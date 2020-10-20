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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TOGG, yerli otomobilin batarya üretimi için seçtiği iş ortağını açıkladı

    TOGG'dan yerli otomobilin bataryasıyla ilgili yeni açıklamalar geldi. Batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretileceğini vurgulayan şirket, bunun için hangi şirketle iş birliği yapıldığını açıkladı
    3 gün
    10,7b
    2
    243
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    12

    TOGG, yerli otomobilin batarya üretimi için seçtiği iş ortağını açıkladı
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin bataryalarının Türkiye'de üretileceğini daha önce açıklamıştı. Bugün TOGG'dan konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi.

    TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, yerli otomobilin batarya modülü ve paketi dünyanın önde gelen lityum iyon batarya üreticilerinden biri olan Farasis iş birliğiyle Türkiye'de üretilecek. TOGG'dan yapılan açıklamalar şöyle:

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    "Planlarımız doğrultusunda adım adım ilerliyoruz. Dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis ile yaptığımız anlaşmaya göre batarya modülü ve paketini Türkiye’de üreteceğiz.

    Ayrıca Bkz. "SSC Tuatara, 508.72 km/s ile dünyanın en hızlı otomobili oldu"

    Batarya tedarikinin yanında imzaladığımız kapsamlı niyet mektubu çerçevesinde Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini bir ortak girişim şirketi çatısı altında sunarak iş birliğini genişleteceğiz.

    Farasis ile kuracağımız ortak girişim şirketiyle Türkiye’de batarya modülü ve paketinin yanında batarya kimyası ve hücresi konusunda yetkinliklerin gelişmesine de katkı sağlayacağız."



    https://twitter.com/TOGG2022/status/1318454446460964864 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ClassımDeğilsin (Zlatan İbrahimovic) 2 gün en beğenilen Polestar191
    Ben bu ülkenin en büyük batarya üreticilerinden birinde ARGE mühendisliğinde bulundum bir süre. Şuan Türkiye'de pil hücresi üretebilen 1 (bir) tane şirket yok. Ne mutlu ne inci akü bu işi yapabilecek kabiliyete sahip değiller. Li-Ion batarya bloğuyla akü bambaşka şeyler, öyle gerekli yatirimlada 3-5 senede yapılacak işte değil. Yapılabilecek olsa Tesla salak değil Panasonic'e yılda milyarlarca dolar döksün. Kaç senedir ARGE yapıyorlar henüz yapıp yapamadıkları meçhul, dikkat et Tesla firmasından bahsediyorum.

    O yuzden bilip bilmeden konuşmayın.
    Ben bu ülkenin en büyük batarya üreticilerinden birinde ARGE mühendisliğinde bulundum bir süre. Şuan Türkiye'de pil hücresi üretebilen 1 (bir) tane şirket yok. ...
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    3 Yanıt Yanıtla +124
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    lazer__ 3 gün (düzenlendi)
    Vestel dururken oldu mu şimdi bu? hayallerim yıkıldı gözyaşım karışıyor rüzgara



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Vestel dururken oldu mu şimdi bu? hayallerim yıkıldı gözyaşım karışıyor rüzgara ...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +65
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    cocainbar (Cocain bar) 3 gün
    Kalyona neden vermemisler?
    Yanıtla +56
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    Yorumlar (108) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    cseyfe 1 sa.
    disa bagimliligi milyarlarca dolar artiracak araba ile 10 liralik iplik ornegi muhtesem olmus

    ithalat azalsin iye araba otvsini 80 yap, ama yerli ve milli arabanin herseyini ithal et

    ben ikna oldum sahsen :)


    neyse 2022 ye bisey kalmadi zaten. ona ne bulacaklar bakalim
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    zekibeyy (Zekeriya YILMAZ) 2 sa.
    Bir şeyler yapılması güzel ama fiyatlandırma önemli... uçuk fiyat olursa talep olmayacaktır o zaman ne anladım yerliden...
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 17 sa.
    Diyelimki kendinize evde bir kazak öreceksiniz.
    Şimdi bu kazağı örerken kullanacağınız şişi ve ipliği de evde kendiniz mi üretmeniz gerekiyor?
    Eğer bunları evde kendiniz üretmezseniz bu kazak sizin üretiminiz olmuyor mu?

