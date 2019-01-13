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5G desteği alan telefon

4 ay
8,5b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola'nın amiral gemisi akıllı telefon modeli Moto Z3'e, 5G desteği geldi. Bu destek ile birlikte telefon aynı zamanda Snapdragon 855 platformuna da sahip oluyor. Peki nasıl ve neden, işte detaylar
Motorola'nın amiral gemi akıllı telefon modeli Moto Z3'e 5G desteği geldi. Şirketin modüler tasarım anlayışına verdiği destek sayesinde telefona takılmak üzere geliştirilen yeni 5G modu, aynı zamanda Snapdragon 855 işlemcisini de bünyesinde barındırıyor. Detayları videoda anlattık. 

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khytr89 4 ay en beğenilen
3g den sonra 3.5g cikti , 4g cikti, 4.5g cikti hayatimizda degisen hicbir sey olmadi. 5g de onemsiz, tamamen bizim yeni cihazlar almamiz, kotalarimizin hizli dolmasi ve yeni paketler satin almamiz icin yapilmis hem ureticilerin hem operatorlerin ortak tuzagi.
2g den 3g ye gecis tamam o gercek bir inovasyondu, goruntulu gorusme hayatimiza girdi, ses amr den cikip mp3 kalitesine yukseldi, internet sayfalari su an bile 3g hsdpa da tatmin edici bir surede aciliyor.
Gelisim, teknoloji elbette guzel ama amac insanlik olunca guzel, bu ise tamamen cuzdan doldurma
3g den sonra 3.5g cikti , 4g cikti, 4.5g cikti hayatimizda degisen hicbir sey olmadi. 5g de onemsiz, tamamen bizim yeni cihazlar almamiz, kotalarimizin hizli do...
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Das Boot 3 ay
Bu ne cahil cahil yorumlar. Kimler uye oluyor siteye!!! 5g de nesnelerin latency suresi 1ms'ye kadar dusucek. Bu da surucusuz otomobillerden tut nesnelerin interneti dunyasindaki tum cihazlarin birbirleriyle kesintisiz gecikmesiz veri alis verisine olanak tanayacak.
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zebvural 3 ay
3g den sonrası yalan. Oturmadı
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sreylare 4 ay
Bu mod Verizon'la beraber çalışacak (umarım yakın zamanda tüm dünyada kullanılabilecek değişiklikleri yaparlar) ve bana kalırsa moto Z2 ve Z1'de de çalışabilir hale getirecekler. Öyle yaparlarsa helal olsun adamlara en azından eski serileri unutmayacaklar evet parayla satacaklar ama en azından bazı şirketler gibi amiral gemisi çıkarıp 1 güncellemeyle cihazın kariyerini bitirmezler.
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gkn_ymz 4 ay
Teknoloji güzel fakat işlevsellik olarak daha çok zamanı var ve daha fiyat konusu Amerika'da Avrupa'da telefon almak çok zor değil bildiği üzere.
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khytr89 4 ay en beğenilen
3g den sonra 3.5g cikti , 4g cikti, 4.5g cikti hayatimizda degisen hicbir sey olmadi. 5g de onemsiz, tamamen bizim yeni cihazlar almamiz, kotalarimizin hizli dolmasi ve yeni paketler satin almamiz icin yapilmis hem ureticilerin hem operatorlerin ortak tuzagi.
2g den 3g ye gecis tamam o gercek bir inovasyondu, goruntulu gorusme hayatimiza girdi, ses amr den cikip mp3 kalitesine yukseldi, internet sayfalari su an bile 3g hsdpa da tatmin edici bir surede aciliyor.
Gelisim, teknoloji elbette guzel ama amac insanlik olunca guzel, bu ise tamamen cuzdan doldurma
2 Yanıt Yanıtla +5
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alaz1903 4 ay khytr89
4,5G diye bir şey çıkmadı bildiğim kadarıyla. Çıktıysa da ülkemiz dışında dünyanın geri kalanının bundan haberi yok :)
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buraoca2 4 ay khytr89
5G'nin avantajının hız değil, erişim süresi olduğundan bahsediliyor. Erişim süresi de hayati öneme sahip durumlar için çok gerekli. Bu sebeple, yine 3G'ye geçiş gibi inovasyon olacak.
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neo01470 4 ay
Sanki yazılım güncellemesi ile 5g destlekyecekmiş gibi başlık atmışsınız..
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qoqoCAN 4 ay
bu ne la
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Xiaomiseverim 4 ay
Snapdragon 855 i sadece 5g için kılıfa mı takmışlar elim ayağım titriyo
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qwsehmus 4 ay Xiaomiseverim
Saçma mı olmuş hocam?
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