50 yıl sonra insanlık yeniden Ay’ın etki alanına girdi: Tarihi an yaklaşıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör NASA’nın Artemis 2 görevi kapsamında Ay’a doğru yolculuk yapan dört astronot, 6 Nisan 2026 tarihinde Türkiye saatiyle 07.37’de Ay’ın “etki alanına” giriş yaptı. Bu bölge, Ay’ın yerçekiminin Dünya’ya kıyasla daha baskın hale geldiği kritik sınır olarak tanımlanıyor. Böylece insanlık, Aralık 1972’deki Apollo 17 görevinden bu yana ilk kez yeniden Ay çevresine ulaşmış oldu.

Görev sırasında Orion kapsülü, bu önemli eşiğin geçildiği anda Ay’a yaklaşık 62.764 kilometre, Dünya’ya ise 373.368 kilometre uzaklıkta bulunuyordu. Bu mesafe, görev planlaması açısından kritik bir aşamayı temsil ediyor. Bu içerik yazıldığı sırada Orion kapsülünün Ay’a olan uzaklığı 53 bin kilometreydi.

Artemis 2 mürettebatında NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı’ndan Jeremy Hansen yer alıyor.

Tarihi yakın geçiş yaklaşıyor

Tam Boyutta Gör Artemis 2 görevi bilindiği üzere Ay yüzeyine iniş yapmayacak. Bunun yerine Orion kapsülü, Ay’ın karanlık yüzü etrafında geniş bir yay çizerek tarihi bir yakın geçiş gerçekleştirecek. Yakın geçiş sırasında Apollo 8'in tarihi 'Dünya'nın Doğuşu' fotoğrafının yeniden canlandırılmaya çalışılacak. Ekip ayrıca, gezegenimiz Ay ufkunun altına kayarken "Dünya'nın Batışını" da görüntülemeyi hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Planlamaya göre kapsül, Ay yüzeyine en yakın noktada yaklaşık 6.400 kilometre mesafeden geçecek. Bu geçiş sırasında Ay’ın yüzey yapısı ve jeolojisine dair veriler toplanacak. Ayrıca mürettebat, Dünya’dan gözlemlenemeyecek bir tam Güneş tutulmasına uzaydan tanıklık edecek.

İnsanlı uçuş mesafe rekoru kırılacak

Görevin en dikkat çekici hedeflerinden biri de yeni bir mesafe rekoru. Şu ana kadar insanlı bir uzay uçuşunda Dünya’dan en fazla uzaklaşan ekip, 1970 yılında Apollo 13 astronotları olmuş ve 400.171 kilometre mesafeye ulaşmıştı.

Tam Boyutta Gör Artemis 2’nin Ay çevresindeki geçişi sırasında Türkiye saatiyle 02.00 civarında (7 Nisan’a bağlayan gece) Orion kapsülünün Dünya’ya uzaklığının 406.773 kilometreye ulaşması bekleniyor. Bu değer, insanlı uzay uçuşlarında şimdiye kadarki en büyük mesafe olarak kayda geçecek.

Bu geçiş aynı zamanda dönüşün de başlangıcı olacak. Orion kapsülü, Ay’ın yerçekimini kullanarak adeta bir sapan etkisiyle yeniden Dünya’ya yönlendirilecek. Bu manevra, yakıt tasarrufu ve görev güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Toplam 10 gün sürecek görev, planlandığı şekilde 10 Nisan 2026’da sona erecek. Kapsül, paraşüt destekli inişle San Diego açıklarında Pasifik Okyanusu’na iniş yapacak.

Artemis 2 detaylı zaman çizelgesi

6 Nisan Pazartesi

07:41: Orion, Ay'ın kütle çekim etki alanına girecek.

Orion, Ay'ın kütle çekim etki alanına girecek. 09:20: Mürettebat için uyku periyodu başlayacak.

Mürettebat için uyku periyodu başlayacak. 17:50: 6. Uçuş Günü başlayacak ve mürettebat uyanacak.

6. Uçuş Günü başlayacak ve mürettebat uyanacak. 20:00: NASA+ ve YouTube üzerinden Ay yakın geçişi canlı yayını başlayacak.

NASA+ ve YouTube üzerinden Ay yakın geçişi canlı yayını başlayacak. 20:56: Mürettebat, Dünya'dan 406.773km uzaklığa ulaşarak Apollo 13'ün rekorunu geride bırakacak.

Mürettebat, Dünya'dan 406.773km uzaklığa ulaşarak Apollo 13'ün rekorunu geride bırakacak. 21:10: Mürettebat, mesafe rekoruyla ilgili sesli mesaj paylaşacak.

Mürettebat, mesafe rekoruyla ilgili sesli mesaj paylaşacak. 21:15: Yakın geçiş operasyonları için Orion kabini hazır hale getirilecek.

Yakın geçiş operasyonları için Orion kabini hazır hale getirilecek. 21:45: Ay gözlem süreci başlayacak.

7 Nisan Salı

01:47: Mürettebat Ay'ın arkasına geçerken yaklaşık 40 dakikalık bir iletişim kesintisi yaşanacak.

