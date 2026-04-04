Artemis astronotları artık Ay’a Dünya’dan daha yakın ama tuvaletten koku geliyor

Ancak görevde teknik ilerlemenin yanı sıra dikkat çeken bir gelişme de yaşandı. Uzay aracındaki tuvaletten gelen “yanık benzeri koku” endişeye yol açtı.
Görevin üçüncü gününde Görev Kontrol tarafından paylaşılan verilere göre Orion kapsülü, Dünya’dan hızla uzaklaşmayı sürdürdü. Astronotlara Ay’a artık daha yakın olduklarını öğrendiklerinde büyük bir heyecan yaşandı. Christina Koch, Ay’ın artık doğrudan görülebildiğini belirterek “Şu anda kenetlenme kapağından Ay'ı görebiliyoruz. Çok güzel bir manzara. (Ay’ın) uzak tarafını giderek daha fazla görüyoruz ve burada olmak gerçekten heyecan verici” ifadelerini kullandı.
Planlamaya göre ekip, 6 Nisan’da Ay’ın arka tarafından dolanacak ve yaklaşık 406 bin 773 kilometre uzaklığa erişecek. Bu mesafe, insanların uzayda gittiği en uzak mesafe olacak. Önceki rekor 1970’te Apollo 13 astronotlarının ulaştığı 400 bin kilometrelik uzaklıktı.
Tuvalette yanık kokusu var
İlk değerlendirmelerde kokunun, tuvalet bölümündeki yalıtım malzemesinden kaynaklanabileceği düşünüldü. Ancak ekip, bunun kesin kaynak olmadığını belirtti. NASA yetkilileri ise herhangi bir ciddi risk tespit edilmediğini ve tuvaletin kullanılmaya devam edilebileceğini açıkladı. Sorunun kaynağına ilişkin analizler sürüyor.
Tek sorun tuvalet değildi
Görev sırasında yalnızca koku sorunu değil, atık yönetim sisteminde de aksaklık yaşandı. Orion’un atık boşaltım sisteminin çalışmaması üzerine mühendisler, çözüm olarak uzay aracının yönünün değiştirilmesini istedi. Astronotlar, idrar tahliye nozulunu Güneş’e çevirerek sistemin ısıtılması ve tıkanıklığın giderilmesi için manuel manevralar gerçekleştirdi.
Epey sıkışık bir alan
Astronotlar mikro yerçekimi ortamında günde 30 dakika egzersiz yaparken, duvarlara sabitlenen uyku tulumlarında dinleniyor. Görevde daha önce Outlook kaynaklı e-posta sistemi sorunları da yaşanmış ve çözülmüştü.
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü GENEL İSTATİSTİKLER
6126 kez okundu.
17 kişi, toplam 19 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
nasa, dünya ve