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6.Nesil iPhone tasarımı detaylanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
21,7b
1
49
iPhone
Shady
Haber Editörü
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6.Nesil iPhone tasarımı detaylanıyor
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Dikey doğrultuda uzatılarak ekranının 4"'in üzerine çıkartılması beklenen 6.nesil iPhone'a ait olduğu iddia edilen yeni ön panel fotoğraflarını yayınlandı.Apple.pro sitesi tarafından yayınlanan fotoğraflarda, siyah panelin yanı sıra yeni tasarımdaki beyaz ön panel de ilk defa gün ışığına çıktı.

Mayıs ayında 9to5Mac sitesi tarafından fotoğrafları yayınlanan ön panellerle birebir benzerlik taşıyan fotoğraflarda ön panelde 16:9 oranına yaklaşılarak ekran çözünürlüğünün dikey doğrultuda arttırıldığı ve çerçevenin büyük ölçüde inceltildiği görülmekte.

Diğer taraftan ön panelde dikkat çeken bir diğer unsur ise önceki modellerde ahizenin hemen sol tarafında yer alan Facetime kamerasının ahizenin üstüne taşınmış olması.
Ayrıca, beyaz ön panelde ahizenin hemen sol tarafında yer alan siyah noktanın yakınlık sensörüyle ilgili olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade edelim.
6.Nesil iPhone tasarımı detaylanıyor
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6.Nesil iPhone tasarımı detaylanıyor
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YordleKing 7 yıl
Haber için sağolun teşekkürler ama vallahi sıktı artık şu apple haberleri dün geceden beri bitmek bilmedi 3-4 saate bir apple haberinden gına geldi.
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pocemonmutlu 7 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri

off off çıksada alsak artık, gece rüyalarıma giriyor. arka panelindeki camı yan kesitindeki aluminyumu okşuyorum rüyalarımda... ekranın büyütülmesi de ayrı bir orgazm yaşatacak kullanıcılarına. şu an da bu haberi okurken 4s'imin arkasındaki elma logosunu camsille siliyordum tam da...

Balatayı sıyırmışsın sen
DH Misafirioff off çıksada alsak artık, gece rüyalarıma giriyor. arka panelindeki camı yan kesitindeki aluminyumu okşuyorum rüyalarımda....
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3 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 7 yıl
vitor reis
Yorumlardan ortaya cikan su ki apple kalitesini cekemeyen cok..onlara onerim anten takmalari yonunde

Iphone4 anteni takmasınlar da aman, malum o da çekmiyor.
vitor reisYorumlardan ortaya cikan su ki apple kalitesini cekemeyen cok..onlara onerim anten takmalari yonundeIphone4 anteni takması...
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cnr.kh 7 yıl
Bak yaziyorum buraya 4s cikmadan oncede boyle sacma haberler olmadi degil yok 5 gelio felan sonra 4s getirdiler anaaa noldu o kadar yorum tasarim 5 de ayni olucak apple kendi kafasina gore cikaricak bisey mal gibi kalicam millet gerk yok o kadar buyuk bklentilere ya :)
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multiTYRT 7 yıl
çıksada kurtulsak şu ip5 tasarım haberlerinden
ayrıca eğer apple bu tasarımla gelirse kendimi 30 gün bannlıyorum
ciddiyim isteyen ss alsın çıktıktan sonra görüşelim
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DH Misafiri 7 yıl
bu kadar kalın çıkarsa s3 alırım galiba..
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DH Misafiri 7 yıl
DH Misafiri
off off çıksada alsak artık, gece rüyalarıma giriyor. arka panelindeki camı yan kesitindeki aluminyumu okşuyorum rüyalarımda... ekranın büyütülmesi de ayrı bir orgazm yaşatacak kullanıcılarına. şu an da bu haberi okurken 4simin arkasındaki elma logosunu camsille siliyordum tam da...

