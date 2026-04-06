Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    50 yıl sonra insanlık yeniden Ay’ın etki alanına girdi: Tarihi an yaklaşıyor

    Artemis 2 göreviyle insanlık 50 yıl sonra yeniden Ay çevresine ulaştı. Orion kapsülü, Ay’ın çekim alanına girerken hem tarihi bir eşiği aştı hem de yeni bir uzay rekoruna hazırlanıyor.

    50 yıl sonra insanlık yeniden Ay’ın etki alanına girdi Tam Boyutta Gör
    NASA’nın Artemis 2 görevi kapsamında Ay’a doğru yolculuk yapan dört astronot, 6 Nisan 2026 tarihinde Türkiye saatiyle 07.37’de Ay’ın “etki alanına” giriş yaptı. Bu bölge, Ay’ın yerçekiminin Dünya’ya kıyasla daha baskın hale geldiği kritik sınır olarak tanımlanıyor. Böylece insanlık, Aralık 1972’deki Apollo 17 görevinden bu yana ilk kez yeniden Ay çevresine ulaşmış oldu.

    Görev sırasında Orion kapsülü, bu önemli eşiğin geçildiği anda Ay’a yaklaşık 62.764 kilometre, Dünya’ya ise 373.368 kilometre uzaklıkta bulunuyordu. Bu mesafe, görev planlaması açısından kritik bir aşamayı temsil ediyor. Bu içerik yazıldığı sırada Orion kapsülünün Ay’a olan uzaklığı 53 bin kilometreydi.

    Artemis 2 mürettebatında NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı’ndan Jeremy Hansen yer alıyor.

    Tarihi yakın geçiş yaklaşıyor

    50 yıl sonra insanlık yeniden Ay’ın etki alanına girdi Tam Boyutta Gör
    Artemis 2 görevi bilindiği üzere Ay yüzeyine iniş yapmayacak. Bunun yerine Orion kapsülü, Ay’ın karanlık yüzü etrafında geniş bir yay çizerek tarihi bir yakın geçiş gerçekleştirecek. Yakın geçiş sırasında Apollo 8'in tarihi 'Dünya'nın Doğuşu' fotoğrafının yeniden canlandırılmaya çalışılacak.  Ekip ayrıca, gezegenimiz Ay ufkunun altına kayarken "Dünya'nın Batışını" da görüntülemeyi hedefliyor.
    50 yıl sonra insanlık yeniden Ay’ın etki alanına girdi Tam Boyutta Gör
    Planlamaya göre kapsül, Ay yüzeyine en yakın noktada yaklaşık 6.400 kilometre mesafeden geçecek. Bu geçiş sırasında Ay’ın yüzey yapısı ve jeolojisine dair veriler toplanacak. Ayrıca mürettebat, Dünya’dan gözlemlenemeyecek bir tam Güneş tutulmasına uzaydan tanıklık edecek.

    İnsanlı uçuş mesafe rekoru kırılacak

    Görevin en dikkat çekici hedeflerinden biri de yeni bir mesafe rekoru. Şu ana kadar insanlı bir uzay uçuşunda Dünya’dan en fazla uzaklaşan ekip, 1970 yılında Apollo 13 astronotları olmuş ve 400.171 kilometre mesafeye ulaşmıştı.

    50 yıl sonra insanlık yeniden Ay’ın etki alanına girdi Tam Boyutta Gör
    Artemis 2’nin Ay çevresindeki geçişi sırasında Türkiye saatiyle 02.00 civarında (7 Nisan’a bağlayan gece) Orion kapsülünün Dünya’ya uzaklığının 406.773 kilometreye ulaşması bekleniyor. Bu değer, insanlı uzay uçuşlarında şimdiye kadarki en büyük mesafe olarak kayda geçecek.

    Bu geçiş aynı zamanda dönüşün de başlangıcı olacak. Orion kapsülü, Ay’ın yerçekimini kullanarak adeta bir sapan etkisiyle yeniden Dünya’ya yönlendirilecek. Bu manevra, yakıt tasarrufu ve görev güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

    Toplam 10 gün sürecek görev, planlandığı şekilde 10 Nisan 2026’da sona erecek. Kapsül, paraşüt destekli inişle San Diego açıklarında Pasifik Okyanusu’na iniş yapacak.

