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    Anlık Bildirim

    Intel Meteor Lake işlemcileri masaüstüne gelmeyecek: İşte detaylar

    Intel, önümüzdeki haftalarda 14. Nesil Meteor Lake ve Raptor Lake Refresh masaüstü işlemcilerini duyuracak. Ancak Meteor Lake işlemcileri tam anlamıyla masaüstüne gelmeyecek.
    Intel Meteor Lake işlemcileri masaüstüne gelmeyecek Tam Boyutta Gör
    Intel Genel Müdür Yardımcısı ve Bilgi İşlem Grubu başkanı Michelle Johnston Holthaus, Meteor Lake işlemcilerinin ''tepeden tırnağa tek bir işlemci ailesi'' olacağını belirtmişti. Ancak Intel, bu açıklamaya netlik kazandırarak 14. Nesil Meteor Lake ailesinin bildiğimiz anlamıyla masaüstü bilgisayarlara gelmeyeceğini duyurdu.

    Meteor Lake masaüstüne gelmeyecek

    14. Nesil Meteor Lake işlemcileri yaklaşmakta olan LGA1851 gibi soketli bir masaüstü paketine girmeyecek. Yeni işlemciler, mobil (dizüstü bilgisayar ve tabletler) ve belirli işlemci modellerine dayalı soketsiz modeller olarak hepsi bir arada (AIO) masaüstü bilgisayarlar ve mini PC'ler oluşturmak için OEM'lere sunulacak. 

    Bu, LGA 1851 platformunda yeni yongaların piyasaya sürülmesini bekleyen masaüstü bilgisayar oyuncuları ve meraklıları için kesinlikle hayal kırıklığı yaratan bir gelişme diyebiliriz. Öte yandan LGA 1851 platformu artık neredeyse kesin bir şekilde Intel Arrow Lake-S ailesiyle birlikte 2024’in ikinci yarısında kullanılmaya başlanacak. Bu arada önümüzdeki haftalarda Raptor Lake Refresh ailesi mevcut LGA 1700 platformunda yerini alacak.

    Arrow Lake, Raptor Lake Refresh'in yerini alacağına göre, performans açısından masaüstü bilgisayarlarda Meteor Lake'ten Arrow Lake'e geçişten daha büyük bir sıçrama bekleyebiliriz. Mevcut tahminlere göre Arrow Lake, 13. Nesile oranla yüzde 21’e kadar performans artışı getirebilir. Ancak önümüzde daha bir yıl var ve bu sayılar muhtemelen değişecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 6 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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