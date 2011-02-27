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5.Nesil iPhone; daha büyük ekran, daha ince çerçeve

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
38,4b
1
46
iPhone
Shady
Haber Editörü
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2 Mart günü 2.Nesil iPad'i tanıtmaya hazırlanan Apple'ın , elbette bir değişiklik olmazsa, önümüzdeki yaz satışa sunacağı 5.Nesil iPhone'un 4 inçlik daha büyük bir ekrana sahip olacağıyla ilgili iddiaları sizlerle bir süre önce paylaşmıştık. Bu iddianın üzerinden uzun süre geçmeden, Apple'ın ürünlerine parça tedarik eden Çin merkezli iDealsChina.com sitesi 5.Nesil iPhone'a ait olduğunu iddia ettiği, muhtemelen sayısallaştırıcı panel olan, parça fotoğrafını yayınladı.

Fotoğrafta sayısallaştırıcı üzerindeki ekran için ayrılan bölümün mevcut iPhone'lardakine göre daha büyük olduğu ve ekranın çerçevesinin büyük ölçüde inceltildiği görülüyor. Ekran için ayrılan bölümün tam boyutu kesin olarak bilinmemekle birlikte, iPhone Nano (J) için ortaya atılan "Edge-to-edge" ekran tabirinin yukarıdaki sayısallaştırıcıyla büyük ölçüde uyuştuğunu görüyoruz. Ayrıca, Apple'ın bu tasarım ile iPhone'un boyutlarını büyütmeden, ekran boyutunu büyütebilmesi mümkün görünüyor.

iDealsChina.com sitesi, iPhone 5'le ilgili yeni fotoğrafların yakında yayınlanacağını belirtiyor.


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barbelo 7 yıl
Külliyen yalan artık hiç bir habere inanmıyorum iphone5 in kılıfları vardı daha çıkmadan ne oldu 4s geldi yalan bunların alayı hepsi reklam için.
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DH Misafiri 7 yıl
umarım artık ekran 16.9 formatlı olur hep 4.3 ekran kullanıyor ayrıca apple dan korkulur iphone4 te 960x540 yaptığına göre 1920x1080p ekran yapabilirmi acaba 4inch lik bir ekrana sığdırabilir mi o kadar pikseli birde amoled olsa yok daha neler dimi. Tahminim şöyle kamera kesin 8mp olur ve1080p video kayıt dual core bir işlemci biraz ram le birazda romla oynar başkada birşey eklemez çünkü çok bir beklentiniz olmasın herzaman ki apple işte :))
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HackAv 7 yıl
H O R T olmuş konu DH Misafiri...
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beachbreaker 8 yıl
daha 4 u bulamiyo millet satin almak için ne 5 i ne saçmalıyo bunlar.5 i uretip fabrikatorlere mi satcaklar
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velfecir 8 yıl
Eğer iphone 5 , şuan ki ip4 ten daha büyük olursa , büyük laf etmiyim ama almam.
Ip4 ekranı zaten çerçeveye epey yakın , daha yakınlaşırsa hiçbir fark olmayacaktır.
Bunun için muhtemelen telefonuda biraz büyütecekler.
Ben cebimde tablet gibi bir telefon taşımak istemem.
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major24 8 yıl
İphone 5'in büyük değişikliklerle gelmesi gerekiyor aksi taktirde Nokia ile aynı kaderi paylaşır. Bu değişiklikler arasında umarım telefon boyutunun artması olmaz. Zaten yeterince büyük, daha büyüğü sorun olur.
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haQQo 8 yıl
Yeni İphone'da HOME tusu olmayacak lafi yalanmis. Tabi eger bu foto dogruysa tabi.
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wade53 8 yıl
3,5 yeterli bence htc gibi olur sonra cebe sığmaz :D
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microline34 8 yıl
Apple bu işi gerçekten çok iyi yapıyor iphone insan kullanımı için en ideal boyutlarda, telefonun ebatlarını büyütmeyecektir ama home tuşunu kaldırdıktan sonra ekranın boy uzunluğunu değiştirecektir büyük olasılıkla
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erci501 8 yıl
3g ile görüntülü görüşme özelliği olmazsa 4 inç deil 5 inç olsa bile benim gözümde 5 para etmez
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Fatz 8 yıl
4" ekran ile super olur
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realbrutal 8 yıl
Hani home tusu gidecekti iphone 5te.yalanmi oldu o is?bari dokunmatik yapsalar su tusu
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erci501 8 yıl
herkes ortaya bi resim atıyor. biz de yorumlar yapıyoruz. hele bi çıksın 5. nesil i-phone sonra galaxy S II ile karşılaştırıp karar veririz satın alırız.
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furkansayan 8 yıl
Umarım böyle bişey olur.Teşekkürler Shady
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