Apple CarPlay Ultra nasıl bir deneyim sunacak? İlk inceleme videosu yayınlandı

Videoda Apple CarPlay Ultra kurulum süreci, navigasyon, gösterge panelinin kişiselleştirilmesi, araç işlevlerinin kontrolü, widget seçenekleri, özelleştirilebilir temalar dahil merak edilecek birçok detay gösteriliyor.
Apple, CarPlay Ultra sistemini ilk olarak Kuzey Amerika’da yeni Aston Martin siparişi verenlere sunacak. Birkaç hafta içinde de yazılım güncellemesiyle mevcut Aston Martin araç sahipleri de yeni nesil CarPlay’i deneyimleyebilecek.
Hyundai, Kia ve Genesis dahil olmak üzere dünyadaki diğer otomobil üreticileri, CarPlay Ultra'yı sunmak için hâlâ çalışıyor. Apple CarPlay Ultra’yı kullanabilmeniz için iPhone 12 daha yeni bir modele sahip olmanız ve yazılım sürümünün en düşük iOS 18.5 olması gerekiyor.
Apple'a göre, CarPlay Ultra'yı desteklemeyi taahhüt eden otomobil üreticileri şunlar:
- Land Rover
- Lincoln
- Audi
- Volvo
- Honda
- Nissan
- Ford
- Porsche
- Jaguar
- Acura
- Polestar
- Infiniti
- Renault
- Hyundai
- Kia
- Genesis
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100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.