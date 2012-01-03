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7 inçlik bir ASUS tabletin görseli internete sızdı

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın ilk 4 çekirdekli tableti Transformer Prime ile 2011 yılını başarılı bir şekilde kapatan ASUS firmasının önümüzdeki hafta CES 2012 fuarında neler sergileyeceği konusunda kesin bir bilgi yok. Windows 8 tabletler için 2012 sonlarını bekleyen ASUS'un yeni bir tabletine ait ortaya çıkan görsel firmanın yeni sürprizlerle fuara gelebileceğini gösteriyor.
Noteook Italia tarafından paylaşılan görselde 7 inç boyutlarında, Honeycomb sürümü üzerinde çalışan ve mini bir dock girişi bulunan yeni bir tablet modeli göze çarpıyor. İddialar CES fuarında tanıtılacak modelin Transformer Prime 7 olacağı yönünde. 299$ seviyesinde piyasaya sunulacak modelin daha düşük bir konfigürasyon taşıyacağı belirtiliyor.

Diğer taraftan CES 2012'de ASUS'un tanıtacağı diğer bir modeli Eee Memo Pad. Geçen yıl Computex fuarında tanıtılan Memo Pad'in çıkışı  2012 yılına ertelenmiş bugüne kadar bir daha kendini göstermemişti. Fuarda karşımıza çıkacak model muhtemelen 7 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemci, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, WiFi, 3G ve Android işletim sistemi barındıracak. Memo Pad'in bir de gözlüksüz 3D teknolojisi sunan versiyonu olacağı söyleniyor.

Ancak görselin hangi modele ait olabileceği konusunda farklı tahminler var. Transformer Prime 7 ihtimalinin yanında Memo Pad veya Tegra 3 ve ICS sürümü ile Şubat ayında piyasaya çıkması beklenen Padfone modelinin tablet docku olabileceği de düşünülüyor. Tüm bu sorular CES 2012 fuarında cevap bulacak. 

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DH Misafiri 7 yıl
merhaba benim adım hüsnü.Ben yan 5.sınıfa da bir tablet verilecek dediler bu inşallah doğrudur.
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mehmetferhat 7 yıl
CES 2012 markalar açısından baya bir zorlu geçecek. Herkes kendi bombasını orada patlatacak:)
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Brumack 7 yıl
@xxl567
you don't say!?
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xxl567 7 yıl
Biraz geç kalmadı mi asus? Gerçi cesitlilik iyidir, rekabeti arttırır. O da musterilere yarar
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