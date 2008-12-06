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6.2GHz'de çalışan Phenom II ile Crysis testi stabil tamamlanabiliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
28,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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6.2GHz'de çalışan Phenom II ile Crysis testi stabil tamamlanabiliyor
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AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Phenom II işlemcileri hız aşırtma tutkunlarının yeni gözdesi olabilir. Haberlerimizde de belirttiğimiz üzere firmanın düzenlediği etkinlik kapsamında sıvı azot ile 6.2GHz'e çıkarılan Phenom II işlemcisine ait görseli sizlerle paylaşmıştık. Yapılan açıklamalara göre, Intel cephesinden gelen iddiaların aksine ulaşılan hızın standart bir işlemci ile yapıldığı ifade ediliyor ve benzer sonuçlara satışa sunulan işlemcilerin de ulaşacağı iddia ediliyor.

Tabii ki 6GHz ve üstü hızlar için Sıvı Azot gibi ekstrem soğutma çözümlerinin kullanılması gerekse de iyi bir hava soğutma ile 4GHz civarı, sıvı soğutmayla ise 4GHz ve üstü hızlara çıkılabileceği konuşuluyor. Öte yandan 6.2GHz'e çıkartılan Phenom II işlemcisinin Crysis testini stabil olarak çalıştırabildiği de Fuad Abazoviç tarafından ifade ediliyor. Hatırlanacağı üzere daha önce Far Cry ile ilgili olarak ta benzer açıklamalar yapılmıştı.

AMD, Deneb kod adlı Phenom II X4 ailesiyle hem fiyat/performans hem de hız aşırtma başarımı açısından iddialı olmayı hedeflerken yeni işlemcilerin 8 Ocak'ta lanse edilmesi bekleniyor.

6.2GHz'de çalışan Phenom II ile Crysis testi stabil tamamlanabiliyor
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MavidevEx 10 yıl
Yok yok biz alacaz bi phenom 2 orası belli.
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OverClocK1ng 10 yıl
Amd yi çok iyi ve istikrarlı sağlam adımlarla görmek güzel. Umarım bekleyen ve AMD alan arkadaşlar olur. Bende yeni CPU alacak olsam kesin Phenom II alırdım.
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showstopper41 10 yıl
İnşallah AMD sürpriz yapar da Phenom II lerin sayesinde Core i7xx lerin fiyatları düşer. Biz de rahat rahat seçim yaparız.
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mamad 10 yıl
İstanbul'u görmek nasip olmadı henüz! Ben onu merak ediyorum!
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Aeris 10 yıl
Peki şimdi işlemci 3Ghz den 6 Ghz ye çıkınca ne oluyor tam olarak ? Hızıda aynen 2 katına mı çıkıyor yane 3Ghz iken 10dakikada yaptığı bi divx'i 5 dakikada mı yapabiliyor ? Çünkü bana 5ghz 10 ghz o kadar anlamlı gelmiyor. İşlem/Dakika cinsinden yazsalarmış daha anlamlı olurmuş.
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Huzur_02 10 yıl
bizim 4200 'ü emekli etmeye bir iki ay kaldı hadi bakalım hayırlısı
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fatihcanery 10 yıl
sadece o hıza gelmek yetmiyor stabile önemliydi ,bunuda başarmışlar
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sakiri 10 yıl
amd 6,2 ghz gorduyse intel mecbur 8 ghz goren bir islemci sunacak bunuda core i7 ile yapmasi biraz zor 32 nanometre islemciler piyasa daha cabuk sunacak tahminim ve core i7 islemciler revizyon farkliligida yapacaktir. en onemlisi ise fiyatlar dususler ol3acak muhakkak amdli anakartlar daha ucuz oldugundan 1366 socketli anakartlar 150 euro civarina dusecek krizde cabasi. honda bile formula 1 birakti sebeb krizmis
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strafor 10 yıl
sakiri : Intel 'in her zaman AMD 'nin önünde olması şart mı ? Yada bu size bir tabu gibi mi geliyor ? Eğer öyleyse tabuların yıkılmasına az kaldı. Biraz daha sabır..
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kuruwa 10 yıl
amd den iyi haberler mayıs cıvarında artık bakıcaz ewde amd işte intel var ama hangisini değiştireceğiz derseniz tabiki inteli satıcaz belli oldu
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SnRkRkMn 10 yıl
ooo coşturmuşlar yine
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Public_Enemy 10 yıl
O.C. yaparken HT'u asagi çekmek lazım, ben bunu bir adet anakart pert edicence ögrenmiştim :)
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strafor 10 yıl
HT 'nin düşük olması, kullanılan diğer kompenentlerle de alakalı olabilir.
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freestyler_07 10 yıl

Orjinalden alıntı: Public_Enemy

O.C. yaparken HT'u asagi çekmek lazım, ben bunu bir adet anakart pert edicence ögrenmiştim :)



+1


işlemci çok rahat çıkar hatta 2 ghz Ht bile vurur ama çogu anakart 1200 mhz den sonra emekli oluor
bi tek TA690G dayandı 1300 küsür mhz ye
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575m 10 yıl
Amd'nin büyük dönüşü başlıyor gibi.İnşallah beklenilen sonuçlara imza atarlar.Ne zamandır büyük bir çıkış bekliyorum kendilerinden.Araştırmalarımdan anladığım kadarıyla bizim 940 black edition Q9650 ile kafa kafaya gelecek.Profesyönel ihtiyaçları olanlara bile yetecek bir işlemci..Forum eski günlerine dönsün artık dimi.Zamanında Athlon vardı,şimdi Phenom..Kaldığımız yerden devam edelim..
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yorUMut 10 yıl

Orjinalden alıntı: 575m

Amd'nin büyük dönüşü başlıyor gibi.İnşallah beklenilen sonuçlara imza atarlar.Ne zamandır büyük bir çıkış bekliyorum kendilerinden.Araştırmalarımdan anladığım kadarıyla bizim 940 black edition Q9650 ile kafa kafaya gelecek.Profesyönel ihtiyaçları olanlara bile yetecek bir işlemci..Forum eski günlerine dönsün artık dimi.Zamanında Athlon vardı,şimdi Phenom..Kaldığımız yerden devam edelim..


katılıyorum..940 black edition'u bende inceliyorum iyi bir işlemciye benziyor.
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