Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

745$'a ucuz, genişletilebilir, güvenilir SunFire X2100 sunucusu

14 yıl (Son Güncelleme: 14 yıl)
1,8b
1
8
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hep pahalı sunucuları ile bilinen Sun firması şimdilerde ucuz sunucu piyasasında büyük başarıya imza atmak üzere. Bu tür ucuz sunucular genelde güvenliğin ön planda olmadığı ve daha çok boyutlanabilen uygulamalarda ön plana çıkmakta. Sunucu yeni 939 pin'li Opteron'larla çalıştığından Registered ve ECC bellek zorunluluğu içermiyor. Ayrıca SCSI disk desteğide olmayan sunucu SATA disk olmadan ama destekli olarak geliyor, SATA yuvaları tak çıkart yapıldığından ayna görüntüsü oluşturabiliyor ve bir tanesi bozulduğunda bile işinize devam edebiliyorsunuz. Tek soket olduğundan normalde tek işlemci ile çalışıyorsunuz , isterseniz Dual-core yani çift çekirdek Opteron takabiliyorsunuz. Bu çekirdek başına 2.2 Ghz demek ve işlemcinin maliyeti sadece 500$ civarında. Ram olarak da 512 Mb DDR ram ile geliyor fakat isterseniz 4 Gb ram'a kadar miktarı arttırabiliyorsunuz.

745$'a ucuz, genişletilebilir, güvenilir SunFire X2100 sunucusu
Tam Boyutta Gör

Sunucunun esas hitap ettiği kesim fazla disk erişiminin ya da tek bir makinada yapılması gerekmeyen işlemlerin dağıtıldığı sistemlere yönelik. Mesela Web Sunucu'lar buna çok güzel örnek ya da dağıtlabilir hesaplar yapan ve tek bir bilgisiyar gibi davranan sistemler içinde oldukça ucuz ve performanslı alt yapı oluşturmaktalar. Mesela biz sitemiz için hem yük dengeleyici olarak kullanacağımız ve sadece asp dosyalarının çalışacağı bundan dolayı az işlemci gücü ve ram gerektiren uygulamalarda bu tip makinalardan 3-4 tanesini rahatlıkla kullanabiliriz. Böylece güvenirlilik bir yandan artarken, genişliyebilirliliğiniz de artmakta. Sun hatta Linux ve Solaris'te çalışacak ve yazılıma bağlı tüm makinaları tek bir makina gibi gösterecek yazılımıda alabileceğiniz bir firma. Opteron'lar kesinlikle daha az enerji harcadıkları için çalışma ve soğutma için oluşan elektrik faturasıda ortalama %56 oranında azalış olmakta.

745$'a ucuz, genişletilebilir, güvenilir SunFire X2100 sunucusu
Tam Boyutta Gör

Sistemde kontrol kartı, DVD-Rom, Rail Kiti gibi şeylerin hepsi ekstra ücret fakat bunların çoğunun olup olmamasına siz karar vereceksiniz. Bu arada üzerinde bu fiyata gelen işlemci Opteron 146 yani 2 Ghz'lik bir Opteron. Tek genişleme yuvası ise nForce 4 çipset tarafından temin edilen PCIe x1 ile x8 arası destekli yuva. Blade sunuculara göre daha çok yer kaplayan fakat daha ucuz olan bu modeller genellikle yer sorunu bulunmaya ülkemizin Data Center'ları için çok tercih edilebilecek. Bu arada Sun x4100 ve x4200 gibi 2 soket destekli ve 2,5" inch SAS sürücü destekli 1U ve 2U modellerinide piyasaya sundu. Bu iki model ise veri tabanı uygulamaları için oldukça uygun ve ucuz. Intel'in X2100 gibi sunuculara vereceği karşılık ise Pentium D'yi daha önceden haberini yaptığımız gibi sunucu dünyasına özel bir çipset ile sokmak.


http://www.anandtech.com/systems/showdoc.aspx?i=2530 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muzoline61 14 yıl
fiyatı uygun bir web sunucu için harika bir cihaza benziyo geçenlerde snc server kurdum 1500$ ama bunu onun işini göreceğini sanmıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
laptopcu 14 yıl
Telekomdaki SUN FIRE 1000 Server sistemini gördüm (Sistem diyorum zira aletin işlemcileri remleri bir yerde harddiskleri başka bir yerde yedekleme başka bir yerde.) ve anladımki SUN gerçektende o yüksek fiyatları sonuna kadar hakediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
|
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim