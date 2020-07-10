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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel çekirdek sayısını azaltıyor: 8 çekirdek 12 izlekli Rocket Lake işlemcisi paylaşıldı

    Yarıiletken üreticisinin yeni mimariyle gelecek yongalarıyla ilgili dikkat çeken detaylar geliyor.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel çekirdek sayısını azaltıyor: 8 çekirdek 12 izlekli Rocket Lake işlemcisi paylaşıldı
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    Mavi ekip gelen haberlere göre kullanıcılardan tepki çekecek bir strateji hazırlığında. Sıradışığı çekirdek/izlek konfigürasyonundaki yonga sızdı.

    Paylaşılan Core i7 vPro işlemcisi 8 çekirdek 12 izlekli bir yapıda. Şu ana kadarki bilinenlere göre Rocket Lake işlemcilerinde tepe modelde 8 çekirdek bulunacak. Bu durumda Intel Core i9 modellerinde 8/16 konfigürasyon sunacağa benziyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Willow Cove masaüstünde karşımıza mobilden farklı çıkabilir

    Mobilde Willow Cove masaüstünde Cypress Cove

    Yaklaşık 1 ay önce paylaşılan slaytlarda Intel’in geriye portladığı Willow Cove mimarisini Cypress Cove olarak adlandıracağını öğrenmiştik. Ayrıca Willow Cove’un masaüstünde 14 nm olarak kullanılması nedeniyle Tiger Lake’te olduğu %25’lik IPC artışı getiremeyebileceği düşünülüyor.

    Görünüşe göre Intel Rocket Lake’teki Willow Cove güncellemesinin getireceği performans artışının hem Comet Lake’i ezmesini önlemek hem de ara bir nesil daha ortaya koyabilmek adına Willow Cove’u yavaş yavaş tattıracak.

    İlk değil

    Daha önce de Sky Lake Extreme işlemcileri daha fazla çekirdeğe ve daha yüksek önbelleğe -aynı zamanda yeniden düzenlenmiş yapıda bir tampon bellek- sahipti. Kaby Lake-X yongaları ise yüksek frekans avantajıyla gelmişti. Anlayacağınız aynı anda satışa sunulan işlemcileri bu şekilde ayırt eden Intel yine iş başında.

    Ayrıca Bkz. "Lisa Su: Ryzen 4000 bu yıl geliyor"

    Şu ana kadar izlekler tamamen açılıp kapatılırken Comet Lake ile birlikte bu durum çekirdek bazına indirilmişti. Yeni nesildeki HT’si baştan kapalı 4 çekirdeğin işlemcinin en iyi çekirdeklerinin olması beklenirken Turbo Boost 3.0’la yüksek frekansa çıkacak çekirdeklerin de yine bu birimler olması bekleniyor. Son olarak Core i3 ve Pentium çözümleri için de bir Comet Lake Refresh hazırlığı göze çarpıyor.



    https://www.techpowerup.com/269667/intel-core-i7-rocket-lake-chips-to-be-8-core-12-thread Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jon_Kar 6 dk.
    Adamlar artik cekirdek sayısını da azaltacak



