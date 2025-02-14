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    Intel 18A ile TSMC N2 üretim süreçleri karşılaştırıldı

    Intel’in merakla beklenen 18A (1.8nm sınıfı) üretim süreci ile TSMC’nin N2 (2nm sınıfı) üretim süreçleri karşılaştırıldı. Görünüşe göre Intel daha hızlı ancak TSMC de daha fazla yoğunluk sunuyor.
    Intel 18A ile TSMC N2 üretim süreçleri karşılaştırıldı Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken dünyasında en büyük rekabetlerden biri, üretim teknolojilerinde yaşanıyor. Intel'in 18A (1.8nm sınıfı) ve TSMC'nin N2 (2nm sınıfı) üretim süreçleri, endüstrinin yaklaşan en ileri üretim teknolojileri olarak dikkat çekiyor. TechInsights ve SemiWiki tarafından açıklanan verilere göre, Intel'in 18A süreci daha yüksek performans sunarken, TSMC'nin N2 teknolojisi daha yüksek transistör yoğunluğuyla öne çıkıyor.

    Yarı iletkenlerde rekabet kızışacak

    TechInsights'ın analizine göre, TSMC'nin N2 süreci, yüksek yoğunluklu standart hücre transistör yoğunluğunda 313 milyon transistör/mm² seviyesine ulaşıyor. Buna karşılık, Intel’in 18A süreci 238 MTr/mm², Samsung’un SF2/SF3P süreci ise 231 MTr/mm² seviyesinde bulunuyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.

    Intel 18A ile TSMC N2 üretim süreçleri karşılaştırıldı Tam Boyutta Gör
    Öncelikle tek başına yüksek yoğunluklu hücreler yeterli değildir. Modern yüksek performanslı işlemciler yalnızca bunlara dayanmıyor, aynı zamanda yüksek performans ve düşük güç tüketimi hücreleri de kullanılarak dengeli bir yapı oluşturuyor. TSMC’nin FinFlex ve NanoFlex teknolojileri de bu çeşitliliğe katkıda bulunuyor.

    Bir diğer konu ise Intel ve TSMC’nin yüksek performanslı ve güç tüketimli standart hücrelerinin nasıl karşılaştırıldığı net değil. Evet, TSMC yoğunluk tarafında önde olabilir ancak diğer alanlarda fark daha küçük olabilir. Son olarak, firmaların sunmuş olduğu teknik veriler, üreticilerin kendi iç testleriyle belirlenmiş durumda. Gerçek dünya koşullarında performanslar farklılık gösterebilir.

    Intel 18A performans avantajına sahip olabilir

    Yine de TechInsights, performans söz konusu olduğunda Intel18A’nın TSMC'nin N2'si ve Samsung'un SF2'si (eski adıyla SF3P) karşısında üstün olacağına inanıyor. Ek olarak Intel 18A süreci PowerVia teknolojisini destekliyor. PowerVia, transistörlerin altından güç dağıtımı sağlayarak hem performansı hem de transistör yoğunluğunu artırabilir. TSMC'nin N2 süreci ise bu özelliğe sahip değil. Ancak bu, her 18A çipinin PowerVia kullanacağı anlamına gelmiyor.

    Enerji verimliliği açısından, TechInsights analistleri TSMC'nin N2 süreciyle üretilen bir çipin, Samsung’un SF2 süreciyle üretilen benzer bir çipe kıyasla daha az güç tüketeceğini öngörüyor. TSMC, son yıllarda düşük güç tüketimi konusunda önemli bir liderlik göstermiş durumda. Intel’in bu konuda nasıl bir performans göstereceği henüz belirsiz olsa da, 18A sürecinin en azından belirli senaryolarda güç verimliliği avantajı sağlaması bekleniyor.

    Üretim takvimlerine baktığımızda ise Intel 18A’nın seri üretime 2025'in ortalarında girmesi planlanıyor. İlk 18A tabanlı işlemciler, "Panther Lake" çipleri olacak ve bu yılın sonunda piyasaya sürülecek. Öte yandan, TSMC’nin N2 süreci için yüksek hacimli üretimin 2025’in son çeyreğinde başlaması ve bu süreçle üretilen ilk ürünlerin 2026’nın ortalarına kadar piyasaya çıkmaması bekleniyor. Samsung’un SF2 sürecinin üretime ne zaman gireceği konusunda kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, şirket 2025 yılında üretime başlayabileceğini belirtiyor.

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    Rindaman 20 saat önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 1 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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