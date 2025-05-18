Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple CarPlay Ultra nasıl bir deneyim sunacak? İlk inceleme videosu yayınlandı

    Apple, yakın zamanda yeni nesil CarPlay'i tanıttı ve ilk olarak Aston Martin araç sahiplerine sunulacağını paylaştı. Kısa bir süre sonra Apple CarPlay Ultra deneyimini yansıtan inceleme videosu geldi.

    Apple CarPlay Ultra inceleme videosu Tam Boyutta Gör
    Apple CarPlay Ultra’nın tanıtılmasından sonra Aston Martin, yeni bilgi-eğlence yazılımının ilk videosunu paylaştı. Ardından Top Gear'ın YouTube kanalında yayınlanan inceleme videosuyla yeni nesil CarPlay’in gerçekte nasıl bir deneyim sunacağını öğrenmiş olduk.

    Videoda ‌Apple CarPlay‌ Ultra kurulum süreci, navigasyon, gösterge panelinin kişiselleştirilmesi, araç işlevlerinin kontrolü, widget seçenekleri, özelleştirilebilir temalar dahil merak edilecek birçok detay gösteriliyor.

    Apple, ‌CarPlay‌‌ Ultra sistemini ilk olarak Kuzey Amerika’da yeni Aston Martin siparişi verenlere sunacak. Birkaç hafta içinde de yazılım güncellemesiyle mevcut Aston Martin araç sahipleri de yeni nesil CarPlay’i deneyimleyebilecek.

    Hyundai, Kia ve Genesis dahil olmak üzere dünyadaki diğer otomobil üreticileri, ‌‌CarPlay‌‌ Ultra'yı sunmak için hâlâ çalışıyor. ‌‌Apple CarPlay‌‌ Ultra’yı kullanabilmeniz için iPhone 12 daha yeni bir modele sahip olmanız ve yazılım sürümünün en düşük iOS 18.5 olması gerekiyor.

    Apple'a göre, CarPlay Ultra'yı desteklemeyi taahhüt eden otomobil üreticileri şunlar:

    • Land Rover
    • Lincoln
    • Audi
    • Volvo
    • Honda
    • Nissan
    • Ford
    • Porsche
    • Jaguar
    • Acura
    • Polestar
    • Infiniti
    • Renault
    • Hyundai
    • Kia
    • Genesis

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Optimus'tan etkileyici dans gösterisi

    Profil resmi
    TheLuBu 18 saat önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

    Profil resmi
    Evren7 2 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

    Profil resmi
    goro1982 3 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    watch dogs türkçe yama multidrive s evin balkona güvercin yuva yapması ne anlama gelir diyanet genzime su kaçtı ne yapmalıyım god of war oynama sırası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI nova 13 Pro
    HUAWEI nova 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Gaming 3
    Lenovo IdeaPad Gaming 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum