Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

70 Japon şirketi iş yazılımı ve hizmetleri sağlamak için iOS Konsorsiyumunda bir araya geldi

6 yıl
1,8b
1
13
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 Apple ürünlerinin iş dünyasındaki adaptasyonunu arttırmak için bir araya gelen aralarında Hitachi ve NEC'in de bulunduğu 70 Japon şirketi  'iOS Konsorsiyumu' adımda bir yapılanma oluşturmak için hazırlanıyor.

21 Haziranda kuruluşu tamamlanacak olan organizasyonun ortak yazılım geliştirme, mühendisler eğitme, ürün ve servislerinin Apple ürünleri ile olan uyumunu arttırma gibi amaçları bulunuyor. Bu toplulukta yer alan şirketler, iOS platformunda oldukça fazla iş uygulamasında kullanıldığını ve buna uygun yazılımlar üretmek istediklerinin belirttiler. Son zamanlarda Japonya pazarında dikkat çekmek için çaba sarf eden Apple'ın iş alanında yetersiz kaldığı da belirtilirken Konsorsiyumun Apple'dan iş yazılımları geliştirmek için bilgi ve teknoloji talep edeceği belirtilse de henüz bunun nasıl gerçekleşeceği hakkında detaylar verilmiş değil.

Ayrıca, şirketlerin geliştirme üzerinde harcadıkları zamanı azaltmak, maliyetleri ve uygulamaların müşteriye ulaşma sürelerini kısaltmak gibi önemli ayrıntılarında ele alınacağı Konsorsiyumun ne gibi işler yapacağını zamanla göreceğiz.

http://www.theverge.com/2012/6/19/3095879/hitachi-nec-ios-consortium-enterprise-software Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sagy 6 yıl
Konun başlıgı ios ve japon lar yazılan yorumlar biridiyor imamın maaşı biri diyor ögretmenin maaşı çokmu hayret ediyorum size...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
idris 6 yıl
@ata1606

Sen öğretmenliğin okulda geçirilen yarım günden ibaret olduğunu mu zannediyorsun.

Öğretmen olmadığını söylemişsin ama bilgi sahibi olmadan fikir beyan etmektende geri durmamışsın. Öğretmenlerin okulda geçirdikleri zamanla aldıkları ücreti sakın kıyaslamayın. Kıyaslamadan önce öğretmenlerin görev ve sorumluluklarını bir araştırın en azından fikir beyan etmeden önce biraz bilgi sahibi olursunuz.

Evet bende öğretmenim haftada 58 saat fiilen ders yapıyor görünüyorum.
Gerçek şuki Haftanın iki günü günde 12 saat okuldayım. Diğer iki günü sabah 8 akşam 4 arası çalışıyorum. Haftanın diğer bir günü okulda değilim koordinatörlük görevlerim var. Okul dışında evde yaptığım diğer işleri saymıyorum. Bana az çalışıyorsun diyen kimseye de hakkımı helal etmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BÖCCÜK ♂ 6 yıl
Çokta lazımdı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jovanovic 6 yıl
ios konsorsiyumu....Biraz daha abartalım, abartsınlar...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İmea 6 yıl
Birazdan androidçiler gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ata1606 6 yıl
benim kardes 10 yildir turkiyenin en bilinen japon sirketlerinden birinde calisiyor universite mezunu ingilizcesi var, 1900 lira maas veriyorlar,,,,, ilkokul ogretmeni arkadasi yarim gun calisiyor 2 bin aliyor. Japon firmalri adami somurur duzgun de maas vermez.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
el_jericho 6 yıl








Beyler, Japon'lar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1834 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, uygulama haber ve
4 etiket daha ios hitachi Apple nec
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Logitech G9x Modern Warfare 3 Oyuncu Faresi Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim