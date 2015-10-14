5K ekranlı yeni iMac'ler 64GB RAM destekliyor, 4K ekranlı iMac'lerin ise RAM'i değişmiyor

Haber Editörü
Dün uzun zamandır beklenen 4K ekranlı yeni 21.5-inç iMac modelini duyuran ve 27-inç seviyesindeki tüm iMac'leri 5K ekran ile Intel'in 6. jenerasyon Skylake işlemcileriyle güncelleyen Apple, yeni bilgisayarlarıyla gündemden düşmüyor.
Özellikle Apple için hazırladığı donanımlarla tanınan OWC firması, yeni iMac modelleri üzerinde yaptığı incelemelerde önemli veriler elde etti. Bu doğrultuda ilk olarak yeni 5K ekranlı 27-inç iMac'lerin maksimum 64GB RAM desteği taşıdığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl maksimum 32GB RAM'e destek veren iMac'ler, bu sene bunu "16GB x 4" kombinasyonu ile ikiye katladı.
OWC'nin bir diğer ilginç tespiti ise 4K ekranlı yeni 21.5-inç iMac modelinden geldi. Cihazın içini açan firma, RAM'lerin sabitlendiğini ve bu nedenle de değiştirilemiyor olduğunu belirledi. Bu da kişilerin çok daha yüksek paralar ödemesi anlamına geliyor çünkü ülkemizde 8GB ya da 16GB kombinasyonları ile satın alınabilen 4K 21.5-inç iMac, 8GB'lık versiyonunda 5,999 TL'den satılıyor, 16GB içinse tam 800 TL ekstra ödenmesi gerekiyor.
http://appleinsider.com/articles/15/10/13/report-confirms-new-27-imac-with-5k-retina-display-supports-up-to-64gb-of-ram Yorum Yaz Paylaş Tweetle
4 madde.
1- İmac tam da ev kullanıcılarına hitap eder. Bu tartışmayı yüzlerce kere yaptık, bir kere daha yapalım. Profesyonel kullanım tasarımcılıktan ibaret değildir. Mac os X windows ve linux dağıtımları varken profesyonel kullanımın %2 sine bile hakim değildir. Mac os X yeni sürümleri çıktığında profesyoneller için yaptığı herhangi bir geliştirme gördün mü? Tamamen bireysel kullanıcılar için yapılmış bir işletim sistemi. 3000000 tane forumda, sözlüklerde bu konu konuşuldu. Hala oraya oyunculara , ev kullanıcılarına hitab etmez yazıyosun. Zaten iphone, ipad derken üvey evlat muamelesi görüyo.
Merak ediyorum macleri bir bankamatikte, bir uzay istasyonunda, bir deprem araştırma merkezinde, bir ulusal yada uluslararası sınavda (Örneğin pisa) bir fabrika otomasyonunda mı gördün ?
2- Yeniden ölçeklendirme windows 8.1 ile yeni algoritmalar ile geldi, windows 10'da da var. Apple'daki ismini unuttum ama sonuçta benzer kodlamalar. Apple herzamanki gibi ona bir isim vermiş, ve kullanıcıları bu ölçeklendirmeye uzaydan gelmiş gibi bakıyor. Bir yazılımcı arkadaşımız karşılaştırsa dabu kodlamaların benzer olduğunu anlasanız. Yine bu tartışmayı da bolcana forumlarda okuyabilirsin.
3- Tasarımcı dediğin adam bunun için hazırlanmış referans monitörler kullanır. Gidip imac monitörü ile iş yapıyorsa ben ona profesyonel demem.
4- İmac dünyanın en kaliteli panellerinden biri değildir, ilk 100'e bile giremez.
Bari mac pro'dan bahsedeydin de az daha ciddi şeyler yazaydık. Siz kendini profesyonel kullanıcıların tercihi diyerek kandırmaya devam edin.
Üzerinize alınmayın sözüm meclisten dışarı ama, ne iphone fanları, ne ipad fanları, ne samsund fanları...
Şu Türkiye'de Mac fanları kadar ne konuştuğundan habersiz bir kitle var mı acaba?