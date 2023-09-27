Intel Meteor Lake işlemcileri masaüstüne gelmeyecek: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Intel Genel Müdür Yardımcısı ve Bilgi İşlem Grubu başkanı Michelle Johnston Holthaus, Meteor Lake işlemcilerinin ''tepeden tırnağa tek bir işlemci ailesi'' olacağını belirtmişti. Ancak Intel, bu açıklamaya netlik kazandırarak 14. Nesil Meteor Lake ailesinin bildiğimiz anlamıyla masaüstü bilgisayarlara gelmeyeceğini duyurdu.

Meteor Lake masaüstüne gelmeyecek

14. Nesil Meteor Lake işlemcileri yaklaşmakta olan LGA1851 gibi soketli bir masaüstü paketine girmeyecek. Yeni işlemciler, mobil (dizüstü bilgisayar ve tabletler) ve belirli işlemci modellerine dayalı soketsiz modeller olarak hepsi bir arada (AIO) masaüstü bilgisayarlar ve mini PC'ler oluşturmak için OEM'lere sunulacak.

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Bu, LGA 1851 platformunda yeni yongaların piyasaya sürülmesini bekleyen masaüstü bilgisayar oyuncuları ve meraklıları için kesinlikle hayal kırıklığı yaratan bir gelişme diyebiliriz. Öte yandan LGA 1851 platformu artık neredeyse kesin bir şekilde Intel Arrow Lake-S ailesiyle birlikte 2024’in ikinci yarısında kullanılmaya başlanacak. Bu arada önümüzdeki haftalarda Raptor Lake Refresh ailesi mevcut LGA 1700 platformunda yerini alacak.

Arrow Lake, Raptor Lake Refresh'in yerini alacağına göre, performans açısından masaüstü bilgisayarlarda Meteor Lake'ten Arrow Lake'e geçişten daha büyük bir sıçrama bekleyebiliriz. Mevcut tahminlere göre Arrow Lake, 13. Nesile oranla yüzde 21’e kadar performans artışı getirebilir. Ancak önümüzde daha bir yıl var ve bu sayılar muhtemelen değişecek.

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Intel Meteor Lake işlemcileri masaüstüne gelmeyecek