Tam Boyutta Gör Apple’ın Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 17 serisine dair sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde iPhone 17 Air modeline ait renk seçeneklerinin ortaya çıkmasının ardından, şimdi de standart iPhone 17 modelinin lansman renkleri gün yüzüne çıktı.

İşte iPhone 17'nin renk seçenekleri:

Yeni iPhone 17'nin mavi, gümüş, siyah, yeşil ve mor olmak üzere beş farklı renkte sunulacağı iddia ediliyor. Bu renkler, cihazın kamera halkalarında görülen yedek parçalar üzerinden sızdırıldı. Görseller her rengi detaylı biçimde göstermese de şeffaf halka tasarımının Apple tarafından kullanılmayacağı belirtiliyor. Şeffaf tasarımlar, şirketin bugüne kadarki estetik anlayışıyla uyumlu olmadığından sadece aksesuar düzeyinde tercih ediliyor.

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Apple'ın renk çeşitliliği konusundaki stratejisi geçmiş modellere kıyasla yine farklılık gösteriyor. iPhone 16 serisi; siyah, beyaz, pembe, turkuaz ve Ultramarine gibi daha canlı tonlarla gelmişti. iPhone 17 ise koyu ve pastel tonlara yönelerek daha sade ve sofistike bir izlenim bırakmayı hedefliyor.

iPhone 17 teknik açıdan da serinin en mütevazı modeli olacak. Apple’ın A19 çipini taşıyacak olan bu model, 8 GB RAM ile desteklenecek. Bu, iPhone 17 Air modeliyle aynı RAM miktarını paylaşsa da temel modelin daha büyük bir batarya ve bir adet fazladan arka kamerayla geleceği belirtiliyor. Diğer yandan, serinin üst modelleri olan Pro versiyonların A19 Pro çipi ve 12 GB RAM gibi daha güçlü özelliklerle donatılması bekleniyor.

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iPhone 17 renk seçenekleri sızdırıldı: Yeni tonlar yolda

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