Apple CarPlay Ultra nasıl bir deneyim sunacak? İlk inceleme videosu yayınlandı

Tam Boyutta Gör Apple CarPlay Ultra’nın tanıtılmasından sonra Aston Martin, yeni bilgi-eğlence yazılımının ilk videosunu paylaştı. Ardından Top Gear'ın YouTube kanalında yayınlanan inceleme videosuyla yeni nesil CarPlay’in gerçekte nasıl bir deneyim sunacağını öğrenmiş olduk.

Apple, yeni nesil CarPlay Ultra'yı tanıttı: Yenilikler neler? 3 gün önce eklendi

Videoda ‌Apple CarPlay‌ Ultra kurulum süreci, navigasyon, gösterge panelinin kişiselleştirilmesi, araç işlevlerinin kontrolü, widget seçenekleri, özelleştirilebilir temalar dahil merak edilecek birçok detay gösteriliyor.

Apple, ‌CarPlay‌‌ Ultra sistemini ilk olarak Kuzey Amerika’da yeni Aston Martin siparişi verenlere sunacak. Birkaç hafta içinde de yazılım güncellemesiyle mevcut Aston Martin araç sahipleri de yeni nesil CarPlay’i deneyimleyebilecek.

Hyundai, Kia ve Genesis dahil olmak üzere dünyadaki diğer otomobil üreticileri, ‌‌CarPlay‌‌ Ultra'yı sunmak için hâlâ çalışıyor. ‌‌Apple CarPlay‌‌ Ultra’yı kullanabilmeniz için iPhone 12 daha yeni bir modele sahip olmanız ve yazılım sürümünün en düşük iOS 18.5 olması gerekiyor.

Apple'a göre, CarPlay Ultra'yı desteklemeyi taahhüt eden otomobil üreticileri şunlar:

Land Rover

Lincoln

Audi

Volvo

Honda

Nissan

Ford

Porsche

Jaguar

Acura

Polestar

Infiniti

Renault

Hyundai

Kia

Genesis

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Apple CarPlay Ultra detaylı inceleme videosu yayınlandı