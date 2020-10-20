699 beygirlik Panamera S E-Hybrid, ailesinin en güçlüsü olmaya geldi

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Makyajlı Panamera'nın örtüsünü geçtiğimiz Ağustos ayında kaldıran Alman marka, şimdi de ailenin en güçlüsüyle karşımızda: 2020 Porsche Panamera S E-Hybrid.

Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip plan 2020 Porsche Panamera S E-Hybrid, ailenin en güçlüsü olmanın yanı sıra Porsche'nin mevcut ürün gamındaki en güçlü modellerden biri olarak karşımızda duruyor. Söz konusu modelde 571 beygir güç üreten 4.0 litre biturbo V8 ünite, 136 beygirlik bir elektrik motoru ve 17.9 kWh'lık batarya paketi bulunuyor.

Bu kombinasyon 2020 Porsche Panamera S E-Hybrid'e toplamda 699 beygir güç ve 870 Nm tork sağlıyor. Bahsettiğimiz değerler Sedan ve Sport Turismo gövde tipiyle satın alınabilecek modelin 0-100 km/s hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlamasını ve maksimum 315 km/s hıza ulaşmasını sağlıyor. 8 ileri çift kavramalı (PDK) şanzımanın kullanıldığı aracın şehir içindeki saf elektrikli sürüş menzili WLTP'ye göre 50 km (NEDC'ye göre 59 km) olarak açıklandı.

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Panamera 4 E-Hybrid

En güçlü versiyonun yanı sıra, hem daha uygun fiyatlı hem de şarj edilebilir hibrit olsun diyenler için 2021 Porsche Panamera 4 E-Hybrid versiyonu da tanıtıldı. Daha önce örtüsü kaldırılan Panamera 4S E-Hybrid'in altında konumlanan modelde 2.9 litre biturbo V6 ünite ve yine 8 ileri çift kavramalı şanzımana entegre edilmiş bir elektrik motoru bulunuyor.

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Bu kombinasyon, Panamera 4 E-Hybrid'in gücünü totalde 461 beygire taşırken, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 4.2 saniyede tamamlamasını ve maksimum 280 km/s hıza ulaşmasını sağlıyor. Söz konusu versiyonun şehir içi saf elektrikli sürüş menzili de WLTP'ye göre 56 kilometre, NEDC'ye göre 64 kilometre olarak açıklandı.

Panamera 4S

Şarj edilebilir hibrit ikilisinin yanında 2020 Porsche Panamera 4S'in de örtüsü kaldırıldı. 449 beygir güç üreten 2.9 litre V6 üniteden güç alan model, opsiyonel Sport Chrono paketiyle 0-100 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlıyor ve maksimum 295 km/s hıza ulaşabiliyor.

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