7 inçlik tablet segmenti için planlanan muhtemel Galaxy Note ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı





Galaxy Note 10.1 ve Galaxy Note II modellerinin satışına devam eden Samsung'un, GT-N5100 ve GT-N5110 kod adlı iki ürün için WiFi ve DLNA sertifikası başvurusu yaptığı ortaya çıkmıştı.





7-8 inçlik bir tablet olacağı düşünülen bu yeni cihazın WiFi ve hücresel bağlantıya sahip iki versiyonu olacağı da tahminler arasında.





Japon bir blogda ise cihazın kullanıcı araç profili - UAProf dosyası yayınlandı. Kodlara bakıldığında cihazın 1280 x 800 piksellik bir ekran çözünürlüğüne sahip olduğu görülüyor. Model muhtemelen yine S-Pen teknolojisini barındıran yeniliklerle karşımıza çıkacak.





Galaxy Note 7 olarak internette anılmaya başlayan model hakkında şimdilik resmi bir doğrulama yok. Cihazın, Note 10.1 ve Note II modellerindeki gibi 4 çekirdekli Exynos işlemciye yer vermesi bekleniyor. Jelly Bean işletim sistemi taşıması düşünülen modelin ise yıl sonu veya gelecek yıl başlarında tanıtılacağı tahmin ediliyor.

Nexus 7, iPad mini, Kindle Fire HD gibi iddialı modellerle iyice kızışan 7 inçlik tablet segmentine Samsung'un da uzak kalmak istemediği anlaşılıyor. İlk nesil Galaxy Tab ile 10 milyondan fazla satış yapan Samsung, gerek Galaxy Tab 7.0, gerekse Galaxy Tab 2 7.0, Tab 7.7 ve Tab 7.0 Plus gibi modelleriyle segmentte istediği başarıyı yakalayamadı. Tüketici tarafında büyük ilgi gören Note serisinin bu popülaritesinden 7 inçlik segmentte de faydalanmak istediği görülüyor.

http://www.sammobile.com/2012/10/31/gt-n5100-screen-resolution-confirmed-by-samsung/