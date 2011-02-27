5.Nesil iPhone; daha büyük ekran, daha ince çerçeve

2 Mart günü 2.Nesil iPad'i tanıtmaya hazırlanan Apple'ın , elbette bir değişiklik olmazsa, önümüzdeki yaz satışa sunacağı 5.Nesil iPhone'un 4 inçlik daha büyük bir ekrana sahip olacağıyla ilgili iddiaları sizlerle bir süre önce paylaşmıştık. Bu iddianın üzerinden uzun süre geçmeden, Apple'ın ürünlerine parça tedarik eden Çin merkezli iDealsChina.com sitesi 5.Nesil iPhone'a ait olduğunu iddia ettiği, muhtemelen sayısallaştırıcı panel olan, parça fotoğrafını yayınladı.

Fotoğrafta sayısallaştırıcı üzerindeki ekran için ayrılan bölümün mevcut iPhone'lardakine göre daha büyük olduğu ve ekranın çerçevesinin büyük ölçüde inceltildiği görülüyor. Ekran için ayrılan bölümün tam boyutu kesin olarak bilinmemekle birlikte, iPhone Nano (J) için ortaya atılan "Edge-to-edge" ekran tabirinin yukarıdaki sayısallaştırıcıyla büyük ölçüde uyuştuğunu görüyoruz. Ayrıca, Apple'ın bu tasarım ile iPhone'un boyutlarını büyütmeden, ekran boyutunu büyütebilmesi mümkün görünüyor.

iDealsChina.com sitesi, iPhone 5'le ilgili yeni fotoğrafların yakında yayınlanacağını belirtiyor.