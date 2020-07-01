7 inçlik One Netbook OneGx1 biraz hayal kırıklığı oldu

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İlk tanıtıldığı dönemde Tiger Lake işlemcilere sahip olacağı belirtilen ve Battlefield V gibi bir oyunu Xe grafikleri sayesinde mini boyutlarda akıcı bir şekilde oynanabileceği heyecanını oluşturan OneGx1 hayal kırıklığı oldu.

OneGx1 özellikleri ve fiyatı

OneGx1 modeli 7 inçlik bir boyuta sahip ve bize netbook dönemlerini hatırlatıyor. Gerçi son dönemde birkaç tane bu şekilde mini boyutlarda dizüstü bilgisayar gördük ancak tüketici netbook dönemini arkada bırakalı çok uzun zaman oldu diye düşünüyoruz.

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Full HD IPS dokunmatik ekrana sahip olan Gx1 modelinin Tiger Lake işlemciler ile piyasaya çıkacağı duyurulmuştu. Yani en yeni Intel Xe entegre grafik birimi sayesinde akıcı bir oyun deneyimi elde edebilecektik.

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Ne var ki gecikmek istemeyen firma Comet Lake işlemciler ile piyasaya çıkma kararı aldı. 4 çekirdek ve 8 izlek birimli Intel Core i5-10210Y işlemcisi 2.7GHz sınırına kadar aşırtılabiliyor ve LPDDR3 2133MHz desteği sunuyor. Grafik birimi ise 24 kümeli ve 1GHz seviyesine kadar çıkabiliyor.

Çift fanlı bir soğutma sistemine sahip olan Gx1 bu haliyle yine oyun oynatacaktır ancak beklenen performansın gerisinde kalacaktır. Into the Woods oyununda 60fps elde edilebiliyor. USB ve HDMI girişleri ile harici ekrana bağlayarak verim almak mümkün. WiFi 6 ve opsiyonel 5G bağlantısı ile hareket halindeyken de kullanmak mümkün. 12000MAh kapasiteli batarya uzun kullanım süreleri sunuyor. Fiyatlar ise şu şekilde:

OneGx1 8GB RAM+256GB SSD – 839$

OneGx1 16GB RAM+512GB SSD+5G – 1318$

https://www.techpowerup.com/269279/one-netbook-previews-onegx1-7-inch-mini-laptop

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