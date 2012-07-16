6.Nesil iPhone tasarımı detaylanıyor

Dikey doğrultuda uzatılarak ekranının 4"'in üzerine çıkartılması beklenen 6.nesil iPhone'a ait olduğu iddia edilen yeni ön panel fotoğraflarını yayınlandı.Apple.pro sitesi tarafından yayınlanan fotoğraflarda, siyah panelin yanı sıra yeni tasarımdaki beyaz ön panel de ilk defa gün ışığına çıktı.

Mayıs ayında 9to5Mac sitesi tarafından fotoğrafları yayınlanan ön panellerle birebir benzerlik taşıyan fotoğraflarda ön panelde 16:9 oranına yaklaşılarak ekran çözünürlüğünün dikey doğrultuda arttırıldığı ve çerçevenin büyük ölçüde inceltildiği görülmekte.

Diğer taraftan ön panelde dikkat çeken bir diğer unsur ise önceki modellerde ahizenin hemen sol tarafında yer alan Facetime kamerasının ahizenin üstüne taşınmış olması.

Ayrıca, beyaz ön panelde ahizenin hemen sol tarafında yer alan siyah noktanın yakınlık sensörüyle ilgili olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade edelim.