    Eşsiz görüntüler: Ay’dan “Dünya’nın Batışı” ve Güneş tutulması kaydedildi

    Artemis II görevi kapsamında Ay'a yakın geçiş yapan astronotlar eşsiz fotoğraflar kaydetti. Ay yörüngesindeyken Dünya'nın Batışı, Güneş tutulması ve eşsiz fotoğraflar çekildi.

    NASA’nın Artemis II görevi, insanlık için yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar araladı. Tarihte ilk kez insanlar Ay’ın Dünya’dan görülmeyen uzak tarafını kendi gözleriyle inceledi. Şimdi ise bu ana dair ilk fotoğraflar gelmeye başladı. Paylaşılan ilk görsellerde ise Ay yörüngesinden Dünya’nın batışı ve Güneş tutulması yer alıyor.

    İlk fotoğraflar büyüleyici

    6 Nisan 2026 tarihinde, Orion penceresinden kaydedilen “Earthset” görüntüsü, Ay’ın kraterli yüzeyi önünde hafif mavi tonlarda Dünya’nın batışını gösteriyor. Görüntüde, geceyi yaşayan Dünya’nın karanlık kısmı ile Avustralya ve Okyanusya üzerinde dolaşan bulutlar net bir şekilde görülüyor. Ön plandaki Ohm kraterinin basamaklı kenarları ve merkez yükseltileri, krater oluşumu sırasında sıvılaşan yüzey materyalinin yukarı fırlamasıyla şekillenmiş. Bu eşsiz kare, 58 yıl önce Apollo 8 ekibinin çektiği ikonik Earthrise fotoğrafını anımsatıyor ve insanlık için yeni bir görsel miras niteliği taşıyor.

    Tarihi uçuşta Orion uzay aracındaki görev ekibi, Ay’ın engebeli arazilerini, geniş çarpma kraterlerini ve karanlık düzlüklerini kapsayan kapsamlı bir fotoğraf arşivi oluşturdu. Yaklaşık yedi saat süren gözlemler sırasında ekip, Ay’ın uzak tarafını ilk kez insan gözüyle inceleme şansına sahip oldu. Bu bölge Dünya’dan hiçbir şekilde görünmediği için daha önceki Apollo görevlerinde bile sınırlı gözlem yapılabilmişti. Artemis II ekibi, böylece insanlık adına önemli bir kilometre taşına imza attı.
    6 Nisan’da çekilen tutulmada ise Orion, Ay’ın uzak tarafından dönerken Güneş, tamamıyla Ay tarafından örtülmüş olarak görünüyor. Görselin sağ alt tarafındaki büyük parlak noktalar ise Satürn, Neptün ve Mars’ın ta kendisi...

    Tüm görseller paylaşılacak

    Gözlemler sırasında astronotlar, özellikle Ay’ın aydınlık ve karanlık kısımlarını ayıran terminator hattındaki keskin topografyayı büyük bir hayranlıkla inceledi. Astronotlar yaşadıkları her an ve sahnenin büyüleyici olduğunu sık sık dile getirdi.

    Ekip, Ay’ın parlaklığı, renkleri ve yüzey şekilleri hakkında canlı olarak Houston’daki görev kontrolüne detaylı raporlar gönderdi. Yakın tarafın kahverengi ve yeşilimsi tonlarla kaplı olduğunu, yeni oluşmuş küçük kraterlerin ise muhtemelen yakın zamanda gerçekleşen meteorit çarpmaları sonucu oluştuğunu belirttiler. NASA’ya göre bu gözlemler, Ay ve Güneş Sistemi’nin oluşumunu anlamak için önemli veriler sağlayacak.

    Astronotlar tarafından kaydedilen Ay fotoğraflarının tamamı NASA tarafından kamuya açıklanacak ancak veri indirme kısıtlamaları nedeniyle çoğu fotoğraf astronotlar Dünya’ya döndükten sonra işlenecek. Wiseman, Koch, Glover ve Hansen, önümüzdeki üç gün boyunca Dünya’ya dönüş yolculuğu yapacak.

    Tarihi görseller ve açıklamalar

    Artemis II ekibi, Ay çevresindeki uçuşun sonlarına doğru bu kareyi kaydetti. Tutulmanın son aşamasında Güneş, Ay’ın arkasından çıkmaya başlıyor.
    Terminator boyunca, yani Ay’ın gündüz ve gece sınırında çekilen bu görüntüde, düşük açılı güneş ışığı kraterler, sırtlar ve havza yapıları üzerinde dramatik gölgeler oluşturuyor. Bu açı, Ay yüzeyinin ışık ve gölge oyunlarıyla dolu karmaşık yapısını net biçimde gösteriyor.
    Güney Kutbu-Aitken havzasının doğu kenarındaki yoğun kraterli arazinin fotoğrafı terminator hattı ile birlikte çekildi. Bu havza, Ay’ın en büyük ve en eski havzası olarak milyarlarca yıl süren jeolojik geçmişin izlerini sunuyor.
    Hertzsprung havzasının kenarındaki Vavilov Krateri’ne yakın çekim. Görüntünün sağ tarafında, dağlarla çevrili iç halkadaki pürüzsüz alanlardan kenardaki daha engebeli araziye geçiş görülüyor. Kraterler ve ejekta, terminatordaki uzun gölgelerle belirginleşiyo.
    Artemis II ekibi tarafından Ay çevresindeki uçuş sırasında çekilen bu kare, Dünya’nın Ay’ın arkasına geçmeye yaklaştığı anı gösteriyor, yaklaşık altı dakika önce Earthset gerçekleşiyor. Dünya hilal şeklinde, ışık sağ taraftan geliyor. Dünya’nın karanlık kısmı geceyi yaşarken, gündüz tarafında Avustralya ve Okyanusya üzerinde dönen bulutlar görülüyor.
    Artemis II ekibi, Ay’ın uzak tarafındaki uçuş sırasında Orion penceresinden bu “Earthrise” görüntüsünü kaydetti. Dünya, yalnızca üst kenarı aydınlanmış narin bir hilal olarak görülüyor.
    Artemis II ekibi, Orion uzay aracından Ay çevresindeki uçuş sırasında çekilen bu yakın plan görüntüde, tam Güneş tutulmasını kaydetti. Karede yalnızca Ay’ın bir kısmı görünürken, Ay Güneş’i tamamen kapatıyor. Ay diski fotoğrafın dışına taşsa da, Güneş’in hafif koronasını Ay’ın kenarında yumuşak bir ışık halkası olarak görmek mümkün. Derin uzaydan bakıldığında Ay, yaklaşık 54 dakika süren total tutulmayı sağlayacak kadar büyük görünüyordu. Görüntünün sol kenarındaki parlak gümüş rengi, Venüs gezegenini gösteriyor.
    Kaynakça https://images.nasa.gov/details/art002e009287 https://www.flickr.com/photos/nasa2explore/
