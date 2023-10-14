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    Intel Arrow Lake-S masaüstü işlemciler %15'e kadar performans artışı vadediyor

    Ortaya çıkan yeni sızıntıya göre Intel Arrow Lake-S masaüstü işlemciler tek çekirdekte %5, çok çekirdekte %15 performans artışı sunuyor. 2024'de piyasaya çıkacak olan işlemcilerin özellikleri neler?

    Intel Arrow Lake-S işlemciler için yeni performans rakamları Tam Boyutta Gör

    Intel Arrow Lake-S masaüstü CPU'ları üst seviye PC oyuncuları ve giriş seviyesi iş istasyonu kullanıcıları için 2024 yılında piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

    Temmuz ayında Arrow Lake-S masaüstü CPU'larının 13. nesil Raptor Lake-S masaüstü işlemcilerine göre performans kazanımını gösteren tahminleri görmüştük. Bu tahminlere göre tek çekirdekte %2, çok çekirdekte %14'lük saat başına performans artışı (IPC) olduğu görülmüştü. O zamandan bu yana yapılan optimizasyonlar performansı artırsa da çok büyük bir kazanım elde edilememiş gözüküyor.

    Intel Arrow Lake-S işlemciler için yeni performans rakamları Tam Boyutta Gör

    Tek çekirdekte %5, çok çekirdekte %15 kazanım

    Anandtech forumlarından sızan bir slayt resmi Arrow Lake-S işlemcilerinin performansını gözler önüne seriyor. Slayta göre tek çekirdekte %5, çok çekirdekte %15'lik bir saat başına performans artışı olduğu görülüyor. Ayrıca yeni işlemcilerde %50 daha fazla L2 önbellek olduğu belirtilmiş. İşlemcinin çıkışına bir yıl kadar bir süre olduğu düşünülürse bir miktar daha performans artışı olması muhtemel.

    Arrow Lake-S işlemcilerine ek olarak yeni Battlemage1 mimarisine sahip grafik kartlarından da bahsedilmekte. Bu kartlar üst seviye oyuncu segmentine konumlanacaklar.

    24 çekirdekli yapıda olacak

    Arrow Lake-S masaüstü işlemcileri çeşitli çekirdek konfigürasyonlarıyla gelecek ancak şu anda en öne çıkanı 8 performans ve 16 verimlilik çekirdeğe sahip tasarım. 24 çekirdekli bu tasarım 13. ve 14. nesil işlemcilerle aynı sayıda çekirdeğe sahip. Önceki sızıntılara göre yeni işlemci ailesi 3 çeşit zar içerecek:

    • Arrow Lake-S 24 (8P + 16E) / 4 Xe çekirdeği/ 125W TDP
    • Arrow Lake-S 24 (8P + 16E) / 4 Xe çekirdeği/ 65W TDP
    • Arrow Lake-S 24 (8P + 16E) / 4 Xe çekirdeği/ 35W TDP

    Yeni işlemcilerin özellikleri neler?

    Intel Arrow Lake-S masaüstü işlemcileri yeni nesil LGA 1851 soketli 800 serisi anakartlarla gelecek ve özellikleri şöyle olacak:

    • LGA 1851 soketi 2026'a kadar desteklenecek
    • DDR4 desteği olmayacak, sadece DDR5 destekleyecek
    • 800 serisi anakartlarla başlayacak
    • DDR5-6400 bellek desteği
    • P-Core başına 3 MB L2 önbelleği
    • Yenilenmiş Alchemist entegre GPU'ları
    • 8+16, 8+0, 6+8 çekirdek dizilimi
    • Intel 20A üretim süreci

    Arrow Lake-S masaüstü işlemcileri 2024 yılının ikinci yarısında piyasaya çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 1 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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