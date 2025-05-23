Trump, Apple'ı tehdit etti: ABD'de üretmezse %25 gümrük vergisi getirecek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump, Apple'ın iPhone üretimini ABD'ye taşımaması durumunda şirketi en az %25 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Uzun zaman önce Apple'dan Tim Cook'a, ABD'de satılacak iPhone'larının Hindistan'da veya başka bir yerde değil, ABD'de üretilmesini beklediğimi bildirdim. Eğer durum böyle değilse, Apple ABD'ye en az %25'lik bir gümrük vergisi ödemelidir" açıklamasında bulundu.

ABD'de satılan tüm iPhone'ların Hindistan'da üretilmesi planlanıyor

Geçtiğimiz günlerde, Apple'ın ABD'de satılacak tüm iPhone'ları Hindistan'da tedarik etmeyi planladığı ortaya çıkmış ve ardından Trump'ın, Tim Cook ile küçük bir sorun yaşadığı haber edilmişti.

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Dün Financial Times, Apple'ın ana üreticisi olan FoxConn'un iPhone ekranları tedarik etmek için Hindistan'ın Chennai kentinde 1,5 milyar dolarlık bir tesis geliştirdiğini bildirdi. Apple, hem Covid hem de ABD-Çin gerilimi nedeniyle üretimini bir süredir çeşitlendirmeye çalışıyor. Bu amaçla şirket, Hindistan'daki üretimini arttırmayı planlıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde dünya çapında satılan iPhone’ların yaklaşık %25'inin Hindistan'da üretilmesi planlanıyor.

Apple önümüzdeki dört yıl içinde ABD'ye 500 milyar dolar yatırım yapma sözü vermiş olsa da, endüstri uzmanları, iPhone'ların ABD'de üretilmesinin zor olduğunu söylüyor.

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Trump, Apple'ı tehdit etti: ABD'de üretmezse %25 vergi getirecek

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