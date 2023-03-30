Monster Pusat Business Pro Kablosuz Mouse - inceleme: 55 saat kullanım

Bu videomuzda Monster'ın Pusat Business Pro Kablosuz Mouse isimli ürününü inceliyoruz. Mouse özellikle kullanım süresi ve fiyatıyla dikkat çekiyor.

Pusat Business pro kablosuz mouse’un kutu içeriğiyle incelememize başlayalım. Kutunun içerisinden mouse’un kendisi, bağlantı için dongle, şarj kablosu ve kullanım klavuzu çıkıyor.

Mouseun elbette en öne çıkan noktası, günlük kullanıma uygun olarak tasarlandığı için ağırlığı. Pusat Business Pro Kablosuz mouse 75 gramlık bir ağırlığa sahip. İnce ve sade tasarımıyla da hem rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz hem de masanızda kalabalık yapmadan durabiliyor. Ayrıca bağlantısını yapmak için bulunan dongle’ı da mouse’un altındaki bölmeye takarak dongle’ın kaybolma derdinden de kurtuluyorsunuz. Masanın üzerinde kalabalık yapmamasındaki en büyük etkenlerden biri de isminden de anlayabileceğiniz gibi kablosuz bir mouse olması. Ürün hem wireless ile hem de bluetooth ile bağlanabiliyor. Bu sayede isterseniz aynı anda iki cihaza birden bağlayabilirsiniz. Bağladığınız cihazlar arasında geçiş yapmak isterseniz de hemen mouse’un altında bulunan yerden rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz. Pusat Business Pro Kablosuz mouse Windows, linux, macOS, TV ve android box’larda kullanılabiliyor.

Kullanım mesafesi de tabii ki önemli bir detay. Mouse 10 metreye kadar kablosuz kullanım mesafesi sunuyor.

Mouse’un altına tekrar baktığımızda bir de DPI tuşu olduğunu görüyoruz. 1600 DPI’lık bu mouse’un DPI değerini de hemen altındaki tuştan değiştirebilirsiniz. Mouse’un üst tarafına geçmeden altta atladığımız son bir detay daha var o da skatez kısmı, yani mouse’un altında kayganlığı sağlayan kısımlar. Bu kısmın da gayet kaliteli olduğunu söyleyebilirim ne çok kaygan ne de az kaygan.

Şimdi mouse’un üst kısmına geçebiliriz.

Dediğim gibi sade bir tasarıma sahip genel olarak siyah bir renk hakim ancak hem scroll tarafında hem de mouse’un orta kısmında metalik bir renk görüyoruz. Her ne kadar metalik bir renk olsa da çok fazla dikkat çekmediğini ve plastik olduğunu söylemek lazım.

Elinizi mouse’un üstüne tam olarak oturtabiliyorsunuz. Mouse yaklaşık 10 cm uzunluğa 6 cm de genişliğe sahip, elim ise 19cm uzunluğa 8 cm genişliğinde. kafanızda kendiniz için hesaplayabilirsiniz.

Hem sağ hem de sol tıklama gerçekten sessiz bir yapıya sahip ve tıkladığınız zaman o tokluk hissiyatını iyi veriyor. Hem sessiz olup hem bu hissiyatı verebilmesi güzel bir artı. Ancak scroll kısmı için ufak bir eleştirim bulunacak. Sağ sol tuşlar her ne kadar sessiz olsa da scrollu kaydırdığınızda ya da scrolla tıkladığınızda ses çıkıyor. Yani o sessiz yapısı birden bozuluyor.

Sağ ve sol tuşların tıklanabilir bölümü net bir şekilde ayrılmamış. Birçok oyuncu mouse’unda bu sistemi artık görüyoruz ancak hatırlatmakta fayda var bu bir oyuncu mouse’u değil daha çok iş mouse’u. Tıklama yerleri dediğim gibi net bir şekilde belli değil ancak scroll tuşundan çizerek hangi kısımların en sağlıklı tıklama noktası olduğunu anlayabilirsiniz. Arka kısımlarda da tıklama çizginin bittiği yere kadar mevcut. Devamında ise bir tıklama hissiyatı belli belirsiz bulunuyor ancak bir tıklama işlevselliği yok. Bu şekilde de gayet güzel olduğunu söyleyebilirim ancak keşke tıklama bölümleri direkt olarak bölünse dedim. Elbette ürünün fiyatını düşündüğümüz zaman bu tarz bir tasarım değişikliğine gidip ekstra maliyete gerek yok.

Şimdi son olarak gelelim şarj kısmına. Bu ürünü yaklaşık olarak 10 gündür tüm günlük bilgisayar işlerimde kullandım. Kurgu yaptım, internette dolaştım hatta sırf denemek için girip oyun da oynadım. Ürünün geldiği gün şarjını doldurdum tamamen ve bu incelemeyi çekmeye geldiğimde bile şarjı bitmemişti. Yaklaşık olarak 55 saatlik bir kullanım süresi mevcut ancak mouse’un güzel bir özelliği var. Ürünü eğer kullanmazsanız kısa bir süre sonra akıllı güç yönetimi özelliği sayesinde bekleme moduna geçiyor ve enerji tasarrufu yapıyor. Bu sayede kullanım süresi de artıyor. Masanızdan kalkıp su doldurmaya gittiğinizde veya çıkıp bi markete gittiğinizde bile bu mod otomatik olarak aktif oluyor ve kullanım dışında kullanım süresi uzuyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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