745$'a ucuz, genişletilebilir, güvenilir SunFire X2100 sunucusu

Hep pahalı sunucuları ile bilinen Sun firması şimdilerde ucuz sunucu piyasasında büyük başarıya imza atmak üzere. Bu tür ucuz sunucular genelde güvenliğin ön planda olmadığı ve daha çok boyutlanabilen uygulamalarda ön plana çıkmakta. Sunucu yeni 939 pin'li Opteron'larla çalıştığından Registered ve ECC bellek zorunluluğu içermiyor. Ayrıca SCSI disk desteğide olmayan sunucu SATA disk olmadan ama destekli olarak geliyor, SATA yuvaları tak çıkart yapıldığından ayna görüntüsü oluşturabiliyor ve bir tanesi bozulduğunda bile işinize devam edebiliyorsunuz. Tek soket olduğundan normalde tek işlemci ile çalışıyorsunuz , isterseniz Dual-core yani çift çekirdek Opteron takabiliyorsunuz. Bu çekirdek başına 2.2 Ghz demek ve işlemcinin maliyeti sadece 500$ civarında. Ram olarak da 512 Mb DDR ram ile geliyor fakat isterseniz 4 Gb ram'a kadar miktarı arttırabiliyorsunuz.

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Sunucunun esas hitap ettiği kesim fazla disk erişiminin ya da tek bir makinada yapılması gerekmeyen işlemlerin dağıtıldığı sistemlere yönelik. Mesela Web Sunucu'lar buna çok güzel örnek ya da dağıtlabilir hesaplar yapan ve tek bir bilgisiyar gibi davranan sistemler içinde oldukça ucuz ve performanslı alt yapı oluşturmaktalar. Mesela biz sitemiz için hem yük dengeleyici olarak kullanacağımız ve sadece asp dosyalarının çalışacağı bundan dolayı az işlemci gücü ve ram gerektiren uygulamalarda bu tip makinalardan 3-4 tanesini rahatlıkla kullanabiliriz. Böylece güvenirlilik bir yandan artarken, genişliyebilirliliğiniz de artmakta. Sun hatta Linux ve Solaris'te çalışacak ve yazılıma bağlı tüm makinaları tek bir makina gibi gösterecek yazılımıda alabileceğiniz bir firma. Opteron'lar kesinlikle daha az enerji harcadıkları için çalışma ve soğutma için oluşan elektrik faturasıda ortalama %56 oranında azalış olmakta.

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Sistemde kontrol kartı, DVD-Rom, Rail Kiti gibi şeylerin hepsi ekstra ücret fakat bunların çoğunun olup olmamasına siz karar vereceksiniz. Bu arada üzerinde bu fiyata gelen işlemci Opteron 146 yani 2 Ghz'lik bir Opteron. Tek genişleme yuvası ise nForce 4 çipset tarafından temin edilen PCIe x1 ile x8 arası destekli yuva. Blade sunuculara göre daha çok yer kaplayan fakat daha ucuz olan bu modeller genellikle yer sorunu bulunmaya ülkemizin Data Center'ları için çok tercih edilebilecek. Bu arada Sun x4100 ve x4200 gibi 2 soket destekli ve 2,5" inch SAS sürücü destekli 1U ve 2U modellerinide piyasaya sundu. Bu iki model ise veri tabanı uygulamaları için oldukça uygun ve ucuz. Intel'in X2100 gibi sunuculara vereceği karşılık ise Pentium D'yi daha önceden haberini yaptığımız gibi sunucu dünyasına özel bir çipset ile sokmak.

http://www.anandtech.com/systems/showdoc.aspx?i=2530