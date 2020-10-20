TOGG, yerli otomobilin batarya üretimi için seçtiği iş ortağını açıkladı

Tam Boyutta Gör

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin bataryalarının Türkiye'de üretileceğini daha önce açıklamıştı. Bugün TOGG'dan konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi.

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, yerli otomobilin batarya modülü ve paketi dünyanın önde gelen lityum iyon batarya üreticilerinden biri olan Farasis iş birliğiyle Türkiye'de üretilecek. TOGG'dan yapılan açıklamalar şöyle:

İlginizi Çekebilir

TOGG CEO'su, batarya kiralama sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu

"Planlarımız doğrultusunda adım adım ilerliyoruz. Dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis ile yaptığımız anlaşmaya göre batarya modülü ve paketini Türkiye’de üreteceğiz.

Ayrıca Bkz. "SSC Tuatara, 508.72 km/s ile dünyanın en hızlı otomobili oldu"

Batarya tedarikinin yanında imzaladığımız kapsamlı niyet mektubu çerçevesinde Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini bir ortak girişim şirketi çatısı altında sunarak iş birliğini genişleteceğiz.

Farasis ile kuracağımız ortak girişim şirketiyle Türkiye’de batarya modülü ve paketinin yanında batarya kimyası ve hücresi konusunda yetkinliklerin gelişmesine de katkı sağlayacağız."

Tam Boyutta Gör

https://twitter.com/TOGG2022/status/1318454446460964864

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.