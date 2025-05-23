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    Trump, Apple'ı tehdit etti: ABD'de üretmezse %25 gümrük vergisi getirecek

    ABD Başkanı Donald Trump, Apple'ın Hindistan'daki üretim planlarına tepki gösterdi. iPhone üretiminin ABD'ye taşınmaması durumunda şirketi en az %25 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti.

    Trump, Apple'ı tehdit etti: ABD'de üretmezse %25 vergi getirecek Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump, Apple'ın iPhone üretimini ABD'ye taşımaması durumunda şirketi en az %25 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti.

    Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Uzun zaman önce Apple'dan Tim Cook'a, ABD'de satılacak iPhone'larının Hindistan'da veya başka bir yerde değil, ABD'de üretilmesini beklediğimi bildirdim. Eğer durum böyle değilse, Apple ABD'ye en az %25'lik bir gümrük vergisi ödemelidir" açıklamasında bulundu.

    ABD'de satılan tüm iPhone'ların Hindistan'da üretilmesi planlanıyor

    Geçtiğimiz günlerde, Apple'ın ABD'de satılacak tüm iPhone'ları Hindistan'da tedarik etmeyi planladığı ortaya çıkmış ve ardından Trump'ın, Tim Cook ile küçük bir sorun yaşadığı haber edilmişti.

    Dün Financial Times, Apple'ın ana üreticisi olan FoxConn'un iPhone ekranları tedarik etmek için Hindistan'ın Chennai kentinde 1,5 milyar dolarlık bir tesis geliştirdiğini bildirdi. Apple, hem Covid hem de ABD-Çin gerilimi nedeniyle üretimini bir süredir çeşitlendirmeye çalışıyor. Bu amaçla şirket, Hindistan'daki üretimini arttırmayı planlıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde dünya çapında satılan iPhone’ların yaklaşık %25'inin Hindistan'da üretilmesi planlanıyor.

    Apple önümüzdeki dört yıl içinde ABD'ye 500 milyar dolar yatırım yapma sözü vermiş olsa da, endüstri uzmanları, iPhone'ların ABD'de üretilmesinin zor olduğunu söylüyor.

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 3 saat önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 3 saat önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    Richard Parker 10 saat önce

    para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz

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    turkelvis 2 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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