Sen gibi misafir olmaz olsun. (=
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huseyincarnege 7 yıl
yalan dolan cihazları gösteriyolar yok iphone5 te hilogram olcakmışta filan fıstık pe :)
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Recharged 7 yıl
Şu haberi yapmayın sıktı,bu haberi yapmayın sıktı...Ee bu adamlar nasıl haber yapacak ? Bir tane örnek verirmisiniz Apple karşıtları ?
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ColDasHeLL 7 yıl
DH Misafiri
off off çıksada alsak artık, gece rüyalarıma giriyor. arka panelindeki camı yan kesitindeki aluminyumu okşuyorum rüyalarımda... ekranın büyütülmesi de ayrı bir orgazm yaşatacak kullanıcılarına. şu an da bu haberi okurken 4simin arkasındaki elma logosunu camsille siliyordum tam da...

eto bitmiş
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Firaristt 7 yıl
merak ediyorum benim eski Galaxy S i9000'im kadar özelleştirilebilir ve özgür olabilecek mi? Tasarım benim için2. plandadır, kimse ama Apple ama tasarımı şöyle güzel böyle bilmem ne demesin. Kamera da benim için 2. planda.Kamera ön planda olsa Nokia alırdım zaten... Benim için önemli olan donanım ve yazılım. Evet iOS güzel bir işletim sistemi ama özelleştirilemiyor. Android belki biraz daha kötüydü ancak 4.0 ve 4.1 sürümleri ile rayına oturdu ve stabilite-hız olarak iOS'u geçti. Bir ay, iki ay, beş ay bir arayüz kullanılır da insana daral geliyor, değiştirmek istiyor ama iOS'ta böyle bir şey yok. Mecbur onu kullanacaksın. JB ile iOS kullandığım dönemlerde cihaza android'inbir kaç özelliğini yüklemek istemiştim, cihaz neredeyse elimde kalıyordu.Kasım kasım kasıyordu. Şimdi Android'e çamur atanlara bakıyorum da çok boş konuşuyorlar. 720p ekranda hareketli arka planda güzel ve özelleştirmeye açık bir arayüzü akıcı bir şekilde kullanmak başka, dümdüz bir arka plan ve çok basit bir arayüzü olduğu gibi kullanmak başkadır. Galaxy S i9000'imde canım sıkıldığında romu değiştirir, bambaşka bir arayüze geçiş yapardım. Ha unutmadan Nova 3 ve GTA 3 haricinde oynamadığım oyun yoktu.Bence özgürlük 1-2oyundan çok daha değerlidir. Yeni iPhone'un rakipleri olarak hali hazırda Galaxy S3 ve One X var. Birisi 4.7 inç diğeri 4.8 inç. İnternette sörf yapmak, büyük bir ekranda parmaklarla kapanmadan oyun oynamak, bir çok yeni özellik varken iPhone'un bu sefer işi zor. Ya devrim yapacaklar ya da marka ile satacaklar...
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E_Aydin35 7 yıl
Tek sevindiğim nokta bu haberde; yeni nesil iPhone'un ince olacağı.. Iyi bir haber.
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SystemApps 7 yıl
magazin dünyasındaki selülit muhabbetine döndü artık çıksada kurtulsak...
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cemsch 7 yıl
uzunlamasına 4" olan ekran boyutu tek elle kullanım açısından 4,6" zorluğu yaşatır.. iphone 5 böyle saçma ve çirkin bir dizaynla çıkarsa beni kaybeder. o ne yahu terlik gibi :)
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barbunyaza 7 yıl
4 den sonra 4s ıcın cıkan haberlerın cogunda kasa degısıklıgı vardı her haberde farklı bır kasa yayınlanıyordu ve aynı kasa ıle devam edıldı şimdi aynı kasa uzerınde ufak degısıklıkler yapılıyor umarım kasa tamamen degısırde bu haberlerı yapanlar ve yayınlayanların bıraz yuzu kızarır utanır. bunların soylentı oldugunu soyluyorsunuz ama yınede yapmayın bole gereksız haberler sızın ıcınde bızım ıcınde zaman kaybı. fekat dh gozumde hep 1. iyiki varsınız.
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