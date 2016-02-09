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60.000TL'lik üst seviye masaüstü bilgisayar nasıl olur, işte cevabı

Yüksek performanslı bilgisayarları seviyoruz ancak böylesini pek çoğumuz ne yazık ki ancak hayal edebiliyoruz. Özelleştirilmiş detayları ve rüya seviye donanımlarıyla bu bilgisayar hayli iddialı.
3 yıl
22,9b
1
85
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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60.000TL'lik üst seviye masaüstü bilgisayar nasıl olur, işte cevabı
 
Yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlar söz konusu olduğunda, dünya çapında nam salmış iddialı üreticilerden biri de Amerika merkezli Maingear. Kurucusu ve sahibi Wallace Santos, iş hayatına anavatanı Brezilya'daki bir Türk şirketinde başladığı için bizlere karşı ayrıca sempatisi olan yüksek performans tutkunu bir girişimci. Onun yönetimindeki Maingear'ın sipariş üzerine kurguladığı yeni masaüstü bilgisayar hem fiyatı hem de donanımıyla bir hayli dikkat çekici.
Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmadan bu özel yapım bilgisayarın özelliklerine yakından bakalım;
- Sistem merkezinde 2 adet Intel Xeon E5-2687W işlemci.
Bu işlemciler 8 çekirdekli olup Turbo ile 3.8GHz'de çalışıyor ve 20MB tampon bellekle geliyor. Intel'in adetli alımlarda uyguladığı işlemci başına liste fiyatı yaklaşık 2000 dolar.
- Çift soketli üst seviye sunucu anakartı. Bu anakart aynı zamanda yüksek başarımlı iş istasyonları için optimize edilmiş, çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan profesyonel bir çözüm: C602 çipsetli Asus anakart.
- Hem oyun hem de tasarım/animasyon uygulamalarında en yüksek performans ve aynı zamanda yüksek başarımlı GPGPU hızlandırma projeleri için dört adet GeForcec GTX Titan Z ekran kartı.Toplam maliyeti yaklaşık 10.000$.
- Samsung  Pro serisi toplam 10 Terabyte kapasiteli çoklu SSD sürücüleri.
- Grafik kartları ve işlemciler için EK'nın sıvı soğutma blokları.
- Tüm sistemi beslemesi için iki adet Corsair AX1200i güç kaynağı.
- Kasa için özelleştirmeler, ışıklandırma ve diğer detaylar.  
Böylesi özel bir sistemi merak edenler için kısa bir video da var, aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
https://www.facebook.com/wallace.santos/videos/10153225791035881/ 
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fatihburak95 3 yıl en beğenilen
20000 e ayni performansi alirsin hemen hemen ssd yi dusur ekran kartlarini 980ti yap kalan parayla da 2012 golf alinabilir. Buraya sormadan lc topluyorlar sonra para cope gidiyor...
20000 e ayni performansi alirsin hemen hemen ssd yi dusur ekran kartlarini 980ti yap kalan parayla da 2012 golf alinabilir. Buraya sormadan lc topluyorlar sonr...
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Cenkay KESER 3 yıl
Dedim yoksa Monster 60.000 TL'lik bilgisayar yaptıda DH'de incelemesi mi geldi :D
1 Yanıt Yanıtla +19
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computerboy_1987 3 yıl
60 bin liram olsa önce ev alırım sonra gider 1500 tl kredi çeker ikinci el bilgisayar alırım ohhhhh çok güzel fakirim.
1 Yanıt Yanıtla +18
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1 Avatar
GOD OF THE TECH 3 yıl
4 980 ti oc 10000 tl desek 5 tl geri kalan parçalar 15 tl ye daha fazla fps
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DH Misafiri 3 yıl
adsfasd f asdfa f ads asdfas df
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ksking 3 yıl
link ölü
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WoLFLyCris12 3 yıl
AC_Hawker
DH Misafiri100.000 TLlik pcde toplasanız bu grafikleri göremeyeceksiniz. Hilesiz multi ise tam bir hayal. RDR, Uncharted gibi kaçırdığınız başyapıtlardan bahsetmiyorum bile. Kendinizi ateşe atmayın...http://www.nowgamer.com/driveclubs-insane-weather-update-makes-it-look-real/
çok hoşsun :)

AMA BANENA
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Dovahkiin 3 yıl
Bu tarz kendi kategorisinde uçuk fiyatlı olan ürünler "prestij" için alınır, paranın karşılığını versin diye değil.
Dalga geçenlerin yanı sıra ciddi ciddi fiyat/performans hesabı yapanlar olmuş la.
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ugr097 3 yıl
DH Misafiri
100.000 TLlik pcde toplasanız bu grafikleri göremeyeceksiniz. Hilesiz multi ise tam bir hayal. RDR, Uncharted gibi kaçırdığınız başyapıtlardan bahsetmiyorum bile. Kendinizi ateşe atmayın...http://www.nowgamer.com/driveclubs-insane-weather-update-makes-it-look-real/

Sence 100.000 TL'lik PC'ye sahip olan biri 1500 TL'lik bir konsolu alamayacak durumda mı?
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Besiktask34 3 yıl
gOkO
Yarın kredi çekip alıyorum.

12 bin tl cepkask sigortasınıda unutma :)
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cceviz 3 yıl
Alacaksın seneye fiyatı yarı yarıya düşecek. Sırf zarar.
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AC_Hawker 3 yıl
DH Misafiri
100.000 TLlik pcde toplasanız bu grafikleri göremeyeceksiniz. Hilesiz multi ise tam bir hayal. RDR, Uncharted gibi kaçırdığınız başyapıtlardan bahsetmiyorum bile. Kendinizi ateşe atmayın...http://www.nowgamer.com/driveclubs-insane-weather-update-makes-it-look-real/

çok hoşsun :)
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DH Misafiri 3 yıl
100.000 TL'lik pc'de toplasanız bu grafikleri göremeyeceksiniz. Hilesiz multi ise tam bir hayal. RDR, Uncharted gibi kaçırdığınız başyapıtlardan bahsetmiyorum bile. Kendinizi ateşe atmayın...
nowgamer.com/...
2 Yanıt Yanıtla +1
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darkdevil35 3 yıl DH Misafiri
Atladığınız en önemli konu pc oyuncularının çuğunda ps 4 var zaten ex oyunları ps 4 te diğer oyunları pc de oynuyoruz sebebi ise yüksek grafik ve yüksek fps değerleri ex oyunları mecburan ps 4 te 30 fps gibi çok düşük hızlarla oynuyoruz sonra iyi ki pc var diyoruz referansıma bakarsanız 1 yıl içinde 2 kez ps 4 alıp sattım sebebi ps 4 teki aa olmaması ve 1080 p de bile 30 fps de ancak oyun açabilmesi çekilmiyor tabi pc ile konsoldaki grafik farklarına girmedim bile üstüne fps oyunları klavye ve mause olmadan tam işkence.
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The Balance 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
100.000 TL'lik pc'de toplasanız bu grafikleri göremeyeceksiniz. Hilesiz multi ise tam bir hayal. RDR, Uncharted gibi kaçırdığınız başyapıtlardan bahsetmiyorum bile. Kendinizi ateşe atmayın...
nowgamer.com/...

Böyle bir pc alan adamın derdi bence sadece oyun değildir.

Zaten dert de edinmez niye Driveclub'ı kaçırdım diye. Adamın boş harcayacağı o kadar çok para var ki baksana
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