resmi
    Whisper 6 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız