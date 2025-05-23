Trump, Apple'ı tehdit etti: ABD'de üretmezse %25 gümrük vergisi getirecek

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Uzun zaman önce Apple'dan Tim Cook'a, ABD'de satılacak iPhone'larının Hindistan'da veya başka bir yerde değil, ABD'de üretilmesini beklediğimi bildirdim. Eğer durum böyle değilse, Apple ABD'ye en az %25'lik bir gümrük vergisi ödemelidir" açıklamasında bulundu.
ABD'de satılan tüm iPhone'ların Hindistan'da üretilmesi planlanıyor
Geçtiğimiz günlerde, Apple'ın ABD'de satılacak tüm iPhone'ları Hindistan'da tedarik etmeyi planladığı ortaya çıkmış ve ardından Trump'ın, Tim Cook ile küçük bir sorun yaşadığı haber edilmişti.
Dün Financial Times, Apple'ın ana üreticisi olan FoxConn'un iPhone ekranları tedarik etmek için Hindistan'ın Chennai kentinde 1,5 milyar dolarlık bir tesis geliştirdiğini bildirdi. Apple, hem Covid hem de ABD-Çin gerilimi nedeniyle üretimini bir süredir çeşitlendirmeye çalışıyor. Bu amaçla şirket, Hindistan'daki üretimini arttırmayı planlıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde dünya çapında satılan iPhone’ların yaklaşık %25'inin Hindistan'da üretilmesi planlanıyor.
Apple önümüzdeki dört yıl içinde ABD'ye 500 milyar dolar yatırım yapma sözü vermiş olsa da, endüstri uzmanları, iPhone'ların ABD'de üretilmesinin zor olduğunu söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir
Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...
para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz
Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük