iOS 19 ile birlikte Apple Watch ve Apple TV'lerin de arayüzü yenilenecek

Tam Boyutta Gör Apple, merakla beklenen yeni yazılımlarını 9 Haziran'da başlayacak WWDC 2025 etkinliğinde tanıtacak. Şimdiye kadar Apple’ın iOS 19 güncellemesiyle büyük tasarım değişikliği getireceği, macOS 16 sürümünde de birkaç değişiklik uygulayacağı ortaya atılmıştı. Son rapor, hem watchOS hem de tvOS’de tasarım yenilemesi göreceğimizi, visionOS’te de rötuşlar olacağını söylüyor.

Apple WWDC 2025 etkinliğinde neler tanıtılacak? 1 gün önce eklendi

watchOS 12 ve tvOS 19 yeni tasarımla geliyor

Bloomberg’den Mark Gurman, iOS ve iPadOS ile birlikte tvOS ve watchOS'in de tasarım değişikliğinden etkileneceğini ve tüm işletim sistemlerinde bir uyum yakalanacağını söylüyor.

Apple Watch yazılımı birkaç kez elden geçirilmiş olsa da, tvOS 2015'te tanıtıldığından beri nispeten değişmeden kaldı. Ayrıca şu anda tvOS iOS'te kullanılan görsel tasarım dilinden oldukça farklı görünüyor. 2013’te yayınlanan iOS 7, iPhone yazılımında şimdiye kadarki en büyük görsel değişiklik olsa da, son yenileme çok daha geniş bir şekilde hissedilecek.

Sızıntılar, iOS 19'un genel görünüm ve hissinin Apple'ın karma gerçeklik başlığına güç veren visionOS’e benzer yeniden tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Yenilemenin bir parçası olarak, Apple'ın daha yuvarlak köşeli simgelere geçeceği ve birçok sistem uygulamasını yeniden tasarlayacağı bildiriliyor. Kamera uygulaması bile elden geçirilecek; Apple rahat erişim için çoğu kontrolü alta taşıyacak.

Apple WWDC 2025 etkinliği ne zaman?

Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC), 9 Haziran - 13 Haziran 2025 tarihleri ​​arasında online olarak düzenlenecek. Apple’ın bu etkinlikte iOS 19, iPadOS 19, watchOS 12, tvOS 19, macOS 16 ve visionOS 3 ile gelecek yeniliklerle birlikte yeni Apple Intelligence özelliklerini tanıtması bekleniyor.

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Apple, iOS 19 ile birlikte yenilenmiş watchOS ve tvOS'i tanıtacak

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