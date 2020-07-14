768 shader taşıyan Xe Graphics ortaya çıktı

Mavi ekibin uzun bir süredir süren yeni GPU mimarisinde harcanan mesailer meyvesini vermek üzere.

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Intel Xe GPU’su, GeForce MX350 ile eşleşiyor

Iris Xe Graphics

Sisoft Sandra’da ortaya çıkan Xe çözümü Intel’in adlandırma konusunda Iris’i kullanmaya devam edeceğine işaret ediyor. Iris Xe Graphics’in teste giren seçeneği rapora göre 768 shader içeriyor ve 6.3 GB belleğe sahip.

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Intel’in CES 2020’de sergilediği DG1 çözümüyle aynı GPU’yu taşıyan testte yer verilen Iris Xe Graphics aynı zamanda en üst düzey seçenek olarak sunulacak. Ek olarak Intel’in DG1’i son kullanıcılar için satışa sunulmayacağını da belirtelim.

Ayrıca Bkz. "Intel çekirdek sayısını azaltıyor: 8 çekirdek 12 izlekli Rocket Lake işlemcisi paylaşıldı"

Son olarak 28 watt’a kadar TDP değeri içerisinde etkileyici performans sunması beklenen Tiger Lake U işlemcileri Intel çalışanlarının performans değerlerini sergilemeye başladığı göz önünde bulundurulduğunda önümüzdeki haftalarda geleceğe benziyor.

https://videocardz.com/newz/intel-iris-xe-graphics-with-768-shading-units-spotted

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