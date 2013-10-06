500px fotoğraf paylaşma servisinin iOS uygulaması güncellendi

Fotoğraf tutkunu herkesi ve dünyanın en iyi fotoğraflarını bir araya toplayan ve özellikle son bir yıl içerisinde mobil platformlarda da aktif olarak yer alan 500px fotoğraf paylaşma servisinin iOS uygulaması, ara yüz değişikliği ile 2.2 versiyonuna güncellendi.

Yapılan güncelleme sonucunda Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine özel olarak ara yüzü çok daha sade bir yapıyla değiştirilen 500px, ayrıca kaydırma hareketleri ile fotoğraflara gelen yorumların beğenilmesi ya da cevap verilmesi, iPad'e özel olarak fotoğraf detay sayfasında fotoğrafı beğenenlerin ve favoriye alanların görüntülenmesi ve son olarak yine iPad'e özel olarak kişisel akış penceresinde arkadaşların beğenileri, yorumları ve favorilerinin avatarları ile görüntülenmesi gibi yeni özelliklere kavuşmuş durumda.

Yeni ara yüzü ile oldukça şık görünen ve kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan 500px uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/500px/id471965292?mt=8