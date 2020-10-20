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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    699 beygirlik Panamera S E-Hybrid, ailesinin en güçlüsü olmaya geldi

    Porsche, Ağustos'ta örtüsünü kaldırdığı makyajlı Panamera ailesini yeni versiyonlarla genişletmeye devam ediyor. Bu kez şarj Panamera S E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid ve Panamera 4S tanıtıldı.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    699 beygirlik Panamera S E-Hybrid, ailesinin en güçlüsü olmaya geldi
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    Makyajlı Panamera'nın örtüsünü geçtiğimiz Ağustos ayında kaldıran Alman marka, şimdi de ailenin en güçlüsüyle karşımızda: 2020 Porsche Panamera S E-Hybrid.

    Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip plan 2020 Porsche Panamera S E-Hybrid, ailenin en güçlüsü olmanın yanı sıra Porsche'nin mevcut ürün gamındaki en güçlü modellerden biri olarak karşımızda duruyor. Söz konusu modelde 571 beygir güç üreten 4.0 litre biturbo V8 ünite, 136 beygirlik bir elektrik motoru ve 17.9 kWh'lık batarya paketi bulunuyor.

    Bu kombinasyon 2020 Porsche Panamera S E-Hybrid'e toplamda 699 beygir güç ve 870 Nm tork sağlıyor. Bahsettiğimiz değerler Sedan ve Sport Turismo gövde tipiyle satın alınabilecek modelin 0-100 km/s hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlamasını ve maksimum 315 km/s hıza ulaşmasını sağlıyor. 8 ileri çift kavramalı (PDK) şanzımanın kullanıldığı aracın şehir içindeki saf elektrikli sürüş menzili WLTP'ye göre 50 km (NEDC'ye göre 59 km) olarak açıklandı.

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    699 beygirlik Panamera S E-Hybrid, ailesinin en güçlüsü olmaya geldi
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    Panamera 4 E-Hybrid

    En güçlü versiyonun yanı sıra, hem daha uygun fiyatlı hem de şarj edilebilir hibrit olsun diyenler için 2021 Porsche Panamera 4 E-Hybrid versiyonu da tanıtıldı. Daha önce örtüsü kaldırılan Panamera 4S E-Hybrid'in altında konumlanan modelde 2.9 litre biturbo V6 ünite ve yine 8 ileri çift kavramalı şanzımana entegre edilmiş bir elektrik motoru bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "TOGG, yerli otomobilin batarya üretimi için seçtiği iş ortağını açıkladı"

    Bu kombinasyon, Panamera 4 E-Hybrid'in gücünü totalde 461 beygire taşırken, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 4.2 saniyede tamamlamasını ve maksimum 280 km/s hıza ulaşmasını sağlıyor. Söz konusu versiyonun şehir içi saf elektrikli sürüş menzili de WLTP'ye göre 56 kilometre, NEDC'ye göre 64 kilometre olarak açıklandı.

    Panamera 4S

    Şarj edilebilir hibrit ikilisinin yanında 2020 Porsche Panamera 4S'in de örtüsü kaldırıldı. 449 beygir güç üreten 2.9 litre V6 üniteden güç alan model, opsiyonel Sport Chrono paketiyle 0-100 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlıyor ve maksimum 295 km/s hıza ulaşabiliyor. 



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    38 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    haberelectro 2 gün
    nornal turbo varken hiç gerek yok buna.
    Yanıtla
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    umtcnkrt (umutcan kurt) 2 gün
    699 a takıldım. O nedir arkadaş?
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    aytek66 (Aytekin Altun) 2 gün
    Bu adamlar bu işi yapıyor ya. Tasarım noktasında şurası da şöyle olsaymış diyeceğim hiç bir şey yok. Tabi başkasına farklı gözükebilir.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün (düzenlendi)
    Anladım,zaten sonradan farkına vardım ben de.
    Bizim kafa latinceye değil de eski Türkçeye gidiyor önceden söylediğim gibi.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 gün (düzenlendi)
    @ilkerınanç farsça değil latince ve yunanca'dan geliyor "bi" takısı çift/ikiz demek.birkaç örnek yazayım:

    bilingual: 2 lisan bilen
    bicycle: 2 tekerlekli
    bisexual: 2 cinsiyetli
    bilateral: 2 partiyi ilgilendiren fikir, 2 yüzeyli cisim
    bisect: 2ye bölmek
    bipolar: 2 karakterlilik hastalığı
    binoculars: 2 lensli (dürbün)
    biweekly: 2 haftada bir
    bicarbonate: 2 adet karbon molekülü

    "tri" takısı da 3lü anlamında kelime türetir. (triangle: 3 açılı (üçgen))

    "quat" takısı 4lü (quattro: 4 çekiş sistemi)

    "penta" takısı 5li

    "hex" takısı 6lı

    "hepta" takısı 7li

    "octo" takısı 8li (octopus: 8 bacaklı (ahtapot))

    ...diye gider.

    sayılar dışında takılar da var.misal "ped" takısı da ayak demek.pedal,pedikür...vs gibi kelimeler oradan ürüyor.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün
    Biturbo ne turbo olmayan mı?
    1 Yanıt Yanıtla
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    EgeliLodos (Alkan ) 2 gün
    aracın arkası sexy bir kadın kalçası gibi
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