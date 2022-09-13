Instagram hesap silme linkiyle Instagram hesabı kapatma

Instagram hesabınızı kapatmak istiyor ancak "Instagram hesap silme nasıl yapılır?" diye mi merak ediyorsunuz. O halde hem telefonda hem de bilgisayarda işe yarayan aşağıdaki kalıcı Instagram hesabı kapatma adımlarını izleyerek, siz de günümüzün en popüler ve aynı zamanda da en çok bağımlılık yapan sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram'a veda edebilirsiniz.

Instagram hesabım çalındı! İşte Instagram hesap kurtarma 4 hf. önce eklendi

iPhone Instagram uygulamasından hesap silme 📱 Apple'ın iOS 16 ile doğrudan uygulama içerisinden hesap silme özelliğini zorunlu tutmasıyla birlikte, Instagram iOS uygulamasına da hesap silme işlevi eklendi. Dolayısıyla iPhone kullanıcıları, ek zahmete girmeden uygulama üzerinden hesaplarını kapatabiliyor. iPhone'dan Instagram kalıcı hesap silmek için sırasıyla aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: Instagram uygulamasını açın ve ayalrar bölümüne gidin. Ayarlar sayfasından hesap düğmesine tıklayın. Hesap sayfasındaki "Hesabı sil" düğmesine dokunun. Hesabı sil seçeneğine tıklayın. Tam Boyutta Gör

Instagram hesabı kaç günde silinir ❓ Instagram hesapları, hesap kapatma işleminden 30 gün sonra silinir ve ardından tüm profil/hesap bilgileri kalıcı olarak temizlenir.

Kalıcı olarak kapatılan Instagram hesabı geri açılır mı ❓ Instagram kapatma işlemi geri alınır mı diye merak ediyorsanız; hesap silme işlemini takip eden 30 gün içerisinde hesabınıza giriş yapmanız durumunda hesabınız tekrardan aktif olacaktır. Ancak Instagram hesabınızı tamamıyla kaybetmek istemiyor ve platforma bir süreliğine ara verme gibi bir düşünceniz varsa geçici Instagram hesap dondurma rehberimize göz atabilirsiniz.

Instagram hesabı kapatıldığı nasıl anlaşılır ❓ Bir Instagram hesabının kapatıldığını anlamak için arama kısmına kullanıcı adı girilmeli ve şayet ilgili hesap gözükmüyorsa kapanmış demektir. Ayrıca hesabı kapatılan bir Instagram kullanıcısıyla daha önce mesajlaştıysanız da o kişi DM kutunuzda "Instagram Kullanıcısı" olarak gözükecektir.

Instagram hesap silme içeriğimizin sonuna geldik. Eğer ki dijital dünyadaki görünürlüğünüzü azaltmak istiyor ve Instagram ile birlikte diğer sosyal medya hesaplarınızı da silmek istiyorsanız aşağıdaki bağlantılar sizin için faydalı olabilir.

- Snapchat hesap silme

- Telegram hesap silme

- Twitter hesap silme

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