5G desteği alan telefon

Motorola'nın amiral gemisi akıllı telefon modeli Moto Z3'e, 5G desteği geldi. Bu destek ile birlikte telefon aynı zamanda Snapdragon 855 platformuna da sahip oluyor. Peki nasıl ve neden, işte detaylar

Motorola'nın amiral gemi akıllı telefon modeli Moto Z3'e 5G desteği geldi. Şirketin modüler tasarım anlayışına verdiği destek sayesinde telefona takılmak üzere geliştirilen yeni 5G modu, aynı zamanda Snapdragon 855 işlemcisini de bünyesinde barındırıyor. Detayları videoda anlattık.