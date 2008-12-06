6.2GHz'de çalışan Phenom II ile Crysis testi stabil tamamlanabiliyor

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AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Phenom II işlemcileri hız aşırtma tutkunlarının yeni gözdesi olabilir. Haberlerimizde de belirttiğimiz üzere firmanın düzenlediği etkinlik kapsamında sıvı azot ile 6.2GHz'e çıkarılan Phenom II işlemcisine ait görseli sizlerle paylaşmıştık. Yapılan açıklamalara göre, Intel cephesinden gelen iddiaların aksine ulaşılan hızın standart bir işlemci ile yapıldığı ifade ediliyor ve benzer sonuçlara satışa sunulan işlemcilerin de ulaşacağı iddia ediliyor.

Tabii ki 6GHz ve üstü hızlar için Sıvı Azot gibi ekstrem soğutma çözümlerinin kullanılması gerekse de iyi bir hava soğutma ile 4GHz civarı, sıvı soğutmayla ise 4GHz ve üstü hızlara çıkılabileceği konuşuluyor. Öte yandan 6.2GHz'e çıkartılan Phenom II işlemcisinin Crysis testini stabil olarak çalıştırabildiği de Fuad Abazoviç tarafından ifade ediliyor. Hatırlanacağı üzere daha önce Far Cry ile ilgili olarak ta benzer açıklamalar yapılmıştı.

AMD, Deneb kod adlı Phenom II X4 ailesiyle hem fiyat/performans hem de hız aşırtma başarımı açısından iddialı olmayı hedeflerken yeni işlemcilerin 8 Ocak'ta lanse edilmesi bekleniyor.

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