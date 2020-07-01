Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    7 inçlik One Netbook OneGx1 biraz hayal kırıklığı oldu

    Tiger Lake işlemciler ve Intel Xe grafik birimi ile oyuncuları sevindirmesi beklenen 7 inçlik One Netbook OneGx1 dizüstü modeli Comet Lake işlemciler ile piyasaya çıkıyor.
    1 hf.
    2,9b
    1
    3
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    7 inçlik One Netbook OneGx1 biraz hayal kırıklığı oldu
    Tam Boyutta Gör

    İlk tanıtıldığı dönemde Tiger Lake işlemcilere sahip olacağı belirtilen ve Battlefield V gibi bir oyunu Xe grafikleri sayesinde mini boyutlarda akıcı bir şekilde oynanabileceği heyecanını oluşturan OneGx1 hayal kırıklığı oldu.

    OneGx1 özellikleri ve fiyatı

    OneGx1 modeli 7 inçlik bir boyuta sahip ve bize netbook dönemlerini hatırlatıyor. Gerçi son dönemde birkaç tane bu şekilde mini boyutlarda dizüstü bilgisayar gördük ancak tüketici netbook dönemini arkada bırakalı çok uzun zaman oldu diye düşünüyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 satışa çıkıyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Qualcomm’a karşı Intel ve MediaTek ortaklığı

    Full HD IPS dokunmatik ekrana sahip olan Gx1 modelinin Tiger Lake işlemciler ile piyasaya çıkacağı duyurulmuştu. Yani en yeni Intel Xe entegre grafik birimi sayesinde akıcı bir oyun deneyimi elde edebilecektik.

    7 inçlik One Netbook OneGx1 biraz hayal kırıklığı oldu
    Tam Boyutta Gör

    Ne var ki gecikmek istemeyen firma Comet Lake işlemciler ile piyasaya çıkma kararı aldı. 4 çekirdek ve 8 izlek birimli Intel Core i5-10210Y işlemcisi 2.7GHz sınırına kadar aşırtılabiliyor ve LPDDR3 2133MHz desteği sunuyor. Grafik birimi ise 24 kümeli ve 1GHz seviyesine kadar çıkabiliyor.

    Çift fanlı bir soğutma sistemine sahip olan Gx1 bu haliyle yine oyun oynatacaktır ancak beklenen performansın gerisinde kalacaktır. Into the Woods oyununda 60fps elde edilebiliyor. USB ve HDMI girişleri ile harici ekrana bağlayarak verim almak mümkün. WiFi 6 ve opsiyonel 5G bağlantısı ile hareket halindeyken de kullanmak mümkün. 12000MAh kapasiteli batarya uzun kullanım süreleri sunuyor. Fiyatlar ise şu şekilde:

