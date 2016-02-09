60.000TL'lik üst seviye masaüstü bilgisayar nasıl olur, işte cevabı

Yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlar söz konusu olduğunda, dünya çapında nam salmış iddialı üreticilerden biri de Amerika merkezli Maingear. Kurucusu ve sahibi Wallace Santos, iş hayatına anavatanı Brezilya'daki bir Türk şirketinde başladığı için bizlere karşı ayrıca sempatisi olan yüksek performans tutkunu bir girişimci. Onun yönetimindeki Maingear'ın sipariş üzerine kurguladığı yeni masaüstü bilgisayar hem fiyatı hem de donanımıyla bir hayli dikkat çekici.

Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmadan bu özel yapım bilgisayarın özelliklerine yakından bakalım;

- Çift soketli üst seviye sunucu anakartı. Bu anakart aynı zamanda yüksek başarımlı iş istasyonları için optimize edilmiş, çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan profesyonel bir çözüm: C602 çipsetli Asus anakart.

- Hem oyun hem de tasarım/animasyon uygulamalarında en yüksek performans ve aynı zamanda yüksek başarımlı GPGPU hızlandırma projeleri için dört adet GeForcec GTX Titan Z ekran kartı.Toplam maliyeti yaklaşık 10.000$.

- Samsung Pro serisi toplam 10 Terabyte kapasiteli çoklu SSD sürücüleri.

- Grafik kartları ve işlemciler için EK'nın sıvı soğutma blokları.

- Tüm sistemi beslemesi için iki adet Corsair AX1200i güç kaynağı.

- Kasa için özelleştirmeler, ışıklandırma ve diğer detaylar.



https://www.facebook.com/wallace.santos/videos/10153225791035881/ Böylesi özel bir sistemi merak edenler için kısa bir video da var, aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

- Sistem merkezinde 2 adet Intel Xeon E5-2687W işlemci.Bu işlemciler 8 çekirdekli olup Turbo ile 3.8GHz'de çalışıyor ve 20MB tampon bellekle geliyor. Intel'in adetli alımlarda uyguladığı işlemci başına liste fiyatı yaklaşık 2000 dolar.