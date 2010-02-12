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7 yaşındaki iTunes Store, büyük rekoruna yaklaşıyor: 10 Milyar şarkı satışı

9 yıl
7,7b
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2
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Belki de Apple'ın AppStore ile kırdığı başarının en büyük mimarı; iTunes Store. 2003 yılında ilk başta müzik satışıyla kullanıcıyla tanıştı. Arkasından klip satışı, film satışı ve kiralama, TV şovları, iPod oyunları geldi.

Bilgisayarları kişileştiren, teknoloji dünyasına PDA kavramını kazandıran bir elektronik firması müzik piyasasında da söz sahibi oluyordu. Sony'nin Walkman markası gibi bir endüstri markası haline gelen iPod, iTunes ile çok daha güçlenip rakiplerine karşı bu avantajını çok iyi kullandı.

2006 yılına gelindiğinde iTunes 3 senede büyük bir rekorun altına imzasını atmıştı: 1 Milyar şarkı satışı. Fakat iTunes şimdi bu rekorun çok da büyük olmadığını gözler önüne koyuyor. Çünkü aradan geçen 4 senede iTunes 10 Milyar barajını aşmak üzere... Geri sayım başladı. 2006 yılındaki 1 milyar geri sayımında, geçen sene AppStore'un 1 milyar geri sayımında olduğu gibi Apple 10 milyara doğru geri sayıma başladı. Sayı her geçen saniye hızlı artışına devam ediyor ve 24 ülkede faaliyet gösteren iTunes Store 10 Milyar şarkı yükleme barajına bir o kadar yaklaşıyor. (Haberin yazıldığı 11:33 saatinde sayaç 9,878,681,2xx'i gösteriyordu.)

Peki 10 milyarıncı şarkıyı yükleyene neler verilecek ? Bu sefer 2006'daki gibi bol ödül (20 inç iMac, 10.000 dolarlık iTunes hediye çeki ve 10 adet 60GB'lık iPod) vadetmiyor Apple; ancak şanslı bir Apple kullanıcısı 1,29 dolar karşılığında 10.000 dolarlık iTunes hediye çeki kazanacak. Bakalım bu şanslı kullanıcı kim olacak ?


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DSGNRY 9 yıl
neye el atsa rekor kırıyor steve amcam

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revenger11 9 yıl
poplüler bir şarkı ne kadara satılıyor mesela?
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