    OneGx1 8GB RAM+256GB SSD – 839$

    OneGx1 16GB RAM+512GB SSD+5G – 1318$



    https://www.techpowerup.com/269279/one-netbook-previews-onegx1-7-inch-mini-laptop Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    The Killing Road 1 hf. en beğenilen
    Bunun neresi hayal kırıklığı ne bekliyordunuz normal hali bundan büyük olan 2080le gelmesini mi
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    hugzho (Umut Yavuz) 1 hf.
    El kadar pc çok birşey beklememek lazım ama fiyatı da çok pahalı geldi bana.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    The Killing Road 1 hf. en beğenilen
    Bunun neresi hayal kırıklığı ne bekliyordunuz normal hali bundan büyük olan 2080le gelmesini mi
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf.
    en büyük sorun windows. 10" windows tabletim vardı. 10" için bile windows çok kullanışsız kalıyor. arayüzü zaten saçma sapan. 7" windows kullanmak eziyor. o fiyata zaten normal laptop alınıyor. oyunlar da zaten 7" için optimize edilmiş durumda değil. hali ile gereksiz bir ürün.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Dev ekranlı Honor X10 Max tanıtıldı 6 gün Biyouyumlu kalp kapağı geliştirildi 6 gün Helio G35 ve G25 ile giriş seviyesinde oyun tecrübesi 1 hf. Türkiye'de koronavirüsün bölgelere ve cinsiyete göre dağılımı açıklandı 1 hf. Çinli markadan 9 bin dolara elektrikli araç: Baojun E300 1 hf. Şarjlı Dikey Süpürgelerin Öne Çıkan 5 Özelliği 1 hf. Tesla, Toyota'yı geçerek "en değerli otomobil markası" oldu 1 hf. Güvenlik açığı ortaya çıkan TikTok'a Türkiye'den soruşturma başlatıldı 1 hf. Crysis Remastered ertelendi 1 hf. SK-Hynix HBM2E belleklerin hacimli üretimine başladı 1 hf. Değişmem dediğim iPhone 11, peki ya şimdi? 1 hf. Trackmania yenilenen versiyonuyla geri döndü 1 hf. Qualcomm, akıllı saatler için Snapdragon Wear 4100 platformunu duyurdu 1 hf. Hibrit motorlu yeni Suzuki Across, RAV4'ün ikizi olmaya geldi 1 hf. Kovid-19’a karşı yürütülen aşı çalışmalarından sevindirici haberler gelmeye başladı 1 hf. AMD bir oyun kampanyası daha hazırlıyor 1 hf. Windows 10 platformuna tematik Başlangıç menüsü geliyor 1 hf. Audi, üç elektrik motoruna sahip e-tron S ve e-tron S Sportback'i tanıttı 1 hf. Koronavirüs vakalarında iyileşme devam ediyor (1 Temmuz) 1 hf. Alzheimer prognozu ile beyindeki demir birikimi arasında korelasyon tespit edildi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN 7 inçlik One Netbook OneGx1 biraz hayal kırıklığı oldu Sonraki Xbox Game Pass'e Temmuz ayında gelecek oyunlar belli oldu 1 hf. WhatsApp platformunda karekod ile arkadaş ekleme dönemi 1 hf. Spotify’dan ikili paket: Spotify Duo 1 hf. Ryzen 4000G APU’ları da hacimli üretime hazır olabilir 1 hf. Rekabet Kurulu'ndan Alman otomotiv devlerine soruşturma! 1 hf. Discord oyuncu olmayan kitleyi de hedefine aldı 1 hf. MSI oyuncu ürünlerinde 300$’a kadar Steam kuponu hediyesi başladı 1 hf. Cezanne APU’larında Vega GPU’su kullanılmaya devam edilecek 1 hf. Türk girişimcinin Netflix'e rakip platformu Mubi'ye RTÜK'ten erişim engeli gelebilir 1 hf. Crysis’in beklentileri düşürecek orijinal ve remastered karşılaştırma görüntüleri yayınlandı 1 hf. Volkswagen Türkiye’ye fabrika kurmaktan vazgeçti 1 hf. Cumhurbaşkanı açıkladı: Sosyal medyaya düzenleme geliyor 1 hf. 2020 Hyundai Santa Fe'nin motor seçenekleri belli oldu 1 hf. Yenilenmiş (refurbished) telefon satışlarına yasal düzenleme geliyor 1 hf. Makyajlı Volkswagen Tiguan ortaya çıktı: Yeni teknolojiler ve güçlü "R" versiyon 1 hf. Focals akıllı gözlüğün geliştiricisi Google tarafından satın alındı 1 hf. Apple ikinci bombayı patlatıyor: iPhone’lara masa üstü modu 1 hf. Apple Türkiye'den iPhone, iPad, Mac ve diğer ürünlere zam! İşte yeni fiyatlar 1 hf. Yeni Citroen C4 ve elektrikli e-C4 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 1 hf. Casper Excalibur oyuncu sistemleri güce odaklanıyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi