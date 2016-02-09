60.000TL'lik üst seviye masaüstü bilgisayar nasıl olur, işte cevabı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlar söz konusu olduğunda, dünya çapında nam salmış iddialı üreticilerden biri de Amerika merkezli Maingear. Kurucusu ve sahibi Wallace Santos, iş hayatına anavatanı Brezilya'daki bir Türk şirketinde başladığı için bizlere karşı ayrıca sempatisi olan yüksek performans tutkunu bir girişimci. Onun yönetimindeki Maingear'ın sipariş üzerine kurguladığı yeni masaüstü bilgisayar hem fiyatı hem de donanımıyla bir hayli dikkat çekici.
Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmadan bu özel yapım bilgisayarın özelliklerine yakından bakalım;
- Sistem merkezinde 2 adet Intel Xeon E5-2687W işlemci.
Bu işlemciler 8 çekirdekli olup Turbo ile 3.8GHz'de çalışıyor ve 20MB tampon bellekle geliyor. Intel'in adetli alımlarda uyguladığı işlemci başına liste fiyatı yaklaşık 2000 dolar.
Bu işlemciler 8 çekirdekli olup Turbo ile 3.8GHz'de çalışıyor ve 20MB tampon bellekle geliyor. Intel'in adetli alımlarda uyguladığı işlemci başına liste fiyatı yaklaşık 2000 dolar.
- Çift soketli üst seviye sunucu anakartı. Bu anakart aynı zamanda yüksek başarımlı iş istasyonları için optimize edilmiş, çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan profesyonel bir çözüm: C602 çipsetli Asus anakart.
- Hem oyun hem de tasarım/animasyon uygulamalarında en yüksek performans ve aynı zamanda yüksek başarımlı GPGPU hızlandırma projeleri için dört adet GeForcec GTX Titan Z ekran kartı.Toplam maliyeti yaklaşık 10.000$.
- Samsung Pro serisi toplam 10 Terabyte kapasiteli çoklu SSD sürücüleri.
- Grafik kartları ve işlemciler için EK'nın sıvı soğutma blokları.
- Tüm sistemi beslemesi için iki adet Corsair AX1200i güç kaynağı.
- Kasa için özelleştirmeler, ışıklandırma ve diğer detaylar.
Böylesi özel bir sistemi merak edenler için kısa bir video da var, aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
https://www.facebook.com/wallace.santos/videos/10153225791035881/
https://www.facebook.com/wallace.santos/videos/10153225791035881/
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AMA BANENA
Dalga geçenlerin yanı sıra ciddi ciddi fiyat/performans hesabı yapanlar olmuş la.
Sence 100.000 TL'lik PC'ye sahip olan biri 1500 TL'lik bir konsolu alamayacak durumda mı?
12 bin tl cepkask sigortasınıda unutma :)
çok hoşsun :)
nowgamer.com/...
Böyle bir pc alan adamın derdi bence sadece oyun değildir.
Zaten dert de edinmez niye Driveclub'ı kaçırdım diye. Adamın boş harcayacağı o kadar çok para var ki baksana
1 Misafir
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