    Valla bu insanlara nasıl örnek vereceğimizi şaşırdık anlamaları için ama ısrarla anlamamakta inat ediyorlar. Aslında bence çok iyi anladılar hem de çoktan ama sanırım işlerine gelmiyor.
    Yanıtla
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    Skywalkerx 1 gün (düzenlendi)
    Yerli ve milli bu ülkede sadece yalanı çağrıştırıyor başka bir şey değil eğitimsiz seçmeni konsolide etmenin en kolay yolu..Yerli milli de milliyetçilik pompala ve oylar gelsin. Tabi bu arada ekonomi batmış, işsizlik tavan yapmış 4 kişiden 1 i işsiz olmuş, marketler yangın yerine dönmüş geçen sene 10 a aldıgın bu sene 20 olmuş, ülkenin bütün kazanımları 5 müteahhite gitmiş kimin umurunda değil mi..

    Tuğralı passatlarınızı satıp koşa koşa togg almaya gidecek misiniz bakalım Umarım bu baştakileri savunan için her şey daha kötü olur başka bir temennim yok..

    İşsizlik ve enflasyon dileklerim ile...
    Yanıtla +4
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    cseyfe 1 gün
    haklisin, valilik yetkili sayilmaz, sokaktaki adam sonucta

    http://www.istanbul.gov.tr/yerli-ve-milli-otomobil-togg

    AA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli otomobillerin üretim öncesinden, üretim sonrasına kadarki tüm süreçlerini buradan idare edeceklerini aktararak, "Yani TOGG tarafından üretilecek tüm otomobillerin Ar-Ge'si ve tasarımı burada yapılacak, seri üretime yine burada geçilecek. 

    hangi tasarimdan bahsediyo acaba

    Bildigin yerli montaj bu araba, ki ortada bisey yok daha


    Arsiv affetmez
    Yanıtla +2
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    venomboy_85 1 gün
    Yerli üretimi çekemeyenler mesajlarını yazıp yazıp engellemiş.
    @hendrik bilmem ne
    @rambo34 bilmem ne

    Neydi?
    Heh özgürlük )
    Siz ona korkaklık desenize kankalar

    Halen %100 Yerli ve Milli diyenler var. @trakyalıali1986 bilmem ne
    Alooo
    Onu sen ve senin gibiler uydurdu.
    Hiçbir yetkili çıkıp %100 Yerli ve Milli demedi.
    En başından beri yerli otomobil dendi ve ilk etapta %51 takip eden yıllarda bu oranın artacağı belirtildi.

    Soda var içerseniz
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    dt1907 1 gün
    herşeyi yurt dışından geliyor yerli değil ki.yabancı bir arabayı burada montaj yapacaz.fiyat ta önemli ucuk olma ihtimali yüksek .şarj istasyonları var mı benim bildiğim cok cok az.birde bu arcların servisi olacak mı.
    Yanıtla +2
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    DH Misafiri 1 gün
    Motor bosch,akü yabancı bir firma,dizayn tasarım İtalyan neresi yerli bunun ne farkı kaldı insanlar niçin bu aracı tercih etsin ki hanı bunun bataryası bordan olacaktı hani elektrikli motoru yerli olacaktı tam bir fiyasko olacak....
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    BlackGhost12 1 gün
    Pininfarinaya yaptırılmış lansman aracı ile olmaz bu işler. Yürüyen aracın aksamları toplamaydı, hani CB nin kullandığı.

    Aracın CİDDİ, ÇALIŞIR prototipi yok ortada. Önce bi yapsınlar şunu.
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    SuperVisör (mahir cam) 1 gün
    youtubedede bor madeninden den lityum dan 10 kat daha güçlü batarya üretecegimizin haberini aldım youtuber önceki iddaalarının asıllı çıktıgını gerçekleştiginin üstüne basa basa söylüyordu hangi habere inanıcaz şimdi
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    rambo34_orijinali 1 gün SuperVisör
    ne bormuş yahu. bor bu ,boru mu? "çoh güzel borcam çıkıyürmüş ondan."
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    10687 kez okundu.
    79 kişi, toplam 108 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    yerli otomobil, togg ve
    4 etiket daha yerli otomobil batarya farasis kimdir Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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