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7 inçlik tablet segmenti için planlanan muhtemel Galaxy Note ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Note 10.1 ve Galaxy Note II modellerinin satışına devam eden Samsung'un, GT-N5100 ve GT-N5110 kod adlı iki ürün için WiFi ve DLNA sertifikası başvurusu yaptığı ortaya çıkmıştı. 

7-8 inçlik bir tablet olacağı düşünülen bu yeni cihazın WiFi ve hücresel bağlantıya sahip iki versiyonu olacağı da tahminler arasında.

Japon bir blogda ise cihazın kullanıcı araç profili - UAProf dosyası yayınlandı. Kodlara bakıldığında cihazın 1280 x 800 piksellik bir ekran çözünürlüğüne sahip olduğu görülüyor. Model muhtemelen yine S-Pen teknolojisini barındıran yeniliklerle karşımıza çıkacak.

Galaxy Note 7 olarak internette anılmaya başlayan model hakkında şimdilik resmi bir doğrulama yok. Cihazın, Note 10.1 ve Note II modellerindeki gibi 4 çekirdekli Exynos işlemciye yer vermesi bekleniyor. Jelly Bean işletim sistemi taşıması düşünülen modelin ise yıl sonu veya gelecek yıl başlarında tanıtılacağı tahmin ediliyor. 
Nexus 7, iPad mini, Kindle Fire HD gibi iddialı modellerle iyice kızışan 7 inçlik tablet segmentine Samsung'un da uzak kalmak istemediği anlaşılıyor. İlk nesil Galaxy Tab ile 10 milyondan fazla satış yapan Samsung, gerek Galaxy Tab 7.0, gerekse Galaxy Tab 2 7.0, Tab 7.7 ve Tab 7.0 Plus gibi modelleriyle segmentte istediği başarıyı yakalayamadı. Tüketici tarafında büyük ilgi gören Note serisinin bu popülaritesinden 7 inçlik segmentte de faydalanmak istediği görülüyor.

http://www.sammobile.com/2012/10/31/gt-n5100-screen-resolution-confirmed-by-samsung/ Yorum Yaz
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savasserter 7 yıl
CooL_ROMEO
s pen teknolojisini cidden kullanan varmi ? hadi tamam bir iki ciziktirme ile hevesinizi aldiniz ama gercekten parmagin rahatligini sagladigini dusunuyormusunuz ?

Sanırım s pen in ne işe yaradığını bilmiyorsun...
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esenler otogarı alt katı 7 yıl
Samsung Tab 2 için falan kalemler satılıyor. Neden kalem için Samsung Note cazip diyosunuz?


amazon.co.uk/...
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marancı 7 yıl
CooL_ROMEO
s pen teknolojisini cidden kullanan varmi ? hadi tamam bir iki ciziktirme ile hevesinizi aldiniz ama gercekten parmagin rahatligini sagladigini dusunuyormusunuz ?

Hususi samsung ativ smart pc pro yu bekliyorum kalemli bir tablet olduğu için. Şuan Note 2 kullanmaktayım. Bilgisayarım HP Pavilion tx 2550tr buda kalemli eski tablet pc ler den. Kalem benim için vazgeçilmezlerimden ama işime yarıyor, Matematik öğretmeniyim. Note 2 de mesela meslektaşlarımdan whatsapp ile soru geldiği oluyor onu telde çözüp yollamak tarifsiz keyifli. Tabii ki normal kullanımda kalem değil parmak kullanıyorum. Eskiden kağıda çözer resmini çeker atardım mesela. Ama benim için kalemin yeri ayrı. Herkeste böyle olmasa da. Zaten zannımca sürekli kalemle kullanılma düşünülmemiştir bu tarz ürünlerde.
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savasserter 7 yıl
Umarım note stiline bağlı kalırlar. Nexus7 nin çerçevesi bence çok kalındı, onun gibi bişey yapmasalar bari
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Makaroncu 7 yıl
Galaxy tabler değil fakat note modelleri kalem vb. özelliklerden dolayı çok cazip geliyor
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Neyıh 7 yıl
199$ dan satış sunulur bu da!
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CooL_ROMEO 7 yıl
s pen teknolojisini cidden kullanan varmi ? hadi tamam bir iki ciziktirme ile hevesinizi aldiniz ama gercekten parmagin rahatligini sagladigini dusunuyormusunuz ?
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alp___ 7 yıl CooL_ROMEO
CooL_ROMEO
s pen teknolojisini cidden kullanan varmi ? hadi tamam bir iki ciziktirme ile hevesinizi aldiniz ama gercekten parmagin rahatligini sagladigini dusunuyormusunuz ?

Sirf S pen icin note 2 almayi dusunuyorum. Hayatinda hic samsung telefon kullanmamis biri olarak iphone dan samsunga gececegim. Kalem olayi harika yaziyi tanima komutlar verebilme hizli notlar alabilme benim icin cok onemli, ama iste telefon cok buyuk en buyuk endisem suan icin bu...
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cagataykoroglu 7 yıl
nexus-kindle-ipad piyasayı ele geçirdi. Samsung bunları ancak kendi ülkesinde satar.
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PoseiDon^ 7 yıl
Her segment için bi ürün iyidir.Umarım daha fazla abartıp kullanıcıların kafasını karıştırmazlar.
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lvhanli111 7 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
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