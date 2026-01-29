Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nissan'ın elektrikli SUV modeli NX8 seri üretime girdi

    Nissan’ın Çin’de geliştirilen ilk elektrikli SUV’u NX8, Guangzhou’daki tesiste seri üretime başladı. Model, elektrikli ve EREV versiyonlarıyla yakında satışa çıkacak.

    nissan-nx8 Tam Boyutta Gör
    Nissan’ın yeni elektrikli SUV modeli NX8'in seri üretim süreci başladı. Yeni model, yakında yurt içi pazara elektrikli ve EREV güç aktarma sistemi seçenekleriyle sunulacak. Nissan NX8'in yurt dışı pazarlara satılması da ihtimaller arasında.

    Nissan NX8, şirketin elektrikli N serisinin üçüncü ürünü olarak öne çıkıyor. Seride hâlihazırda N6 ve N7 sedan modelleri bulunuyor. Çin’de geliştirilen ilk Nissan markalı elektrikli SUV olma özelliğine sahip model; 4870 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe, 1680 mm yüksekliğe ve 2.917 mm aks mesafesine sahip..

    Elektrikli SUV'un ön bölümünde 2,4 metre uzunluğunda LED ışık şeridi ile V-motion kapalı panjur dikkat çekiyor. İç mekanda ise çift ekranlı konsol, iki kollu direksiyon simidi ve iki adet kablosuz şarj ünitesi bulunuyor. Araç, head-up display ve LiDAR sensörlü gelişmiş sürüş destek sistemi ile donatılmış.

    nissan-nx8 Tam Boyutta Gör
    NX8'in EREV versiyonunda 1,5 litrelik turbo benzinli motor ile 20,3 kWsa, 21,1 kWsa ve 37,4 kWsa olmak üzere üç farklı batarya seçeneği sunuluyor. Arka tekerlekleri hareket ettiren elektrik motoru 195 kW güç üretiyor. Bu versiyonun saf elektrikli sürüş menzili 102 ile 185 km arasında değişiyor. Bu menzilleri WLTP'ye göre 85 ile 150 km aralığında düşünebiliriz.

    Tamamen elektrikli NX8 ise 215 kW ve 250 kW olmak üzere iki farklı elektrik motoru seçeneğine sahip. Batarya paketleri ise 73 ve 81 kWsa olarak değişiyor. NX8, tek şarjla 565-650 km (WLTP: 463-533 km) menzil kat edebiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yedek su deposu kapağı ne kadar sıkılmalı vestel buzdolabı gösterge paneli yanmıyor digitürk sinyal yok high on life türkçe yama rotil boşluğu nasıl giderilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Poco X3 Pro
    Xiaomi Poco X3 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook Go
    Asus Vivobook Go
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum