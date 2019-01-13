5G desteği alan telefon

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Motorola'nın amiral gemisi akıllı telefon modeli Moto Z3'e, 5G desteği geldi. Bu destek ile birlikte telefon aynı zamanda Snapdragon 855 platformuna da sahip oluyor. Peki nasıl ve neden, işte detaylar
Motorola'nın amiral gemi akıllı telefon modeli Moto Z3'e 5G desteği geldi. Şirketin modüler tasarım anlayışına verdiği destek sayesinde telefona takılmak üzere geliştirilen yeni 5G modu, aynı zamanda Snapdragon 855 işlemcisini de bünyesinde barındırıyor. Detayları videoda anlattık.
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2g den 3g ye gecis tamam o gercek bir inovasyondu, goruntulu gorusme hayatimiza girdi, ses amr den cikip mp3 kalitesine yukseldi, internet sayfalari su an bile 3g hsdpa da tatmin edici bir surede aciliyor.
Gelisim, teknoloji elbette guzel ama amac insanlik olunca guzel, bu ise tamamen cuzdan doldurma