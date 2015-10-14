5K ekranlı yeni iMac'ler 64GB RAM destekliyor, 4K ekranlı iMac'lerin ise RAM'i değişmiyor

Dün uzun zamandır beklenen 4K ekranlı yeni 21.5-inç iMac modelini duyuran ve 27-inç seviyesindeki tüm iMac'leri 5K ekran ile Intel'in 6. jenerasyon Skylake işlemcileriyle güncelleyen Apple, yeni bilgisayarlarıyla gündemden düşmüyor.

Özellikle Apple için hazırladığı donanımlarla tanınan OWC firması, yeni iMac modelleri üzerinde yaptığı incelemelerde önemli veriler elde etti. Bu doğrultuda ilk olarak yeni 5K ekranlı 27-inç iMac'lerin maksimum 64GB RAM desteği taşıdığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl maksimum 32GB RAM'e destek veren iMac'ler, bu sene bunu "16GB x 4" kombinasyonu ile ikiye katladı.

OWC'nin bir diğer ilginç tespiti ise 4K ekranlı yeni 21.5-inç iMac modelinden geldi. Cihazın içini açan firma, RAM'lerin sabitlendiğini ve bu nedenle de değiştirilemiyor olduğunu belirledi. Bu da kişilerin çok daha yüksek paralar ödemesi anlamına geliyor çünkü ülkemizde 8GB ya da 16GB kombinasyonları ile satın alınabilen 4K 21.5-inç iMac, 8GB'lık versiyonunda 5,999 TL'den satılıyor, 16GB içinse tam 800 TL ekstra ödenmesi gerekiyor.

http://appleinsider.com/articles/15/10/13/report-confirms-new-27-imac-with-5k-retina-display-supports-up-to-64gb-of-ram