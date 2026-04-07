Eşsiz görüntüler: Ay’dan “Dünya’nın Batışı” ve Güneş tutulması kaydedildi

6 Nisan 2026 tarihinde, Orion penceresinden kaydedilen “Earthset” görüntüsü, Ay’ın kraterli yüzeyi önünde hafif mavi tonlarda Dünya’nın batışını gösteriyor. Görüntüde, geceyi yaşayan Dünya’nın karanlık kısmı ile Avustralya ve Okyanusya üzerinde dolaşan bulutlar net bir şekilde görülüyor. Ön plandaki Ohm kraterinin basamaklı kenarları ve merkez yükseltileri, krater oluşumu sırasında sıvılaşan yüzey materyalinin yukarı fırlamasıyla şekillenmiş. Bu eşsiz kare, 58 yıl önce Apollo 8 ekibinin çektiği ikonik Earthrisefotoğrafını anımsatıyor ve insanlık için yeni bir görsel miras niteliği taşıyor.
Tüm görseller paylaşılacak
Gözlemler sırasında astronotlar, özellikle Ay’ın aydınlık ve karanlık kısımlarını ayıran terminator hattındaki keskin topografyayı büyük bir hayranlıkla inceledi. Astronotlar yaşadıkları her an ve sahnenin büyüleyici olduğunu sık sık dile getirdi.
Ekip, Ay’ın parlaklığı, renkleri ve yüzey şekilleri hakkında canlı olarak Houston’daki görev kontrolüne detaylı raporlar gönderdi. Yakın tarafın kahverengi ve yeşilimsi tonlarla kaplı olduğunu, yeni oluşmuş küçük kraterlerin ise muhtemelen yakın zamanda gerçekleşen meteorit çarpmaları sonucu oluştuğunu belirttiler. NASA’ya göre bu gözlemler, Ay ve Güneş Sistemi’nin oluşumunu anlamak için önemli veriler sağlayacak.
Astronotlar tarafından kaydedilen Ay fotoğraflarının tamamı NASA tarafından kamuya açıklanacak ancak veri indirme kısıtlamaları nedeniyle çoğu fotoğraf astronotlar Dünya’ya döndükten sonra işlenecek. Wiseman, Koch, Glover ve Hansen, önümüzdeki üç gün boyunca Dünya’ya dönüş yolculuğu yapacak.
