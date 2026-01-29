Giriş
    Xiaomi SU7 Ultra, Gran Turismo 7’ye gelen ilk Çinli otomobil oldu

    Xiaomi’nin yüksek performanslı elektrikli aracı SU7 Ultra, 29 Ocak 2026’dan itibaren Gran Turismo 7’de yer alacak. Bu adım, Çin otomotiv markalarının küresel arenadaki yükselişini simgeliyor.

    su7-ultra-gran-turismo-7 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, performanslı elektrikli otomobili SU7 Ultra’yı resmi olarak Gran Turismo 7 oyununa dahil edeceğini açıkladı. Bu araç, Gran Turismo 7’de yer alan ilk Çinli otomobil olacak. SU7 Ultra, oyunda 29 Ocak 2026 itibarıyla erişebilir olacak.

    Gran Turismo 7'deki ilk Çinli otomobil

    Gran Turismo 7, PlayStation platformları için dünyanın önde gelen yarış simülasyonu oyunlarından biri olarak kabul edilen bir oyun. Oyun; Nissan, Porsche, BMW ve Mercedes-AMG gibi prestijli küresel üreticilerin 500’den fazla otomobiline ev sahipliği yapıyor. Ancak şimdiye kadar Çinli otomobil markaları bu geniş kadroda yer almamıştı.

    Bu gelişme, otomotiv sektörüne yakın zamanda adım atan Xiaomi için önemli bir başarı anlamına geliyor. SU7 Ultra, markanın elektrikli sedan serisinin yüksek performanslı versiyonu olarak Çin otomotiv mühendisliğinin teknolojik vitrini haline gelmiş durumda.

    Bu gelişme, Haziran 2025’te Polyphony Digital ve Xiaomi arasında yapılan iş birliği duyurusunu takip ediyor. Her iki şirket, SU7 Ultra’yı sanal yarış dünyasına taşımak için ortak çalışacaklarını o dönemde açıklamıştı.

    Gran Turismo 7'ye gelen ilk Çinli otomobil: Xiaomi SU7 Ultra Tam Boyutta Gör
    Bu adım, Çinli otomobil markalarının ve teknolojik kapasitelerinin küresel çapta artan tanınırlığını simgeliyor. SU7 Ultra’nın 0-100 km/s hızlanmasını 2 saniyenin altında gerçekleştiren çok motorlu elektrikli sürüş sistemi gibi özellikleri, sanal ortamda oyunculara Çin’in yüksek performanslı elektrikli araç teknolojisini deneyimleme imkânı sunacak.

    Xiaomi SU7 Ultra teknik özellikleri:

    • Üç motorla 1.138 kW güç
    • 1.770 Nm tork
    • 1,98 saniyede 0-100 km/s
    • 359 km/s maksimum hız
    • 93,7 kWsa NMC batarya
    • 620 km menzil
    • 11 dakikada %10-80 şarj

    Xiaomi’nin SU7 Ultra’sının Gran Turismo 7’ye dahil edilmesi, diğer Çinli üreticilerin de bu popüler seriye katılmasının yolunu açabilir ve Çin’in küresel otomotiv kültürü ve oyun dünyasındaki varlığını daha da güçlendirebilir. Geçen ekim ayında, BYD’nin yüksek performans markası Yangwang, Yangwang U9 Xtreme modelinin yakında PlayStation 5’te Gran Turismo 7’de yer alacağını duyurmuştu.

