Nissan'ın elektrikli SUV modeli NX8 seri üretime girdi

Tam Boyutta Gör Nissan’ın yeni elektrikli SUV modeli NX8'in seri üretim süreci başladı. Yeni model, yakında yurt içi pazara elektrikli ve EREV güç aktarma sistemi seçenekleriyle sunulacak. Nissan NX8'in yurt dışı pazarlara satılması da ihtimaller arasında.

Nissan NX8, şirketin elektrikli N serisinin üçüncü ürünü olarak öne çıkıyor. Seride hâlihazırda N6 ve N7 sedan modelleri bulunuyor. Çin’de geliştirilen ilk Nissan markalı elektrikli SUV olma özelliğine sahip model; 4870 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe, 1680 mm yüksekliğe ve 2.917 mm aks mesafesine sahip..

Elektrikli SUV'un ön bölümünde 2,4 metre uzunluğunda LED ışık şeridi ile V-motion kapalı panjur dikkat çekiyor. İç mekanda ise çift ekranlı konsol, iki kollu direksiyon simidi ve iki adet kablosuz şarj ünitesi bulunuyor. Araç, head-up display ve LiDAR sensörlü gelişmiş sürüş destek sistemi ile donatılmış.

Tam Boyutta Gör NX8'in EREV versiyonunda 1,5 litrelik turbo benzinli motor ile 20,3 kWsa, 21,1 kWsa ve 37,4 kWsa olmak üzere üç farklı batarya seçeneği sunuluyor. Arka tekerlekleri hareket ettiren elektrik motoru 195 kW güç üretiyor. Bu versiyonun saf elektrikli sürüş menzili 102 ile 185 km arasında değişiyor. Bu menzilleri WLTP'ye göre 85 ile 150 km aralığında düşünebiliriz.

Tamamen elektrikli NX8 ise 215 kW ve 250 kW olmak üzere iki farklı elektrik motoru seçeneğine sahip. Batarya paketleri ise 73 ve 81 kWsa olarak değişiyor. NX8, tek şarjla 565-650 km (WLTP: 463-533 km) menzil kat edebiliyor.

