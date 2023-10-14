Intel Arrow Lake-S masaüstü işlemciler %15'e kadar performans artışı vadediyor

- Tek çekirdekte %5, çok çekirdekte %15 kazanım
- 24 çekirdekli yapıda olacak
- Yeni işlemcilerin özellikleri neler?
- Yorumlar
Intel Arrow Lake-S masaüstü CPU'ları üst seviye PC oyuncuları ve giriş seviyesi iş istasyonu kullanıcıları için 2024 yılında piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.
Temmuz ayında Arrow Lake-S masaüstü CPU'larının 13. nesil Raptor Lake-S masaüstü işlemcilerine göre performans kazanımını gösteren tahminleri görmüştük. Bu tahminlere göre tek çekirdekte %2, çok çekirdekte %14'lük saat başına performans artışı (IPC) olduğu görülmüştü. O zamandan bu yana yapılan optimizasyonlar performansı artırsa da çok büyük bir kazanım elde edilememiş gözüküyor.
Tek çekirdekte %5, çok çekirdekte %15 kazanım
Anandtech forumlarından sızan bir slayt resmi Arrow Lake-S işlemcilerinin performansını gözler önüne seriyor. Slayta göre tek çekirdekte %5, çok çekirdekte %15'lik bir saat başına performans artışı olduğu görülüyor. Ayrıca yeni işlemcilerde %50 daha fazla L2 önbellek olduğu belirtilmiş. İşlemcinin çıkışına bir yıl kadar bir süre olduğu düşünülürse bir miktar daha performans artışı olması muhtemel.
Arrow Lake-S işlemcilerine ek olarak yeni Battlemage1 mimarisine sahip grafik kartlarından da bahsedilmekte. Bu kartlar üst seviye oyuncu segmentine konumlanacaklar.
24 çekirdekli yapıda olacak
Arrow Lake-S masaüstü işlemcileri çeşitli çekirdek konfigürasyonlarıyla gelecek ancak şu anda en öne çıkanı 8 performans ve 16 verimlilik çekirdeğe sahip tasarım. 24 çekirdekli bu tasarım 13. ve 14. nesil işlemcilerle aynı sayıda çekirdeğe sahip. Önceki sızıntılara göre yeni işlemci ailesi 3 çeşit zar içerecek:
- Arrow Lake-S 24 (8P + 16E) / 4 Xe çekirdeği/ 125W TDP
- Arrow Lake-S 24 (8P + 16E) / 4 Xe çekirdeği/ 65W TDP
- Arrow Lake-S 24 (8P + 16E) / 4 Xe çekirdeği/ 35W TDP
Yeni işlemcilerin özellikleri neler?
Intel Arrow Lake-S masaüstü işlemcileri yeni nesil LGA 1851 soketli 800 serisi anakartlarla gelecek ve özellikleri şöyle olacak:
- LGA 1851 soketi 2026'a kadar desteklenecek
- DDR4 desteği olmayacak, sadece DDR5 destekleyecek
- 800 serisi anakartlarla başlayacak
- DDR5-6400 bellek desteği
- P-Core başına 3 MB L2 önbelleği
- Yenilenmiş Alchemist entegre GPU'ları
- 8+16, 8+0, 6+8 çekirdek dizilimi
- Intel 20A üretim süreci
Arrow Lake-S masaüstü işlemcileri 2024 yılının ikinci yarısında piyasaya çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.