    Gitikce geriye gidiyor bu herifler



    Neyse fanboylar bunu bir sekilde savunur
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    KumKekliği 15 dk. (düzenlendi)
    Allah aşkına bir kişi aşağıda ana konudan alıntılanan şeyin mantığını yada bu görüşe dayanak olacak açıklamayı yazabilir mi???"Görünüşe göre Intel Rocket Lake’teki willow cove güncellemesinin getireceği performans artışının hem Comet Lake’i ezmesini önlemek hem de ara bir nesil daha ortaya koyabilmek adına Willow Cove’u yavaş yavaş tattıracak."Willow cove mimarisini hem de en sıkışık dönemde yavaş yavaş tattırmak ne demektir allah aşkına? Comet lake 10. nesil... Intel 11. nesil yeni işlemciler çıkarırken hem de bu işlemciler Zen 3 ile kapışacak iken İntel neden ve nasıl Comet Lake'i umursasın ve ezmemeye çalışsın. Bir kişi şu yazılanın mantığını açıklayabilir mi??? 11. nesil çıkmışken 10. nesili ezmeyelim nasıl bir mantıktır ve komplo teorisidir? Bu Zen 3 çıkarken Amd'nin "Ya Zen 2 yi çok ezmeyelim IPC artışını 15% yerine 8% tutalım" demesi gibi bir şey... Akla mantığa tümüyle aykırıYazarın teorisi aksine ben okuduklarımdan bildiğimi yazayım, ilgilenenler yurt dışında neden 8/12 işlemci çıkabilir yazıyor anlasın: Willow için çekirdekler oldukça büyük deniyor. IPC artışı bu sayede iyi yazıyorlar. Bunu 14nm'ye dönüştürürken 10/20 işlemci yaparsanız hem aşırı büyük oluyor hem çok enerji tüketiyor diyorlar. IPC artışı kuvvetli olduğu uygulamaların çoğu 10/20'ye ihtiyaç duymadığı için intel çok güçlü çekirdekli 8/16 işlemcinin yeteceğini düşündü haklı olarak. Daha verimli üretim, daha ucuza üretim, daha az ısınma sorunu olan işlemciler, ve hala çok güçlü.... IPC artışı 2 çekirdek azalmasını kompanse ediyor kısaca. Bu da i9= 8/16 demek oluyor. i5 ler artık belli 6/12. i7 diye bir markaları daha var bilindiği gibi. Onu da araya sıkıştırmak için i7= 8/12 olacak deniyor. Yani tüm reddit falan bu yazılan 8/12 işlemci gerçekse intel mecburen segmentasyon yapıyor diye görüş birliği içinde. Mantıklı olan da bu...Çok güçlü IPC artışı sayesinde 10/20 ye ihtiyaç duymadani9: 8/16i7: 8/12i5: 6/12Ve hepsi de gayet güçlü olacak ve 14nm sayesinde yüksek hıza çıkıp Zen 3 ile yarışabilecek. Mantık bu. Yani öyle Willow mimarisini yavaş yavaş tattırmak diye bir olay olmadığı gibi zaten 12. nesil willow değil 10++ nm üretilecek golden cove mimarili alder lake işlemcileri olacak. Ve bu işlemciler 2021 de hızla piyasaya girecek. 10nm üretim verimliliğinde ve hızlarda büyük iyileşme var deniyor. İntel'in Zen 3 karşısında en zorlanacağı dönemde ya biz şu willow mimarisini yavaş yavaş sunalım biraz kırpalım, comet lake işlemcileri ezmeyelim diyeceğini düşünmek .... İntel can havliyle bir şeyler yapmaya çalışıyor bunlar willow kırpılacak, comet lake'i ezmek istemezler yazıyor sanki 1 önceki nesil işlemci alanlar İntelin umurundaymış gibi. Bunlar ne acayip teoriler hayret ediyorum
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 43 dk.
    Çekirdeklerin bir kısmında çift izlek var bir kısmında yok. Sanırım sıcaklık yüzünden. Enteresan.
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 50 dk.
    SMT2, SMT4 duyduk da SMT1.5 yeni sanırım
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    Eeltorm 1 sa.
    Hala i3 ve alt segmenti ısıtıp ısıtıp milleti kazıklıyolar intel isterse uçan işlemci yapsın daha da alınmaz. AMD çok iyi bir yere yükseldi pazarda, umudumuz AMD'de artık.
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 1 sa.
    bazen bu tür uygulamalar ile sistemin stabilitesinin sağlanması hedeflenmekte. işlemcide çok çekirdeğin olmasının avantajları kadar dezavantajları da mevcut. Fiyatını makul tutup da satarsa AMD ile rekabet edebilir seviyeye gelebilir.
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 sa. celeroni
    Amd işlemci daha iyidir daha kötüdür tartışılır, ama amd ile rekabet edebilir sözü tartışmaya açık değil, amd nin intel in pazar payına yetişmesi için daha 40 fırın ekmek yemesi lazım, piyasa değerleri bile 4 kat farklı. Kim ne derse desin intel bir şekilde işi götürüyor. Türkiye de bir laf vardır, intel ceketini koysa yine de piyasayı alır.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 sa.
    İntelin başında şu an kim var bilmiyorum ama akşamdan sabaha aralıksız içtiğinden eminim. Alkollü şirket yönetmekten ceza yiyecek 😆😆
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