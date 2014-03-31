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5.5" iPhone 6 iddiası güçleniyor; Japan Display, 5.5" Quad HD panelini tanıttı

5 yıl
896
1
42
iPhone
Shady
Haber Editörü
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5.5

iPhone 6 için ekran üretimine yakında başlayacağı ortaya çıkan Japan Display’den 5.5 inçlik iPhone 6 iddialarını güçlendiren hamle geldi.

Uzun süredir Apple’ın panel tedarikçilerinden olan Japan Display, iPhone 6 için yakında panel üretimine başlayacağının ortaya çıkmasından sonra, birçok açıdan iPhone 6 kullanılacak izlenimini yaratan 5.5 inçlik yeni yüksek çözünürlüklü panelini tanıttı. 1440x2560 piksel çözünürlüğünde olan 5.5 inçlik panel,  bu özelliği ile inç başına 538 piksellik görüntü sunarak mevcut Retina kavramının çok üstüne çıkmayı başarıyor.

Japan Display, bu yeni panelin üretimine çok yakın zamanda başlayacağını belirtirken; seri üretimden çıkan ilk panellerin hangi cihazlarda kullanılacağı konusunda ise herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak gerek çözünürlük, gerek boyutu, gerekse de üretim planlamasıyla, 5.5 inçlik iPhone 6 iddiası çok büyük ölçüde paralellik gösteriyor.

Hatırlanacağı gibi Apple’ın 4.7 ve 5.5 inçlik iki farklı iPhone 6’yı bu yıl içerisinde satışa sunması bekleniyor. En son Nikkei’nin iddiasına göre her iki telefon da en erken eylül ayında tanıtılacak. Ancak UBS analistlerinden Steve Milunovich ise öncelikle 4.7 inçlik modelin tanıtılacağını, 5.5 inçlik modelin ise ileriki zamanlarda lanse edileceğini iddia etmişti.

5.5
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BekirTemel 5 yıl en beğenilen
"Her gün yeni bir iPhone iddiası" bolumumuze hoş geldiniz
Apple'ın bu kadar hızlı sekilde 2k ekrana geçeceğine ihtimal vermiyorum, bu paneller çözünürlük manyağı Android cihazlar için yapilmis olsa gerek.
"Her gün yeni bir iPhone iddiası" bolumumuze hoş geldinizApple'ın bu kadar hızlı sekilde 2k ekrana geçeceğine ihtimal vermiyorum, bu paneller çözü...
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Götterfunken 5 yıl
Yaw he he.Yine tipik Shady haberi.

Sayın Mustafa bey;
Eğer Apple iPhone 6 ya 5.5 inç ekran koyacak?Düşünmedin mi hiç bu adamlar iPad mini'yi nasıl sadacak


O ekranı Apple'ın kullanacağı ne malum?

Ayrıca 538ppi diyorsunuz ama AppStore'da daha sözlük gibi uygulamaların bile bir kısmı 2 senedir iPhone 5'e uyarlanamadı.Nasıl geçsin millet 5.5 inç ekrana,538ppi'a?!!!

Apple yapmaz.Nokta.Yaparsa da delilik olur.
Yaw he he.Yine tipik Shady haberi.Sayın Mustafa bey;Eğer Apple iPhone 6 ya 5.5 inç ekran koyacak?Düşünmedin mi hiç bu adamlar iPad mini'yi nasıl...
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JustKiddingBuddy 5 yıl
Apple ekranda daha Full HD'ye, işlemcide Dual-Core'dan Quad-Core teknolojisine geçmemişken 2K ekran kullanması imkansızdır. En yakın 2020'lerde kullanımına başlayabilir.
Apple ekranda daha Full HD'ye, işlemcide Dual-Core'dan Quad-Core teknolojisine geçmemişken 2K ekran kullanması imkansızdır. En yakın 2020'lerde kullanımına başl...
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
atmayın be cimri kurtlu elma o şirketten ekran almaz...
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Ulfast 5 yıl
Iphone ekranlarını 12412431 farklı şirket üretiyor sanırım...
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XrDr 5 yıl
5.2 Inch bir LG g2 kullandıktan sonra hiç bir güç bana 4 Inch bir telefon kullandiramaz ama iphone 5 inç bir iphone yaparsa hemen alırım
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alp0007 5 yıl
Ama yapmayın IPhone 6 5,5 inç olursa Note 4 en az 7 inç olur
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carman 5 yıl
çıksa buna benzer birşey banko alıcıyım not:3000 tlden gelir alınmaz ama neyse :D
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wNchstR 5 yıl
Sanırım yeni iPhone'umuz böyle olacak.

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N. Chomsky 5 yıl

Apple'dan böyle bir cihaz bekliyorum. Senelerdir Note serisinin başarısı ortada, Apple da bundan pay almak isteyecektir.
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ouzqan 5 yıl
Japan display daha çok sony taraflı bi firma Z3 haberciside olabilir.
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Götterfunken 5 yıl ouzqan
ouzqan
Japan display daha çok sony taraflı bi firma Z3 haberciside olabilir.

Evet ne de olsa temmuzda z3 geliyor
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mementopolis 5 yıl
IPAD süper mini :D
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Roark 5 yıl
apple'ın numarası düşük çözünürlük ile işlemciyi canlı tutmak. 1 yıl iphone kullandıktan sonra htc one'ın 467 ppi değerli ekranına bakınca, iphone'lu 1 yılda kör olmadığıma dua ettim. Ekranları çok kötü. IPS olması dışında bi numarası yok. Ppi yükselecektir ancak apple'ın işlemci cimriliğini düşünürsek bu kadar çözünürük tamamen asparagas.
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myhotyro 5 yıl
Shady bizle resmen dalga geçiyorsun. Sırf laf olsun diye boş boş haberler yapıyorsun. Ama bu senin kalitesizliğin değil, seni buraya editör yapanların kalitesizliğidir. Seni ise tebrik ediyorum, bu kadar balon, bu kadar boş bir insan olarak buralara gelmişsin, alnından öpüyorum.
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Götterfunken 5 yıl myhotyro
myhotyro
Shady bizle resmen dalga geçiyorsun. Sırf laf olsun diye boş boş haberler yapıyorsun. Ama bu senin kalitesizliğin değil, seni buraya editör yapanların kalitesizliğidir. Seni ise tebrik ediyorum, bu kadar balon, bu kadar boş bir insan olarak buralara gelmişsin, alnından öpüyorum.

+1
Balon habercilik
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