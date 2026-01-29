Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ruslar, Tesla Cybertruck benzeri elektrikli panelvan geliştirdi: Seri üretime girecek

    Rusya merkezli bir girişim, Tesla Cybertruck’a oldukça benzeyen elektrikli bir van geliştirdi. Üstelik bu araç yalnızca bir konsept değil, seri üretime girmeye hazırlanıyor. İşte aracın özellikleri...

    Ruslar, Tesla Cybertruck benzeri elektrikli panelvan üretti Tam Boyutta Gör
    Rusya merkezli bir girişim, Tesla Cybertruck’a oldukça benzeyen elektrikli bir van geliştirdi. Üstelik bu araç yalnızca bir konsept değil, seri üretime girmeye hazırlanıyor.

    Cybertruck klonu panelvan: Russo-Balt F200

    Russo-Balt F200 isimli ilginç araç, paslanmaz çelikten imal edilen gövdesi ve köşeli hatlarıyla adet bir Cybertruck klonu. Araç, kökleri 1869–1918 yılları arasında faaliyet göstermiş tarihi bir Rus otomobil ve demiryolu üreticisine dayanan, yeniden canlandırılmış Russo-Balt markasının ilk modeli. Geçtiğimiz günlerde Rusya’da kamuya açık yollarda test edilirken görüntülenen aracın teslimatları Ocak 2027’de başlayacak.

    Ruslar, Tesla Cybertruck benzeri elektrikli panelvan üretti Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar tasarım olarak Çinli Weiqiao New Energy V90 ile benzerlikler taşıdığı belirtilse de Russo-Balt, F200’ün tamamen kendi geliştirdikleri bir model olduğunu ve herhangi bir yeniden markalama yapılmadığını özellikle vurguluyor.

    F200’ün gövdesi, tıpkı Cybertruck’ta olduğu gibi boyasız paslanmaz çelik panellerden oluşuyor ve bu paneller elde kaynaklanıyor. Ham metal görünümünü tercih etmeyenler içinse farklı renk ve desenlerde poliüretan kaplama seçenekleri sunuluyor.

    Ruslar, Tesla Cybertruck benzeri elektrikli panelvan üretti Tam Boyutta Gör
    Keskin çizgiler, düz cam yüzeyler ve köşeli çamurluklar Cybertruck etkisini fazlasıyla hissettiriyor. Ön ve arkada boydan boya uzanan LED aydınlatmalar ile Tesla’nın kamyonet kasasını hatırlatan arka kapak tasarımı da bu benzerliği güçlendiriyor.

    Bu segmentteki çoğu panelvan merdiven şasi kullanırken, F200 monokok gövde yapısına sahip. Bu yapı sayesinde araç 1.000 kg’a kadar taşıma kapasitesi sunuyor.

    100 yıl gövde garantisi, 400 km menzil

    Araç, uluslararası L3H3 sınıfında yer alıyor. Boyutları ise 5.950 mm uzunluk, 2.000 mm genişlik ve 2.550 mm yükseklik şeklinde. Russo-Balt, paslanmaz çelik gövde panelleri için 100 yıl garanti verdiğini söylüyor. 

    F200’de önden çekişli, 200 beygir gücünde tek bir elektrik motoru görev yapıyor. 115 kWh kapasiteli batarya, kağıt üzerinde 400 km menzil sunuyor. DC hızlı şarj desteği de mevcut ve şarj girişi ön çamurlukta konumlandırılmış.

    Ruslar, Tesla Cybertruck benzeri elektrikli panelvan üretti Tam Boyutta Gör
    Standart donanımlar arasında ABS, ESP, klima, arka hava süspansiyonu ve canlı yayın yapabilen 360 derece kamera sistemi bulunuyor. Multimedya sistemi ise 14 inçlik bir dokunmatik ekran üzerinden yönetiliyor. Soğuk iklimler düşünülerek neredeyse ısıtılabilecek her şey ısıtılmış: koltuklar, direksiyon, aynalar, hatta silecekler bile.

    F200’ü geliştiren ekibin daha önce paslanmaz çelik su sebilleri ürettiği ve bu malzeme bilgilerini araca aktardığı belirtiliyor. Üretim modeli ise tamamen siparişe özel olacak. Araç için belirlenen fiyat 6,5 milyon ruble, yani güncel kura göre yaklaşık 85.200 dolar

    Şirket şimdiden ikinci model üzerinde çalışıyor: F400. Bu versiyon, menzil uzatıcı bir benzinli motor, çift elektrik motoru sayesinde dört tekerlekten çekiş ve toplamda yaklaşık 400 beygir güç sunacak. Ayrıca ön hava süspansiyonu da eklenecek. Fiyatlandırma ise henüz açıklanmadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    windows 10 ses driver ford kuga 1.5 ecoboost yorum uzun mesafe araç taşıma fiyatları terhis belgesi e devlete ne zaman düşer araç mahrumiyet bedeli itiraz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum