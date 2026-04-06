50 yıl sonra insanlık yeniden Ay’ın etki alanına girdi: Tarihi an yaklaşıyor

Görev sırasında Orion kapsülü, bu önemli eşiğin geçildiği anda Ay’a yaklaşık 62.764 kilometre, Dünya’ya ise 373.368 kilometre uzaklıkta bulunuyordu. Bu mesafe, görev planlaması açısından kritik bir aşamayı temsil ediyor. Bu içerik yazıldığı sırada Orion kapsülünün Ay’a olan uzaklığı 53 bin kilometreydi.
Artemis 2 mürettebatında NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı’ndan Jeremy Hansen yer alıyor.
Tarihi yakın geçiş yaklaşıyor
İnsanlı uçuş mesafe rekoru kırılacak
Görevin en dikkat çekici hedeflerinden biri de yeni bir mesafe rekoru. Şu ana kadar insanlı bir uzay uçuşunda Dünya’dan en fazla uzaklaşan ekip, 1970 yılında Apollo 13 astronotları olmuş ve 400.171 kilometre mesafeye ulaşmıştı.
Bu geçiş aynı zamanda dönüşün de başlangıcı olacak. Orion kapsülü, Ay’ın yerçekimini kullanarak adeta bir sapan etkisiyle yeniden Dünya’ya yönlendirilecek. Bu manevra, yakıt tasarrufu ve görev güvenliği açısından büyük önem taşıyor.
Toplam 10 gün sürecek görev, planlandığı şekilde 10 Nisan 2026’da sona erecek. Kapsül, paraşüt destekli inişle San Diego açıklarında Pasifik Okyanusu’na iniş yapacak.
Artemis 2 detaylı zaman çizelgesi
6 Nisan Pazartesi
- 07:41: Orion, Ay'ın kütle çekim etki alanına girecek.
- 09:20: Mürettebat için uyku periyodu başlayacak.
- 17:50: 6. Uçuş Günü başlayacak ve mürettebat uyanacak.
- 20:00: NASA+ ve YouTube üzerinden Ay yakın geçişi canlı yayını başlayacak.
- 20:56: Mürettebat, Dünya'dan 406.773km uzaklığa ulaşarak Apollo 13'ün rekorunu geride bırakacak.
- 21:10: Mürettebat, mesafe rekoruyla ilgili sesli mesaj paylaşacak.
- 21:15: Yakın geçiş operasyonları için Orion kabini hazır hale getirilecek.
- 21:45: Ay gözlem süreci başlayacak.
7 Nisan Salı
- 01:47: Mürettebat Ay'ın arkasına geçerken yaklaşık 40 dakikalık bir iletişim kesintisi yaşanacak.
- 02:02: Orion, Ay yüzeyine en yakın konumuna ulaşacak.
- 02:05: Orion, Dünya'dan olabilecek en uzak mesafeye erişecek.
- 03:35: Ay'ın Güneş'i kapattığı tutulma evresi başlayacak.
- 04:20: Ay gözlem süreci (yakın geçiş) sona erecek.
- 04:32: Güneş tutulması evresi tamamlanacak.
- 05:50: Canlı veri aktarımı etkinliği gerçekleştirilecek.
- 09:05: Mürettebatın uyku saati gelecek.
- 18:35: 7. Uçuş Günü başlayacak ve mürettebat uyanacak.
- 20:28: Orion, Ay'ın kütle çekim alanından çıkacak.
- 21:40: Artemis II ekibi, ISS'deki astronotlarla sesli bir görüşme yapacak.
- 22:00: Bilim heyetiyle yakın geçiş üzerine değerlendirme toplantısı yapılacak.
- 23:30: Görev durumuna dair bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.
8 Nisan Çarşamba
- 04:03: İlk dönüş yörüngesi düzeltme ateşlemesi (RTC-1) yapılacak.
- 10:05: Mürettebat uyku moduna geçecek.
- 18:35: 8. Uçuş Günü başlayacak ve mürettebat mesaiye başlayacak.
- 22:30: Görev durumu bilgilendirmesi gerçekleştirilecek.
9 Nisan Perşembe
- 02:20: CSA (Kanada Uzay Ajansı) canlı veri aktarımı yapılacak.
- 03:15: Radyasyon kalkanı kullanım gösterimi gerçekleştirilecek.
- 05:59: Manuel pilotaj detaylı uçuş testi hedefi icra edilecek.
- 10:00: Mürettebat uyku periyoduna girecek.
- 18:35: 9. Uçuş Günü başlayacak.
- 22:30: Görev durumu bilgilendirmesi yapılacak.
10 Nisan Cuma
- 01:10: Yörüngedeki mürettebat ile basın toplantısı düzenlenecek.
- 03:05: Canlı veri aktarımı etkinliği yapılacak.
- 05:53: İkinci dönüş yörüngesi düzeltme ateşlemesi (RTC-2) gerçekleştirilecek.
- 10:05: Mürettebat uykuya dalacak.
- 18:35: 10. Uçuş Günü başlayacak.
- 20:50: Atmosfere giriş için Orion kabin hazırlıkları başlayacak.
- 21:53: Son dönüş yörüngesi düzeltme ateşlemesi (RTC-3) yapılacak.
Dönüş ve İniş (11 Nisan Cumartesi)
- 01:30: NASA+ Dünya'ya dönüş özel yayını başlayacak.
- 02:33: Orion mürettebat modülü, servis modülünden ayrılacak.
- 02:37: Mürettebat modülü irtifa yükseltme ateşlemesi yapacak.
- 02:53: Orion, Dünya atmosferine giriş yapacak.
- 03:07: Pasifik Okyanusu'na iniş gerçekleşecek. NASA ve ABD Savunma Bakanlığı personeli mürettebatı karşılayacak.
- 05:30: NASA Johnson Uzay Merkezi'nde iniş sonrası basın toplantısı düzenlenecek.
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz