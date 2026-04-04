Artemis astronotları artık Ay’a Dünya’dan daha yakın ama tuvaletten koku geliyor

Tam Boyutta Gör NASA’nın 50 yılı aşkın bir aranın ardından insanlı Ay görevlerine dönüşünü simgeleyen Artemis 2 misyonu, tarihi yolculuğunda kritik bir eşiği geride bıraktı. 1 Nisan’da Orion uzay aracıyla fırlatılan dört kişilik mürettebat, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yarısını aşarak artık Ay’a, Dünya’dan daha yakın bir konuma ulaştı. Bu içerik yazıldığı sırada Ay’a yaklaşık 175 bin kilometre kalmıştı.

Ancak görevde teknik ilerlemenin yanı sıra dikkat çeken bir gelişme de yaşandı. Uzay aracındaki tuvaletten gelen “yanık benzeri koku” endişeye yol açtı.

Görevin üçüncü gününde Görev Kontrol tarafından paylaşılan verilere göre Orion kapsülü, Dünya’dan hızla uzaklaşmayı sürdürdü. Astronotlara Ay’a artık daha yakın olduklarını öğrendiklerinde büyük bir heyecan yaşandı. Christina Koch, Ay’ın artık doğrudan görülebildiğini belirterek “Şu anda kenetlenme kapağından Ay'ı görebiliyoruz. Çok güzel bir manzara. (Ay’ın) uzak tarafını giderek daha fazla görüyoruz ve burada olmak gerçekten heyecan verici” ifadelerini kullandı.

Planlamaya göre ekip, 6 Nisan’da Ay’ın arka tarafından dolanacak ve yaklaşık 406 bin 773 kilometre uzaklığa erişecek. Bu mesafe, insanların uzayda gittiği en uzak mesafe olacak. Önceki rekor 1970’te Apollo 13 astronotlarının ulaştığı 400 bin kilometrelik uzaklıktı.

Tuvalette yanık kokusu var

Tam Boyutta Gör Görevin dördüncü gününe girilirken mürettebat, Orion kapsülündeki tuvaletten gelen alışılmadık bir kokuyu Houston’daki kontrol merkezine bildirdi. Astronot Christina Koch, kokuyu elektrikli ısıtıcının ilk açılışta yaydığı kokuya benzetti.

İlk değerlendirmelerde kokunun, tuvalet bölümündeki yalıtım malzemesinden kaynaklanabileceği düşünüldü. Ancak ekip, bunun kesin kaynak olmadığını belirtti. NASA yetkilileri ise herhangi bir ciddi risk tespit edilmediğini ve tuvaletin kullanılmaya devam edilebileceğini açıkladı. Sorunun kaynağına ilişkin analizler sürüyor.

Tek sorun tuvalet değildi

Görev sırasında yalnızca koku sorunu değil, atık yönetim sisteminde de aksaklık yaşandı. Orion’un atık boşaltım sisteminin çalışmaması üzerine mühendisler, çözüm olarak uzay aracının yönünün değiştirilmesini istedi. Astronotlar, idrar tahliye nozulunu Güneş’e çevirerek sistemin ısıtılması ve tıkanıklığın giderilmesi için manuel manevralar gerçekleştirdi.

Tam Boyutta Gör Bu süreç, Orion’un derin uzayda insanlı kullanımına dair önemli testlerden biri olarak değerlendiriliyor. NASA yetkilileri, her gün yeni veriler elde edildiğini ve sistemlerin gerçek koşullarda öğrenildiğini vurguluyor.

Epey sıkışık bir alan

Tam Boyutta Gör Yaklaşık iki minibüs büyüklüğündeki Orion kapsülünde dört astronot, 10 günlük görev boyunca hem bilimsel çalışmalar yürütüyor hem de günlük yaşamlarını sürdürüyor. Görev için 58 tortilla, 43 kahve porsiyonu, barbekü et ve çeşitli soslar gibi yiyecekler taşınırken modern bir tuvaletin bulunması Apollo dönemine kıyasla önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor - koku göz önüne alındığında belki de sosları, özellikle acılı olanları pek kullanmamak gerek...

Astronotlar mikro yerçekimi ortamında günde 30 dakika egzersiz yaparken, duvarlara sabitlenen uyku tulumlarında dinleniyor. Görevde daha önce Outlook kaynaklı e-posta sistemi sorunları da yaşanmış ve çözülmüştü.

Artemis astronotları Ay’a Dünya’dan daha yakın: Tuvalet kokuyor

