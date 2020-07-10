Intel çekirdek sayısını azaltıyor: 8 çekirdek 12 izlekli Rocket Lake işlemcisi paylaşıldı

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Mavi ekip gelen haberlere göre kullanıcılardan tepki çekecek bir strateji hazırlığında. Sıradışığı çekirdek/izlek konfigürasyonundaki yonga sızdı.

Paylaşılan Core i7 vPro işlemcisi 8 çekirdek 12 izlekli bir yapıda. Şu ana kadarki bilinenlere göre Rocket Lake işlemcilerinde tepe modelde 8 çekirdek bulunacak. Bu durumda Intel Core i9 modellerinde 8/16 konfigürasyon sunacağa benziyor.

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Willow Cove masaüstünde karşımıza mobilden farklı çıkabilir

Mobilde Willow Cove masaüstünde Cypress Cove

Yaklaşık 1 ay önce paylaşılan slaytlarda Intel’in geriye portladığı Willow Cove mimarisini Cypress Cove olarak adlandıracağını öğrenmiştik. Ayrıca Willow Cove’un masaüstünde 14 nm olarak kullanılması nedeniyle Tiger Lake’te olduğu %25’lik IPC artışı getiremeyebileceği düşünülüyor.

Görünüşe göre Intel Rocket Lake’teki Willow Cove güncellemesinin getireceği performans artışının hem Comet Lake’i ezmesini önlemek hem de ara bir nesil daha ortaya koyabilmek adına Willow Cove’u yavaş yavaş tattıracak.

İlk değil

Daha önce de Sky Lake Extreme işlemcileri daha fazla çekirdeğe ve daha yüksek önbelleğe -aynı zamanda yeniden düzenlenmiş yapıda bir tampon bellek- sahipti. Kaby Lake-X yongaları ise yüksek frekans avantajıyla gelmişti. Anlayacağınız aynı anda satışa sunulan işlemcileri bu şekilde ayırt eden Intel yine iş başında.

Ayrıca Bkz. "Lisa Su: Ryzen 4000 bu yıl geliyor"

Şu ana kadar izlekler tamamen açılıp kapatılırken Comet Lake ile birlikte bu durum çekirdek bazına indirilmişti. Yeni nesildeki HT’si baştan kapalı 4 çekirdeğin işlemcinin en iyi çekirdeklerinin olması beklenirken Turbo Boost 3.0’la yüksek frekansa çıkacak çekirdeklerin de yine bu birimler olması bekleniyor. Son olarak Core i3 ve Pentium çözümleri için de bir Comet Lake Refresh hazırlığı göze çarpıyor.

https://www.techpowerup.com/269667/intel-core-i7-rocket-lake-chips-to-be-8-core-12-thread

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