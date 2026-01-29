Ruslar, Tesla Cybertruck benzeri elektrikli panelvan geliştirdi: Seri üretime girecek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Rusya merkezli bir girişim, Tesla Cybertruck’a oldukça benzeyen elektrikli bir van geliştirdi. Üstelik bu araç yalnızca bir konsept değil, seri üretime girmeye hazırlanıyor.

Cybertruck klonu panelvan: Russo-Balt F200

Russo-Balt F200 isimli ilginç araç, paslanmaz çelikten imal edilen gövdesi ve köşeli hatlarıyla adet bir Cybertruck klonu. Araç, kökleri 1869–1918 yılları arasında faaliyet göstermiş tarihi bir Rus otomobil ve demiryolu üreticisine dayanan, yeniden canlandırılmış Russo-Balt markasının ilk modeli. Geçtiğimiz günlerde Rusya’da kamuya açık yollarda test edilirken görüntülenen aracın teslimatları Ocak 2027’de başlayacak.

Tam Boyutta Gör Her ne kadar tasarım olarak Çinli Weiqiao New Energy V90 ile benzerlikler taşıdığı belirtilse de Russo-Balt, F200’ün tamamen kendi geliştirdikleri bir model olduğunu ve herhangi bir yeniden markalama yapılmadığını özellikle vurguluyor.

F200’ün gövdesi, tıpkı Cybertruck’ta olduğu gibi boyasız paslanmaz çelik panellerden oluşuyor ve bu paneller elde kaynaklanıyor. Ham metal görünümünü tercih etmeyenler içinse farklı renk ve desenlerde poliüretan kaplama seçenekleri sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Keskin çizgiler, düz cam yüzeyler ve köşeli çamurluklar Cybertruck etkisini fazlasıyla hissettiriyor. Ön ve arkada boydan boya uzanan LED aydınlatmalar ile Tesla’nın kamyonet kasasını hatırlatan arka kapak tasarımı da bu benzerliği güçlendiriyor.

Bu segmentteki çoğu panelvan merdiven şasi kullanırken, F200 monokok gövde yapısına sahip. Bu yapı sayesinde araç 1.000 kg’a kadar taşıma kapasitesi sunuyor.

100 yıl gövde garantisi, 400 km menzil

Araç, uluslararası L3H3 sınıfında yer alıyor. Boyutları ise 5.950 mm uzunluk, 2.000 mm genişlik ve 2.550 mm yükseklik şeklinde. Russo-Balt, paslanmaz çelik gövde panelleri için 100 yıl garanti verdiğini söylüyor.

F200’de önden çekişli, 200 beygir gücünde tek bir elektrik motoru görev yapıyor. 115 kWh kapasiteli batarya, kağıt üzerinde 400 km menzil sunuyor. DC hızlı şarj desteği de mevcut ve şarj girişi ön çamurlukta konumlandırılmış.

Tam Boyutta Gör Standart donanımlar arasında ABS, ESP, klima, arka hava süspansiyonu ve canlı yayın yapabilen 360 derece kamera sistemi bulunuyor. Multimedya sistemi ise 14 inçlik bir dokunmatik ekran üzerinden yönetiliyor. Soğuk iklimler düşünülerek neredeyse ısıtılabilecek her şey ısıtılmış: koltuklar, direksiyon, aynalar, hatta silecekler bile.

F200’ü geliştiren ekibin daha önce paslanmaz çelik su sebilleri ürettiği ve bu malzeme bilgilerini araca aktardığı belirtiliyor. Üretim modeli ise tamamen siparişe özel olacak. Araç için belirlenen fiyat 6,5 milyon ruble, yani güncel kura göre yaklaşık 85.200 dolar.

Şirket şimdiden ikinci model üzerinde çalışıyor: F400. Bu versiyon, menzil uzatıcı bir benzinli motor, çift elektrik motoru sayesinde dört tekerlekten çekiş ve toplamda yaklaşık 400 beygir güç sunacak. Ayrıca ön hava süspansiyonu da eklenecek. Fiyatlandırma ise henüz açıklanmadı.

