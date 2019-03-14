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5000mAh bataryalı Samsung Galaxy M20 ile ilk karşılaşma!

2 ay
10,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda 2000TL altı ve 5000mAh bataryalı Samsung Galaxy M20'nin kutusunu açıyor, pratik ve sentetik testlerle bir ön inceleme yapıyoruz.

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Bloodin 2 ay en beğenilen
Sonunda biri şu telefonu inceledi ya... Neyse zaten o fiyata (1400-1500 civarı) garantili Meizu Note 8, Redmi Note 6 Pro ya da daha iyisi garantisiz Mi 8 SE varken bu cihazın yüzüne bakılmaz ama yine de J serisinden katlarca daha iyi olmuş
Sonunda biri şu telefonu inceledi ya... Neyse zaten o fiyata (1400-1500 civarı) garantili Meizu Note 8, Redmi Note 6 Pro ya da daha iyisi garantisiz Mi 8 SE var...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Dersmail53 2 ay Bloodin
Büyük Batarya'lı Telefon hiç kullandın mı ? Lenova P2 kullandım...3 veya 2 gün şarjın gitmesi tekar dolması sadece 1 saat ... bu tür özellikler efsane Bu telefon Hedef kitlesi Batarya ihtiyacı olanlar... senini belttiğin modeller de böyle bir batarya yok...
Senin İhtiyaçlarını karşılamayabilir ama başkalarının ki sayesinde çok satabilir...
Büyük Batarya'lı Telefon hiç kullandın mı ? Lenova P2 kullandım...3 veya 2 gün şarjın gitmesi tekar dolması sadece 1 saat ... bu tür özellikler efsane Bu telefo...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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damn2u 2 ay
Şu resimleri görünce cihazdan buz gibi soğudum. F/P oynayacağız derken bu kadar ucuz numaralara gerek yok kardeşim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Şu resimleri görünce cihazdan buz gibi soğudum. F/P oynayacağız derken bu kadar ucuz numaralara gerek yok kardeşim.
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2 Yanıt Yanıtla +6
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kaya_es 1 ay
Cuma günü bir tanıdığıma aldım güzel telefon
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riderman 1 ay
almış oldugumuz m20 telefon sehpa yüksekliğinden düşmesi sonucu cam sizlere ömür. ekran gitti arkadaşlar. sehpa 45 cm yükseklikte zemin laminant parke.
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abboww 1 ay
Şu bataryası yüksek telefonlar batarya dışında herşeyinin çöp ve kalitesiz olması mı gerekiyor
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fast-man 1 ay
ana konu hangi bu başlıkmı m20 konusu karıştı
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DH Misafiri 2 ay
telefon bazı yerlerde çift hatlı geçiyor ben samsungun kendi internet sitesinden almak istiyorum ordakinde hat belirtilmemiş alan var mı yardımcı olabilecek
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astegon 2 ay
"Evladım şarjı hemen bitmesin" diyen 60+ yaşındaki büyüklerimiz için iyi bir seçenek olmuş.
Fontları da büyüttük mü oooh mis, torunlarının fotoğraflarına bol bol bakarlar IPS ekrandan

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fatalrhymex 2 ay
Bende dün babam için aldım batarya ve ekranın büyüklüğünden dolayı samsung online shop tan verdim siparişi. 1599 lira + 12 aylık digiturk full paket hediyeli(bunu kendime aldım
) Fiyatına göre güzel telefon gibi duruyor, bu telefonun belli bir hitap ettiği kesim var yok o kadar etmez şu kadar eder diye söylenmeye gerek yok bırakın insanları kim ne isterse alsın.
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OverClocK1ng 2 ay
S9 un yanına oyun için aldım. Aktif olarak her gün kullanıyorum. Ekran parlaklığı hariç çok memnunum. Demek ki Amoled ekranlı olan M30 olsa çok daha iyi olacak ama yine de fiyat performans harika. Deli gibi oyun oynayarak 2 gün gidiyor.
1799 - 250 lira indirim - 250 lira hediye çeki toplam 1299 liraya mal oldu.
250 lira hediye çekini 251 liralık bir şey alarak 1 TL ödeyerek kullanabiliyorsun.
Dolayısıyla telefon 1300 e gelmiş oluyor...
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Fenomenon 2 ay
gittigidiyor'da 1600 lira 100 lira chip para var ayrıca 32gb sd kart veriyor.
Bence fiyatına göre güzel görünüyor.
Samsung beni cidden şaşırttı.
Ancak yine de ben xiaomi, huawei veya meizu tercih ederim.
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bjkyener 2 ay
Bu telefon 1200 tl den 1 kuruş fazla etmez batarya dışında her yerinden kısmışlar (Samsungun bataryasına hiç güvenilmez)
2019 da 5 tl ye satılan kulaklıklar bundan daha iyi (adetli alımda maliyeti 1 tl)
2019 eldik artık firmaların kablosuz kaliteli kulak vermesi lazım
7500 tl telefon satıyorsan 1000 - 1500 tl lik kulaklığı vereceksin hesabı da buna göre yapın
joom.com/...
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