Intel Meteor Lake işlemcileri masaüstüne gelmeyecek: İşte detaylar

Meteor Lake masaüstüne gelmeyecek
14. Nesil Meteor Lake işlemcileri yaklaşmakta olan LGA1851 gibi soketli bir masaüstü paketine girmeyecek. Yeni işlemciler, mobil (dizüstü bilgisayar ve tabletler) ve belirli işlemci modellerine dayalı soketsiz modeller olarak hepsi bir arada (AIO) masaüstü bilgisayarlar ve mini PC'ler oluşturmak için OEM'lere sunulacak.
Bu, LGA 1851 platformunda yeni yongaların piyasaya sürülmesini bekleyen masaüstü bilgisayar oyuncuları ve meraklıları için kesinlikle hayal kırıklığı yaratan bir gelişme diyebiliriz. Öte yandan LGA 1851 platformu artık neredeyse kesin bir şekilde Intel Arrow Lake-S ailesiyle birlikte 2024’in ikinci yarısında kullanılmaya başlanacak. Bu arada önümüzdeki haftalarda Raptor Lake Refresh ailesi mevcut LGA 1700 platformunda yerini alacak.
Arrow Lake, Raptor Lake Refresh'in yerini alacağına göre, performans açısından masaüstü bilgisayarlarda Meteor Lake'ten Arrow Lake'e geçişten daha büyük bir sıçrama bekleyebiliriz. Mevcut tahminlere göre Arrow Lake, 13. Nesile oranla yüzde 21’e kadar performans artışı getirebilir. Ancak önümüzde daha bir yıl var ve bu sayılar muhtemelen değişecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.