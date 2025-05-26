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    Apple, 2027'ye kadar her sene iPhone'lara önemli tasarım değişiklikleri getirecek

    Apple, uzun süredir aynı tasarımı kullanan iPhone'lara köklü değişiklikler getirmeyi planlıyor. iPhone 17 ile birlikte başlayacak değişikliklerin 2027'ye kadar sürmesi bekleniyor.

    Apple, 2027'ye kadar her yıl iPhone'ların tasarımını değiştirecek Tam Boyutta Gör
    Apple, uzun süredir aynı tasarımı kullanan iPhone'lara köklü değişiklikler getirmeyi planlıyor. iPhone 17 ile birlikte başlayacak değişikliklerin 2027'ye kadar sürmesi bekleniyor.

    Yaklaşan iPhone 17 Pro'da kamera adası üst tarafı tamamen kaplayacak şekilde genişleyecek. Kamera lensleri hala sola dayalı olsa da, LED flaş, mikrofon ve LiDAR sensörünün sağ tarafta konumlandırılması bekleniyor. Arka tarafta çift tonlu bir tasarımın kullanılıp kullanılmayacağı konusu ise halen netlik kazanmış değil. Bazı sızıntılar çift tonlu tasarımı işaret ederken, bazıları bunun olmayacağını söylüyor.

    Ancak değişiklikler sadece iPhone 17 ile sınırlı kalmayacak. iPhone 18 ve iPhone 19 modellerinde de her yıl önemli tasarım değişiklikleri gerçekleştirilecek.

    Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station, daha önceki raporları doğrulayarak iPhone 18 serisinin ön kamera ve Face ID için hap şeklindeli Dinamik Ada tasarımını terk edeceğini iddia ediyor. Yeni modelde, sadece ön kamera için bir delik yer alacak. Face ID bileşenleri ise ekran altına taşınacak.

    iPhone 19 ile gerçek tam ekran tasarımına geçilebilir

    Kaynağın iddiasına göre Apple, iPhone 19 serisinde ise uzun zamandır arzuladığı çentiksiz ve deliksiz gerçek tam ekran tasarımına geçiş yapacak. Yani, Face ID ile beraber kamera da ekran altına taşınacak. Çentiksiz iPhone söylentileri uzun süredir ortalıkta dolaşıyor olsa da, net bir zaman çizelgesini ilk defa duyuyoruz.

    Android tarafında birçok üretici bazı modellerinde ekran altı kamera tasarımlarını denese de, bu modellerin kamera kalitesi istenen düzeye ulaşamadı. İki sene sonra Apple'ın bu teknolojiyi istediği seviyeye getirip getiremeyeceğini zaman gösterecek.

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