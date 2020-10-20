699 beygirlik Panamera S E-Hybrid, ailesinin en güçlüsü olmaya geldi

Makyajlı Panamera'nın örtüsünü geçtiğimiz Ağustos ayında kaldıran Alman marka, şimdi de ailenin en güçlüsüyle karşımızda: 2020 Porsche Panamera S E-Hybrid.
Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip plan 2020 Porsche Panamera S E-Hybrid, ailenin en güçlüsü olmanın yanı sıra Porsche'nin mevcut ürün gamındaki en güçlü modellerden biri olarak karşımızda duruyor. Söz konusu modelde 571 beygir güç üreten 4.0 litre biturbo V8 ünite, 136 beygirlik bir elektrik motoru ve 17.9 kWh'lık batarya paketi bulunuyor.
Bu kombinasyon 2020 Porsche Panamera S E-Hybrid'e toplamda 699 beygir güç ve 870 Nm tork sağlıyor. Bahsettiğimiz değerler Sedan ve Sport Turismo gövde tipiyle satın alınabilecek modelin 0-100 km/s hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlamasını ve maksimum 315 km/s hıza ulaşmasını sağlıyor. 8 ileri çift kavramalı (PDK) şanzımanın kullanıldığı aracın şehir içindeki saf elektrikli sürüş menzili WLTP'ye göre 50 km (NEDC'ye göre 59 km) olarak açıklandı.İlginizi Çekebilir Elektrikli Volkswagen ID.3 Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı
Panamera 4 E-Hybrid
En güçlü versiyonun yanı sıra, hem daha uygun fiyatlı hem de şarj edilebilir hibrit olsun diyenler için 2021 Porsche Panamera 4 E-Hybrid versiyonu da tanıtıldı. Daha önce örtüsü kaldırılan Panamera 4S E-Hybrid'in altında konumlanan modelde 2.9 litre biturbo V6 ünite ve yine 8 ileri çift kavramalı şanzımana entegre edilmiş bir elektrik motoru bulunuyor.
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Bu kombinasyon, Panamera 4 E-Hybrid'in gücünü totalde 461 beygire taşırken, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 4.2 saniyede tamamlamasını ve maksimum 280 km/s hıza ulaşmasını sağlıyor. Söz konusu versiyonun şehir içi saf elektrikli sürüş menzili de WLTP'ye göre 56 kilometre, NEDC'ye göre 64 kilometre olarak açıklandı.
Panamera 4S
Şarj edilebilir hibrit ikilisinin yanında 2020 Porsche Panamera 4S'in de örtüsü kaldırıldı. 449 beygir güç üreten 2.9 litre V6 üniteden güç alan model, opsiyonel Sport Chrono paketiyle 0-100 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlıyor ve maksimum 295 km/s hıza ulaşabiliyor.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Bizim kafa latinceye değil de eski Türkçeye gidiyor önceden söylediğim gibi.
bilingual: 2 lisan bilen
bicycle: 2 tekerlekli
bisexual: 2 cinsiyetli
bilateral: 2 partiyi ilgilendiren fikir, 2 yüzeyli cisim
bisect: 2ye bölmek
bipolar: 2 karakterlilik hastalığı
binoculars: 2 lensli (dürbün)
biweekly: 2 haftada bir
bicarbonate: 2 adet karbon molekülü
"tri" takısı da 3lü anlamında kelime türetir. (triangle: 3 açılı (üçgen))
"quat" takısı 4lü (quattro: 4 çekiş sistemi)
"penta" takısı 5li
"hex" takısı 6lı
"hepta" takısı 7li
"octo" takısı 8li (octopus: 8 bacaklı (ahtapot))
...diye gider.
sayılar dışında takılar da var.misal "ped" takısı da ayak demek.pedal,pedikür...vs gibi kelimeler oradan ürüyor.