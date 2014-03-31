5.5" iPhone 6 iddiası güçleniyor; Japan Display, 5.5" Quad HD panelini tanıttı

iPhone 6 için ekran üretimine yakında başlayacağı ortaya çıkan Japan Display’den 5.5 inçlik iPhone 6 iddialarını güçlendiren hamle geldi.

Uzun süredir Apple’ın panel tedarikçilerinden olan Japan Display, iPhone 6 için yakında panel üretimine başlayacağının ortaya çıkmasından sonra, birçok açıdan iPhone 6 kullanılacak izlenimini yaratan 5.5 inçlik yeni yüksek çözünürlüklü panelini tanıttı. 1440x2560 piksel çözünürlüğünde olan 5.5 inçlik panel, bu özelliği ile inç başına 538 piksellik görüntü sunarak mevcut Retina kavramının çok üstüne çıkmayı başarıyor.

Japan Display, bu yeni panelin üretimine çok yakın zamanda başlayacağını belirtirken; seri üretimden çıkan ilk panellerin hangi cihazlarda kullanılacağı konusunda ise herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak gerek çözünürlük, gerek boyutu, gerekse de üretim planlamasıyla, 5.5 inçlik iPhone 6 iddiası çok büyük ölçüde paralellik gösteriyor.

Hatırlanacağı gibi Apple’ın 4.7 ve 5.5 inçlik iki farklı iPhone 6’yı bu yıl içerisinde satışa sunması bekleniyor. En son Nikkei’nin iddiasına göre her iki telefon da en erken eylül ayında tanıtılacak. Ancak UBS analistlerinden Steve Milunovich ise öncelikle 4.7 inçlik modelin tanıtılacağını, 5.5 inçlik modelin ise ileriki zamanlarda lanse edileceğini iddia etmişti.