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5000TL ödüllü Monster Editörlerini Arıyor yarışması Yeni hediyelerle devam ediyor!

3 yıl
23,4b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Monster'ın geleneksek hale getirdiği ve bu yıl 4 kere düzenleyeceği Monster Edötürlerini Seçiyor etkinliği başlıyor. Katılımcılardan Monster dizüstü bilgisayar video incelemeleri yapmalarını isteyen yarışmaya katılmak için videonuzu çekip youtube'a göndermeniz ve Donanım Haber'in Monster forumlarında paylaşmanız yeterli.
Bir Monster dizüstü bilgisayara sahip değilseniz arkadaşınızdan ödünç alabilir veya Fokus bilgisayarın Kadıköy şubesinde sizler için ayrılmış özel alanda seçtiğiniz bir ürünü inceleyebilirsiniz.
Artık düzenli bir şekilde gerçekleştirilecek bu yarışma sayesinde bu döneme katılamasanız bile önümüzdeki 3 dönemden size uygun olanı seçip incelemeleriniz ile yarışmada yer alabilirsiniz.
Yarışmaya katılanlar arasından birinci olan 5000TL para ödülünü alacakken, 2. olan kişiye 256GB SSD, 3. olan kişiye 128GB SSD verilecek.
Ayrıca yarışmaya katılıp dereceye giremeyenler arasında yapılacak çekilişle de 3 şanslı katılımcı 60GB'lık SSD'nin sahibi olacaklar. 
Sonuçlar ilgili dönemin bitişinden 1 ay sonra açıklanacaktır. 
YARIŞMA ÖZEL SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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snakefatih 3 yıl
Ödüller güzel ama o bilgisayar yok.
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tgaming8 3 yıl
Ne yaptınız Mesut bey yaz bitiyor ortada hala sonuç yok.

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GrandLotus 3 yıl
İncelemesinin sonunda umarım yarışmayı ben kazanırım diyen arkadaşı heyecanından dolayı tebrik ederim
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blackhawkredflag 3 yıl GrandLotus
Sağolasın hocam , umudu kestik gibi artık ama neyse belli olmaz belki olur. :)
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EFOVİZYONNN 3 yıl
Ne zaman açıklanacak acaba 1 ay oldu.
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djoguzhan55 3 yıl
yarışma ne oldu ?
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tgaming8 3 yıl









hala aciklama yoooook !!!!!!!
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djoguzhan55 3 yıl
yarışma ne oldu ?
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MertMeteAlp 3 yıl
kazanan buraya uğramammış
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SirusBro 3 yıl
Neden zaten Monster'ı olan kişilere bir daha hediye veriyorsunuz ki bu ürünlerle tanışmak isteyen ama bütçesi el vermeyen kullanıcıları niye 1 kere düşünmediniz. Bir kere de Monster'ı olmayan kullanıcılara herhangi bir ürün hediye edin lütfen...
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massecre2 3 yıl
Sadece Yarışma : tagını kullanmamız yeterli mi ?
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Patlak_Kondom_31 3 yıl
çekilişe katılmak istiyorum
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StevenBayLouise 3 yıl Patlak_Kondom_31
Patlak_Kondom_31

çekilişe katılmak istiyorum

bende
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-Batarang- 3 yıl
Birinciye 5000TL para hediyesi varmış o paraya adam vururlar be bize düşürmez o hediyeleri merak etmeyin
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Akinau 3 yıl
yollayın bitane yapalım
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