Mürettebat Ay'ın arkasına geçerken yaklaşık 40 dakikalık bir iletişim kesintisi yaşanacak. 02:02: Orion, Ay yüzeyine en yakın konumuna ulaşacak.

Orion, Ay yüzeyine en yakın konumuna ulaşacak. 02:05: Orion, Dünya'dan olabilecek en uzak mesafeye erişecek.

Orion, Dünya'dan olabilecek en uzak mesafeye erişecek. 03:35: Ay'ın Güneş'i kapattığı tutulma evresi başlayacak.

Ay'ın Güneş'i kapattığı tutulma evresi başlayacak. 04:20: Ay gözlem süreci (yakın geçiş) sona erecek.

Ay gözlem süreci (yakın geçiş) sona erecek. 04:32: Güneş tutulması evresi tamamlanacak.

Güneş tutulması evresi tamamlanacak. 05:50: Canlı veri aktarımı etkinliği gerçekleştirilecek.

Canlı veri aktarımı etkinliği gerçekleştirilecek. 09:05: Mürettebatın uyku saati gelecek.

Mürettebatın uyku saati gelecek. 18:35: 7. Uçuş Günü başlayacak ve mürettebat uyanacak.

7. Uçuş Günü başlayacak ve mürettebat uyanacak. 20:28: Orion, Ay'ın kütle çekim alanından çıkacak.

Orion, Ay'ın kütle çekim alanından çıkacak. 21:40: Artemis II ekibi, ISS'deki astronotlarla sesli bir görüşme yapacak.

Artemis II ekibi, ISS'deki astronotlarla sesli bir görüşme yapacak. 22:00: Bilim heyetiyle yakın geçiş üzerine değerlendirme toplantısı yapılacak.

Bilim heyetiyle yakın geçiş üzerine değerlendirme toplantısı yapılacak. 23:30: Görev durumuna dair bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

8 Nisan Çarşamba

04:03: İlk dönüş yörüngesi düzeltme ateşlemesi (RTC-1) yapılacak.

İlk dönüş yörüngesi düzeltme ateşlemesi (RTC-1) yapılacak. 10:05: Mürettebat uyku moduna geçecek.

Mürettebat uyku moduna geçecek. 18:35: 8. Uçuş Günü başlayacak ve mürettebat mesaiye başlayacak.

8. Uçuş Günü başlayacak ve mürettebat mesaiye başlayacak. 22:30: Görev durumu bilgilendirmesi gerçekleştirilecek.

9 Nisan Perşembe

02:20: CSA (Kanada Uzay Ajansı) canlı veri aktarımı yapılacak.

CSA (Kanada Uzay Ajansı) canlı veri aktarımı yapılacak. 03:15: Radyasyon kalkanı kullanım gösterimi gerçekleştirilecek.

Radyasyon kalkanı kullanım gösterimi gerçekleştirilecek. 05:59: Manuel pilotaj detaylı uçuş testi hedefi icra edilecek.

Manuel pilotaj detaylı uçuş testi hedefi icra edilecek. 10:00: Mürettebat uyku periyoduna girecek.

Mürettebat uyku periyoduna girecek. 18:35: 9. Uçuş Günü başlayacak.

9. Uçuş Günü başlayacak. 22:30: Görev durumu bilgilendirmesi yapılacak.

10 Nisan Cuma

01:10: Yörüngedeki mürettebat ile basın toplantısı düzenlenecek.

Yörüngedeki mürettebat ile basın toplantısı düzenlenecek. 03:05: Canlı veri aktarımı etkinliği yapılacak.

Canlı veri aktarımı etkinliği yapılacak. 05:53: İkinci dönüş yörüngesi düzeltme ateşlemesi (RTC-2) gerçekleştirilecek.

İkinci dönüş yörüngesi düzeltme ateşlemesi (RTC-2) gerçekleştirilecek. 10:05: Mürettebat uykuya dalacak.

Mürettebat uykuya dalacak. 18:35: 10. Uçuş Günü başlayacak.

10. Uçuş Günü başlayacak. 20:50: Atmosfere giriş için Orion kabin hazırlıkları başlayacak.

Atmosfere giriş için Orion kabin hazırlıkları başlayacak. 21:53: Son dönüş yörüngesi düzeltme ateşlemesi (RTC-3) yapılacak.

Dönüş ve İniş (11 Nisan Cumartesi)

01:30: NASA+ Dünya'ya dönüş özel yayını başlayacak.

NASA+ Dünya'ya dönüş özel yayını başlayacak. 02:33: Orion mürettebat modülü, servis modülünden ayrılacak.

Orion mürettebat modülü, servis modülünden ayrılacak. 02:37: Mürettebat modülü irtifa yükseltme ateşlemesi yapacak.

Mürettebat modülü irtifa yükseltme ateşlemesi yapacak. 02:53: Orion, Dünya atmosferine giriş yapacak.

Orion, Dünya atmosferine giriş yapacak. 03:07: Pasifik Okyanusu'na iniş gerçekleşecek. NASA ve ABD Savunma Bakanlığı personeli mürettebatı karşılayacak .

NASA ve ABD Savunma Bakanlığı personeli mürettebatı karşılayacak 05:30: NASA Johnson Uzay Merkezi'nde iniş sonrası basın toplantısı düzenlenecek.

