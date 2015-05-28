5000TL ödüllü Monster Editörlerini Arıyor yarışması Yeni hediyelerle devam ediyor!

Monster'ın geleneksek hale getirdiği ve bu yıl 4 kere düzenleyeceği Monster Edötürlerini Seçiyor etkinliği başlıyor. Katılımcılardan Monster dizüstü bilgisayar video incelemeleri yapmalarını isteyen yarışmaya katılmak için videonuzu çekip youtube'a göndermeniz ve Donanım Haber'in Monster forumlarında paylaşmanız yeterli.

Bir Monster dizüstü bilgisayara sahip değilseniz arkadaşınızdan ödünç alabilir veya Fokus bilgisayarın Kadıköy şubesinde sizler için ayrılmış özel alanda seçtiğiniz bir ürünü inceleyebilirsiniz.

Artık düzenli bir şekilde gerçekleştirilecek bu yarışma sayesinde bu döneme katılamasanız bile önümüzdeki 3 dönemden size uygun olanı seçip incelemeleriniz ile yarışmada yer alabilirsiniz.

Yarışmaya katılanlar arasından birinci olan 5000TL para ödülünü alacakken, 2. olan kişiye 256GB SSD, 3. olan kişiye 128GB SSD verilecek.

Ayrıca yarışmaya katılıp dereceye giremeyenler arasında yapılacak çekilişle de 3 şanslı katılımcı 60GB'lık SSD'nin sahibi olacaklar.

Sonuçlar ilgili dönemin bitişinden 1 ay sonra açıklanacaktır.

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