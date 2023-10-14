Intel Arrow Lake-S masaüstü işlemciler %15'e kadar performans artışı vadediyor

Tam Boyutta Gör

Intel Arrow Lake-S masaüstü CPU'ları üst seviye PC oyuncuları ve giriş seviyesi iş istasyonu kullanıcıları için 2024 yılında piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

Temmuz ayında Arrow Lake-S masaüstü CPU'larının 13. nesil Raptor Lake-S masaüstü işlemcilerine göre performans kazanımını gösteren tahminleri görmüştük. Bu tahminlere göre tek çekirdekte %2, çok çekirdekte %14'lük saat başına performans artışı (IPC) olduğu görülmüştü. O zamandan bu yana yapılan optimizasyonlar performansı artırsa da çok büyük bir kazanım elde edilememiş gözüküyor.

Tam Boyutta Gör

Tek çekirdekte %5, çok çekirdekte %15 kazanım

Anandtech forumlarından sızan bir slayt resmi Arrow Lake-S işlemcilerinin performansını gözler önüne seriyor. Slayta göre tek çekirdekte %5, çok çekirdekte %15'lik bir saat başına performans artışı olduğu görülüyor. Ayrıca yeni işlemcilerde %50 daha fazla L2 önbellek olduğu belirtilmiş. İşlemcinin çıkışına bir yıl kadar bir süre olduğu düşünülürse bir miktar daha performans artışı olması muhtemel.

Arrow Lake-S işlemcilerine ek olarak yeni Battlemage1 mimarisine sahip grafik kartlarından da bahsedilmekte. Bu kartlar üst seviye oyuncu segmentine konumlanacaklar.

Bu fiyata yok satar: Intel Arc A580 sonunda satışa çıkıyor 3 gün önce eklendi

24 çekirdekli yapıda olacak

Arrow Lake-S masaüstü işlemcileri çeşitli çekirdek konfigürasyonlarıyla gelecek ancak şu anda en öne çıkanı 8 performans ve 16 verimlilik çekirdeğe sahip tasarım. 24 çekirdekli bu tasarım 13. ve 14. nesil işlemcilerle aynı sayıda çekirdeğe sahip. Önceki sızıntılara göre yeni işlemci ailesi 3 çeşit zar içerecek:

Arrow Lake-S 24 (8P + 16E) / 4 Xe çekirdeği/ 125W TDP

Arrow Lake-S 24 (8P + 16E) / 4 Xe çekirdeği/ 65W TDP

Arrow Lake-S 24 (8P + 16E) / 4 Xe çekirdeği/ 35W TDP

Yeni işlemcilerin özellikleri neler?

Intel Arrow Lake-S masaüstü işlemcileri yeni nesil LGA 1851 soketli 800 serisi anakartlarla gelecek ve özellikleri şöyle olacak:

LGA 1851 soketi 2026'a kadar desteklenecek

DDR4 desteği olmayacak , sadece DDR5 destekleyecek

, sadece DDR5 destekleyecek 800 serisi anakartlarla başlayacak

DDR5-6400 bellek desteği

P-Core başına 3 MB L2 önbelleği

Yenilenmiş Alchemist entegre GPU'ları

8+16, 8+0, 6+8 çekirdek dizilimi

Intel 20A üretim süreci

Arrow Lake-S masaüstü işlemcileri 2024 yılının ikinci yarısında piyasaya çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel Arrow Lake-S işlemciler için yeni performans rakamları