    Artemis 2 detaylı zaman çizelgesi

    6 Nisan Pazartesi

    • 07:41: Orion, Ay'ın kütle çekim etki alanına girecek.
    • 09:20: Mürettebat için uyku periyodu başlayacak.
    • 17:50: 6. Uçuş Günü başlayacak ve mürettebat uyanacak.
    • 20:00: NASA+ ve YouTube üzerinden Ay yakın geçişi canlı yayını başlayacak.
    • 20:56: Mürettebat, Dünya'dan 406.773km uzaklığa ulaşarak Apollo 13'ün rekorunu geride bırakacak.
    • 21:10: Mürettebat, mesafe rekoruyla ilgili sesli mesaj paylaşacak.
    • 21:15: Yakın geçiş operasyonları için Orion kabini hazır hale getirilecek.
    • 21:45: Ay gözlem süreci başlayacak.

    7 Nisan Salı

    • 01:47: Mürettebat Ay'ın arkasına geçerken yaklaşık 40 dakikalık bir iletişim kesintisi yaşanacak.
    • 02:02: Orion, Ay yüzeyine en yakın konumuna ulaşacak.
    • 02:05: Orion, Dünya'dan olabilecek en uzak mesafeye erişecek.
    • 03:35: Ay'ın Güneş'i kapattığı tutulma evresi başlayacak.
    • 04:20: Ay gözlem süreci (yakın geçiş) sona erecek.
    • 04:32: Güneş tutulması evresi tamamlanacak.
    • 05:50: Canlı veri aktarımı etkinliği gerçekleştirilecek.
    • 09:05: Mürettebatın uyku saati gelecek.
    • 18:35: 7. Uçuş Günü başlayacak ve mürettebat uyanacak.
    • 20:28: Orion, Ay'ın kütle çekim alanından çıkacak.
    • 21:40: Artemis II ekibi, ISS'deki astronotlarla sesli bir görüşme yapacak.
    • 22:00: Bilim heyetiyle yakın geçiş üzerine değerlendirme toplantısı yapılacak.
    • 23:30: Görev durumuna dair bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

    8 Nisan Çarşamba

    • 04:03: İlk dönüş yörüngesi düzeltme ateşlemesi (RTC-1) yapılacak.
    • 10:05: Mürettebat uyku moduna geçecek.
    • 18:35: 8. Uçuş Günü başlayacak ve mürettebat mesaiye başlayacak.
    • 22:30: Görev durumu bilgilendirmesi gerçekleştirilecek.

    9 Nisan Perşembe

    • 02:20: CSA (Kanada Uzay Ajansı) canlı veri aktarımı yapılacak.
    • 03:15: Radyasyon kalkanı kullanım gösterimi gerçekleştirilecek.
    • 05:59: Manuel pilotaj detaylı uçuş testi hedefi icra edilecek.
    • 10:00: Mürettebat uyku periyoduna girecek.
    • 18:35: 9. Uçuş Günü başlayacak.
    • 22:30: Görev durumu bilgilendirmesi yapılacak.

    10 Nisan Cuma

    • 01:10: Yörüngedeki mürettebat ile basın toplantısı düzenlenecek.
    • 03:05: Canlı veri aktarımı etkinliği yapılacak.
    • 05:53: İkinci dönüş yörüngesi düzeltme ateşlemesi (RTC-2) gerçekleştirilecek.
    • 10:05: Mürettebat uykuya dalacak.
    • 18:35: 10. Uçuş Günü başlayacak.
    • 20:50: Atmosfere giriş için Orion kabin hazırlıkları başlayacak.
    • 21:53: Son dönüş yörüngesi düzeltme ateşlemesi (RTC-3) yapılacak.

    Dönüş ve İniş (11 Nisan Cumartesi)

    • 01:30: NASA+ Dünya'ya dönüş özel yayını başlayacak.
    • 02:33: Orion mürettebat modülü, servis modülünden ayrılacak.
    • 02:37: Mürettebat modülü irtifa yükseltme ateşlemesi yapacak.
    • 02:53: Orion, Dünya atmosferine giriş yapacak.
    • 03:07: Pasifik Okyanusu'na iniş gerçekleşecek. NASA ve ABD Savunma Bakanlığı personeli mürettebatı karşılayacak.
    • 05:30: NASA Johnson Uzay Merkezi'nde iniş sonrası basın toplantısı düzenlenecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kontağı çevirince gelen bip sesi 1.9 tdi motor ömrü hararet yapan araba masrafı araba susuz çalışırsa ne olur motul yağ yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 Lite
    Vivo V60 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum