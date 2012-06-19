70 Japon şirketi iş yazılımı ve hizmetleri sağlamak için iOS Konsorsiyumunda bir araya geldi





Apple ürünlerinin iş dünyasındaki adaptasyonunu arttırmak için bir araya gelen aralarında Hitachi ve NEC'in de bulunduğu 70 Japon şirketi 'iOS Konsorsiyumu' adımda bir yapılanma oluşturmak için hazırlanıyor.





21 Haziranda kuruluşu tamamlanacak olan organizasyonun ortak yazılım geliştirme, mühendisler eğitme, ürün ve servislerinin Apple ürünleri ile olan uyumunu arttırma gibi amaçları bulunuyor. Bu toplulukta yer alan şirketler, iOS platformunda oldukça fazla iş uygulamasında kullanıldığını ve buna uygun yazılımlar üretmek istediklerinin belirttiler. Son zamanlarda Japonya pazarında dikkat çekmek için çaba sarf eden Apple'ın iş alanında yetersiz kaldığı da belirtilirken Konsorsiyumun Apple'dan iş yazılımları geliştirmek için bilgi ve teknoloji talep edeceği belirtilse de henüz bunun nasıl gerçekleşeceği hakkında detaylar verilmiş değil.





Ayrıca, şirketlerin geliştirme üzerinde harcadıkları zamanı azaltmak, maliyetleri ve uygulamaların müşteriye ulaşma sürelerini kısaltmak gibi önemli ayrıntılarında ele alınacağı Konsorsiyumun ne gibi işler yapacağını zamanla göreceğiz.

http://www.theverge.com/2012/6/19/3095879/hitachi-nec-ios-consortium-enterprise-software